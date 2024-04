Weder Ruffy noch Goku: Eine Umfrage zeigt, wer die stärkste Anime-Figur überhaupt sein soll

Wenn man die stärksten Protagonisten der kürzlich populären Serien “Narokei” und “Ore TUEEE” sowie die letzten Boss-Charaktere berühmter Werke mit einbezieht, wer ist dann in all diesen Fällen der Stärkste? Welcher Charakter ist Eurer Meinung nach der stärkste?

Woher stammen die Daten? Goo Ranking gehört zu den renommiertesten Umfrage-Seiten in Japan und beschäftigt sich unter anderem mit Animes. In einer neuen Umfrage hatte man die Nutzer gefragt, welcher Anime-Charakter wohl der stärkste sei.

Die stärkste Figur ist in Manga und Anime eine vertraute Erscheinung, aber wer der Stärkste ist, ist ein ewiges Thema. Wenn wir nach den stärksten Anime-Charakteren suchen, denken wir normalerweise an Goku, Naruto und Ruffy. Doch in einem Ranking hat keiner davon den ersten Platz erreicht.

