Ruffys Crew hätte viel größer sein können – Fans diskutieren die inoffiziellen Mitglieder der Strohhutbande

Ruffys Strohhutbande hat mittlerweile insgesamt 10 Mitglieder – der Kapitän mit eingerechnet. Allerdings hätte die Bande um einiges größer sein können. Wer alles noch hätte mit auf große Kaperfahrt gehen sollen, diskutieren die Fans nun auf reddit.

Monkey D. Ruffys Strohhutbande besteht aktuell aus insgesamt 11 starken Seemännern und -frauen: Kapitän Ruffy, Schwertkämpfer Zoro, Navigatorin Nami, Sniper Lysop, Koch Sanji, Schiffsarzt Chopper, Archäologin Nico Robin, Zimmermann Franky, Musikant Brook und Steuermann Jinbei.

Im Laufe ihrer Reise hatten sie aber so einige temporäre Mitglieder und Verbündete, deren mögliche zukünftige Mitgliedschaft heiß diskutiert wurde. Auf reddit tauschen sich die One-Piece-Fans gerade darüber aus, wen sie gerne als dauerhaftes Mitglied gesehen hätten und auf wen sie noch große Hoffnungen setzen.

Achtung, Spoiler: In der Diskussion auf reddit geht es auch um Charaktere, die in den aktuellen Kapiteln des Mangas ihr Debüt feiern oder wieder wichtiger werden. Wer also noch nicht bis zum News-aktuellen Kapitel 1110 gelesen hat, sei gewarnt.

Diese inoffiziellen Strohhüte hättet ihr gern in der Bande

Nefeltari Vivi

Auf Vivi trifft die Strohhutbande in Whiskey Peak, der ersten Insel auf der Grandline, die sie besuchen. Sie ist zu Beginn erst eine Antagonistin, stellt sich jedoch später als Prinzessin Vivi von Alabasta heraus. Um sie zu schützen, bittet ihr treuer Leibwächter Ruffy darum, Vivi mitzunehmen.

Mit der Hilfe ihrer neugewonnenen Piratenfreunde besiegen sie die Baroque-Firma und vertreiben sie aus ihrem Heimatland. Schweren Herzens entschließt sie sich jedoch, in Alabasta zu bleiben. Nach dem Zeitsprung und während der Ereignisse in Wa no Kuni nimmt Vivi an der Reverie teil. Dort wird in die Machenschaften der Revolutionsarmee verwickelt.

In der Community ist Vivi schon lange beliebt. Entsprechend taucht sie auch in der aktuellen Diskussion um inoffizielle und mögliche zukünftige Strohhüte auf. reddit-User Different_Network702 hofft zum Beispiel, dass sie die Crew auf der Insel der Riesen Elbaf treffen und ihnen erneut beitreten wird. Auch Adventurous-Topic202 wünscht sich Vivi zurück – sie sei kein starker Charakter, aber er habe sie einfach immer gern gehabt.

Jewelry Bonney

Jewelry Bonney ist Kapitän der Bonney-Piratenbande und taucht erstmals auf dem Sabaody Archipel auf. Dort rettet sie Zoro vor Weltaristokraten, indem sie sich in ein kleines Mädchen verwandelt: Sie hat die Toshi-Toshi-no-Mi gegessen, die sie ihr eigenes sowie das Alter anderer Personen ändern lässt.

Nach dem Zeitsprung taucht sie während der Reverie in Mary Joa auf und trifft einige Zeit später auf die Strohhutbande, die auf dem Weg nach Egghead ist. Dort stellt sich heraus, dass Bonney die Adoptivtochter von Bartholomäus Bär ist. Und, dass sie eigentlich erst 12 Jahre alt ist. Zusammen mit den Ruffys Crew stellt sie sich den einfallenden Marine-Soldaten sowie dem Buster-Call in den Weg.

Weil Ruffy Bonney versprochen hat, dass er sie beschützen wird, vermutet redditor shrimpinman, dass sie sich den Strohhüten anschließen wird. Dem stimmen einige zu. Darunter auch AbdulazizQQQ, der schreibt, dass sie die wahrscheinlichste Kandidatin ist.

Bon Curry

reddit-User filthysmutslut hingegen schreibt: Bon Curry für die Strohhutbande! In Impel Down hat er mit gekämpft – komme, was wolle . DestinyHasArrived101 geht sogar so weit zu schreiben, für ihn ist Bon Curry ein Strohhut und er akzeptiere nichts anderes.

Bon Curry alias Mr. 2 taucht in One Piece das erste Mal kurz bevor vor Alabasta auf. Er kann durch die Mane-Mane-no-Mi sein Aussehen verändern und ist so ein gefährlicher Gegner im Kampf gegen die Braoque-Firma. Er hilft den Strohhüten später der Marine zu entkommen.

Er trifft Ruffy in Impel Down wieder, wo die beiden gemeinsam die schwersten Torturen überstehen. Dort rettet er dem Strohhut mehrfach das Leben und stellt sich sogar dem Gefängnisdirektor Magellan in den Weg. Er überlebt die Begegnung nur knapp und ist nach dem Zeitsprung noch immer in Impel Down eingesperrt. Ruffy selbst ist bislang in dem Glauben, sein Freund sei im Kampf gegen Magellan gestorben.

Yamato

Im ursprünglichen reddit-Post von ScoreImaginary5254 schreibt dieser, er sei enttäuscht gewesen, dass Yamato den Strohhüten nach Wa no Kuni nicht beigetreten sei.

Yamato ist das Kind von Kaido, einem der ursprünglichen vier Kaiser. Sie wurde zwar als Frau geboren, identifiziert sich jedoch aufgrund ihrer großen Bewunderung und des Wunsches, wie ihr Idol Kozuki Oden zu sein, als Mann. Wegen seiner Verehrung Odens steht Yamato auch mit seinem Vater im Konflikt, der es nicht leiden kann, dass sein Kind ausgerechnet einem seiner alten Widersacher nacheifert.

Ruffy trifft Yamato während des Sturms auf Onigashima. Die beiden verbünden sich und Yamato ist ein entscheidendes Puzzleteil im Sieg gegen Kaido: Er schützt Odens leiblichen Sohn Momonosuke, dezimiert die Gegnerzahlen und hält Kaido in Schach, als Ruffy eine erste Niederlage gegen Kaido einstecken musste.

Zwar lies Yamato verlauten, dass er unbedingt mit den Strohhüten zur See fahren wolle, entschied sich jedoch schlussendlich, in Wa no Kuni zu bleiben.

Die Community vermutet, dass Yamato tatsächlich gute Chancen hat, später noch der 12 Strohhut zu werden: Wie Jinbei könnte er nun erst noch persönliche Dinge abschließen und später dazustoßen. Auch Brook lehnte die Mitgliedschaft erst ab, bat später aber doch darum. reddit-User IneedAnEKG schreibt, wenn Yamato wirklich wie Oden leben wolle, würde er früher oder später so oder so in See stechen und entsprechend wieder auftauchen.

Was meint ihr: Welchen der genannten Charaktere möchtet ihr als festes Mitglied der Strohhutpiraten? Oder habt ihr einen Favoriten, der in der Liste gar nicht auftaucht? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.