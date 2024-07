Dragon Ball: Hätte Son-Goku ein männliches Enkelkind, wäre der Name offensichtlich

Anime fristeten lange Zeit nur ein Nischendasein, sind in den letzten Jahren aber immer mehr in den Mainstream gerückt. Das ist wenig verwunderlich, denn die ja...

Fans feiern die Charaktere in Dragon Ball: Sparking! Zero, ihr kämpft als Trunks aus der Zukunft, Yajirobe und Goku Black

Gohan bedeutet nämlich so viel wie „Mittagessen“ oder „Reis“, „Pan“ dagegen heißt übersetzt „Brot“. Der Mangaka von Dragon Ball, Akira Toriyama, hatte oft ein Muster bei der Benennung seiner Charaktere . So heißen viele Saiyajins wie ein Gemüse, die Ginyu-Force dagegen wie Milchprodukte.

Two and a Half Men – Trailer zur 11. Staffel mit Jon Cryer und Ashton Kutcher

Nerdkultur: House of the Dragon Analyse: Staffel 2 Folge 2

Those about to Die – Trailer zur Gladiatoren-Serie mit Regisseur Roland Emmerich

Chichi hat in dem Augenblick wohl vergessen, dass auch Son-Goten dieser Namenstradition folgt. Wäre Pan ein Junge geworden und Videl einverstanden mit dem Namen gewesen, wäre sie somit das vierte Familienmitglied, dessen Name sich in die Son-Familie einreiht.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wie wäre ihr Name als Junge? In Episode 9 des Animes zu Dragon Ball Super enthüllt Videl, dass sie schwanger ist. Für das Ritual zum Super-Saiyajin-Gott fehlt Son-Gokus ein weiterer Saiyajin. Videl entschließt sich deshalb dazu, die Bombe platzen zu lassen. Da Son-Gohan der Vater ihres ungeborenen Kindes ist, ist es zu einem Viertel ein Saiyajin.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to