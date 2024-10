Dragon Ball: Woher hat der ikonische Angriff Kamehameha seinen Namen?

Anime fristeten lange Zeit nur ein Nischendasein, sind in den letzten Jahren aber immer mehr in den Mainstream gerückt. Das ist wenig verwunderlich, denn die ja...

Wäre Son-Gokus Enkelin ein Junge geworden, hätte er vom Namen her ebenfalls gut in die Familie gepasst. Chi-Chi hatte Videl während der Verkündigung ihrer Schwangerschaft einen Namen vorgeschlagen, der die Tradition fortgeführt hätte: Dragon Ball: Son-Gokus Enkelin hätte laut Chi-Chi ganz anders heißen können

Auch in Dragon Ball Daima, einem seiner letzten Projekte, hat Toriyama sich bei den Namen an Zaubersprüchen orientiert . Die herrschenden Dämonen lassen sich nämlich von Sprüchen wie „Abra Kadabra“ oder „Sesam öffne dich“ ableiten.

Doch der Angriff ist nicht nur eine Aneinanderreihung an Wörtern, sondern auch der Name einer echten Person. In Dragon Ball: Super Exciting Guide wurde erklärt, woher der Name wirklich stammt. Akira Toriyama dachte über einen Namen für die „Ha”-Attacke nach und fragte seine Frau, Nachi Mikami, nach einem passenden Namen.

Akira Toriyama, der Schöpfer von Dragon Ball , ist bekannt dafür, dass er die Namen von Charakteren und Attacken an echte Gegenstände und Personen anlehnt. So ist es auch bei der Kamehameha, eine der ersten Angriffe, die Son-Goku von seinem Meister Mutenroshi lernt.

