In Attack on Titan gibt es einen abnormalen Titan, der spricht – Autor erklärt, was dahinter steckt

In Attack on Titan haben sich die Titanen nicht mehr wie Menschen, sondern wie gefühlslose Lebewesen verhalten. Doch es gab einige Abnormale unter den normalen Titanen, die sich anders verhalten haben, als gewöhnliche Titanen. Der Mangaka von Attack on Titan verriet, was es mit diesen Titanen auf sich hat.

Welche abnormalen Titanen gibt es? Mit den abnormalen Titanen sind die Wesen gemeint, die nicht zu den Titanenwandlern gehören. Sie bilden eine eigene Kategorie, da sie sich schon von ihren Eigenschaften her von den normalen Titanen unterscheiden.

In OVA 1 und einem Sonderkapitel des Mangas taucht ein Titan auf, der sprechen kann. Es ist ihm sogar möglich, Gefühle zu zeigen. Ein weiterer Titan, der sprechen konnte, war Connies Mutter. Sie begrüßte ihren Sohn mit „Willkommen Zuhause“.

Rod Reiss verwandelte sich in einen abnormalen Titan, der doppelt so groß ist wie der Kolossale Titan. Er konnte sich nur fortbewegen, indem er auf dem Boden kroch.

Im Titanenwald begegneten Eren und Ymir einem Titanen, der sie einfach nur beobachtete. Er machte keine Anstalten, sie anzugreifen.

Ansonsten gibt es mehrere Titanen, die meterhoch springen können. Normalerweise haben Titanen nicht die Kraft, um so weite Distanzen auf einen Schlag zu überwinden.

Weitere abnormale Titanen, die häufiger vorkommen, sind solche, die auf eine bestimmte Menschengruppe zu rennen und dabei andere Lebewesen ignorieren.

Vor allem der erstgenannte Titan wirkte fast so wie ein echter Mensch. Es könnte sein, dass es sich dabei um eine weiterentwickelte Form der Titanen handelt, die in der Evolution weiter fortgeschritten sind. Der Mangaka Hajime Isayama, der mittlerweile an einem anderen Manga arbeitet, klärte auf, welches Geheimnis hinter den abnormalen Titanen steckt.

Abnormaler Titan ist ein Fehlprodukt in Attack on Titan

Was für ein Geheimnis steckt dahinter? Bei den abnormalen Titanen handelt es sich um „Glitches“, wie Isayama erklärt. Man könnte sich das ganze so vorstellen wie ein fehlerhafter Gegenstand, der während einer Fließbandarbeit in einer Fabrik anfällt:

Am Anfang habe ich also gerade angefangen, die Idee der Titanen zu entwickeln. Es gibt normale Titanen und es gibt abnormale Titanen. Normale Titanen waren für mich so etwas wie programmierte Wesen, und einige von ihnen enthielten einen „Glitch“, so etwas wie einen defekten Gegenstand aus einer Fabrik. Mehr habe ich beim Schreiben der Geschichte nicht über diesen Titanen nachgedacht. Hajime Isayama, im Interview mit Crunchyroll

Das bedeutet auch, dass es sich bei den abnormalen Titanen nicht um eine Weiterentwicklung der normalen Titanen handelt, sondern um „fehlerhafte“ Titanen.

Das wohl merkwürdigste Verhalten zeigte der Titan aus der OVA. Er fiel vor Titanen-Jägerin Ilse Langner auf die Knie, die zufällig nach einer deutschen Journalistin benannt wurde. Der Titan verwechselte Ilse mit Ymir und schien als Mensch dem Kult anzugehören, der Ymir verehrte.

Der Titan konnte nicht nur einzelne Wörter wie „Lady Ymir“ sprechen, sondern auch Emotionen zeigen. Er fing an zu weinen, als Ilse ihn anschrie. Ihre Beobachtungen schrieb Ilse in ein Notizbuch, das von Hanji Zoe gefunden wurde.

Doch am Ende siegte wohl die Natur der Titanen: Ilse wurde von dem abnormalen Titanen gefressen.

