Aniimo hat einen Release-Termin und ich weiß: Das wird mein Barbenheimer 2.0

Es gab eine Zeit, da war Horizon Forbidden West der einzige Grund, mit dem MeinMMO-Autorin Johanna ihren Kauf der PS5 rechtfertigen konnte, denn danach kamen nur wenige Spiele, die sie auf der Konsole begeisterten. Jetzt erscheinen gleich 2 Spiele, die sie unbedingt spielen möchte, und das zwingt sie zu einem innerlichen Spagat.

Auf das Spiel Aniimo freue ich mich schon seit einiger Zeit. Auch wenn ich definitiv meinen Spaß mit Palworld habe, so stört mich das Aussehen des Spiels schon immer mal wieder. Es sieht mir an einigen Stellen einfach zu leer und uninspiriert aus. Deswegen blicke ich schon sehnsüchtig seit geraumer Zeit auf das Spiel Aniimo.

Ein Monstersammelspiel, das definitiv Ähnlichkeiten zu Palworld aufweist, aber mit seinem Gameplay und dem Verwandeln in die kleinen Monster nochmal einen eigenen Spin mitbringt. Lange Zeit habe ich mich geärgert, dass bei dem Release-Datum nur das Jahr 2026 angegeben wurde, doch jetzt ist es endlich so weit.

Mittels eines Trailers auf YouTube von Sony wurde der Vorbestellungsstart und somit auch das Release-Datum angegeben: der 16. September 2026 soll es sein. Ich muss mich also gar nicht mehr so lange gedulden, dafür habe ich jetzt aber ein ganz anderes Problem.

Einen ersten Eindruck von Aniimo erhaltet ihr in dem Gameplay-Trailer:

Video starten Aniimo zeigt in 7 Minuten Gameplay die Spielwelt voller bunter Monster Autoplay

September 2026 fühlt sich an wie Juli 2023

Wie viele andere war ich im Juli 2023 im Kino und habe die beiden gegensätzlichen Filme Barbie und Oppenheimer geguckt. Während sich Oppenheimer mit dem gleichnamigen Wissenschaftler befasste, der die Atombombe erfand, hatte Barbie in ihrer quietsch-rosa Welt aufgrund ihrer eigenen Identität einen Nervenzusammenbruch. Der perfekte Mix also!

Der September 2026 wird sich für mich ähnlich anfühlen, denn nur einen Tag vor dem Release von Aniimo, also am 15. September, kommt ein anderes heiß ersehntes Spiel von mir: Wolverine.

Wolverine ist mein Oppenheimer, während sich Aniimo wie meine Barbie anfühlt. Am 15. September bin ich der skrupellose, gewaltvolle Antiheld Wolverine und einen Tag später suche ich in der bunten Welt von Aniimo nach süßen Monstern für meine Sammlung. Meine Spielauswahl für den September könnte gegenteiliger nicht sein!

An der Stelle möchte ich mich somit nochmal bei GTA 6 bedanken, denn ohne diesen riesigen Spiele-Release und die Angst von Entwicklern, dass ihr eigenes Spiel gegen Rockstars Gem abstinkt, bekomme ich meinen persönlichen Barbenheimer 2.0 -Moment!

Was sagt ihr zu Aniimo und Wolverine? Werdet ihr im September genauso zwiegespalten sein wie ich oder habt ihr einen klaren Favoriten? Schreibt es mir unten in die Kommentare! Ein weiteres Spiel, auf das ich mich für die PS5 freue, ist der neueste God-of-War-Teil: Eine Sache im neuen God of War Laufey lieben Spieler schon jetzt, doch für Gesprächsstoff sorgt ein sprechender Würfel