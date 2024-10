In Dragon Ball gab es eine besondere Form von Freezer und Cell, die nur ein Bruchteil der Welt gesehen hat

Die beiden Bösewichte Cell und Freezer hatten mehrere Formen, die sie in Dragon Ball erreichen konnten. Zur Zeit von Dragon Ball GT bekamen die beiden Fieslinge eine ganz besondere Form, die wohl nur die allerwenigsten gesehen haben.

Was sind das für Formen? Cells neue Form sieht seiner Perfect-Cell-Form sehr ähnlich. Allerdings setzt die neue Form auf dunkelgrüne Töne. Bei Freezer ist der Unterschied viel krasser: Er hat mehrere Hörner auf dem Kopf und einen mit Nieten besetzten, roten Anzug. Zudem hat sich seine Hautfarbe auf einen Blauton geändert.

Die beiden neuen Formen könnt ihr unter anderem im folgenden Reddit-Post sehen:

Obwohl die beiden Formen äußerst schick aussehen, haben nur wenige Menschen sie gesehen. Es gab nämlich nur eine einzige Möglichkeit, den neuen Freezer und den neuen Cell zu bestaunen.

Aktuell geht der Anime mit Dragon Ball Daima weiter:

Cells und Freezers neue Formen tauchten nur ein einziges Mal auf

Wo tauchten die Formen auf? Am 3. Januar 1997 fand am Daiei Sendai Izumi Store eine Live-Show zu Dragon Ball GT statt. Darin ging es um die Rache von Don Kee und seinem Bodyguard Ledgic, die erstmals in Episode 4 von Dragon Ball GT auftauchten. Auch Cell und Freezer waren mit von der Partie.

Don Kee war in der Live-Show wieder aus dem Gefängnis ausgebrochen und Freezer und Cell hatten eine neue Form erreicht. Storytechnisch ordnete sich die Show dementsprechend nach der Shadow-Dragon-Saga ein, also nach der letzten Episode des Animes.

Die beiden neuen Formen könnt ihr euch im folgenden YouTube-Video ansehen:

Sind die Formen offiziell? Die beiden neuen Formen sind zwar offiziell, tauchen aber nicht im Anime und in keinem Videospiel auf. Auch die oben gezeigten Anime-Versionen der beiden Bösewichte wurden von einem Fan nachgezeichnet.

Es ist üblich, dass Liveshows in Japan exklusive Inhalte hatten, die nicht für den Anime genutzt wurden. Deshalb wäre die Liveshow einfach nur eine Möglichkeit, wie der Anime von Dragon Ball GT weiterlaufen könnte.

Die beiden Formen hätten sich gut angeboten, um in Videospielen aufzutauchen. In Dragon Ball: Sparking! Zero gibt es viele unterschiedliche Versionen der Charaktere, weshalb GT-Freezer und GT-Cell eine gute Möglichkeit wären, die vergessenen Formen als Anime-Version zu zeigen. Das MeinMMO-Fazit zu Dragon Ball: Sparking! Zero lest ihr hier: Das neue Spiel zu Dragon Ball auf Steam, PS5 und Xbox ist ein Traum für Fans – Doch eine Sorte Spieler könnte enttäuscht werden