6 Animes, die so schön sind, dass ihr keine Lust mehr habt, nach draußen zu gehen

99 Käse-Naan, bitte! In Monster Hunter Wilds sieht das Essen so lecker aus, dass Restaurants einen Boom erleben

Doch später stellt sich heraus, dass Yukari eine Lehrerin an Takaos Schule ist. Sie hat ihre Arbeit pausiert, weil sie an der Schule gemobbt wird. Obwohl sich die Wege der beiden später trennen, hinterlassen sie dennoch einen bleibenden Eindruck im Leben des anderen.

Worum geht es? Takao ist ein 15-jähriger Schüler und hat den Traum, Schuhmacher zu werden. An regnerischen Tagen schwänzt er die Schule und begibt sich in den Park. Dort trifft er die mysteriöse 27-jährige Yukari, mit der er sich über die Zeit anfreundet.

Chef von Monster Hunter Wilds will seinen Skill zeigen, geht mit Fans jagen, läuft nicht so gut

The Garden of Words: Trailer zum Anime-Film im regnerischen Park

Welche Animes wurden für die Liste ausgewählt? Die Animes, die wir euch nennen, sind in einer zufälligen Reihenfolge. Es heißt also nicht, dass der letztgenannte Anime auch der Beste/Schlechteste ist.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to