In Black Ops 6 rasten Teams eine Woche lang zum größten Erfolg des Spiels, doch der wahre Sieger war nicht eingeladen

Knapp eine Woche nach dem Release von Black Ops 6 haben die ersten Spieler Prestige Master erreicht, doch Activision hat wohl nicht das schnellste Team zum Sieger des offiziellen Rennens gekürt.

Was war das für ein Rennen? In Call of Duty: Black Ops 6 gab es das sogenannte „Race to Prestige“. Das war ein Rennen, das live auf Twitch gestreamt wurde und in dem die teilnehmenden Teams versuchten, als Erstes den Rang des Prestige Masters zu erreichen. Das Rennen war somit an das Level-System von Black Ops 6 geknüpft.

Um das zu erreichen, wechselten sich die Spieler der teilnehmenden Teams tagelang ab und zockten durchgehend das neuste Call of Duty. Als der Sieger gekrönt wurde, gab es jedoch Kritik seitens der Community: Activision hat zwar einen Sieger gekürt, aber das schnellste Team war nicht zu dem Rennen eingeladen und erhielt demzufolge auch trotz des Erfolges keinen Preis.

Das schnellste Team, aber nicht der Sieger

Was hat es mit dem „wahren Sieger“ auf sich? Am 31. Oktober endete das Rennen und Activision gab feierlich den Sieger bekannt: „Pits Team“. Auf den Plätzen 2 und 3 folgten „Doom“ und „Hard Stuck Iridescent“

Die Community von Call of Duty gab sich jedoch nicht mit dem Sieger zufrieden, denn es gab wohl ein Team, das schneller war: das Team des französischen Twitch-Streamers Punkill. Dieses war nach eigenen Angaben beim Ende des Rennens 2 Level vor den Siegern „Pits Team“ (via X.com).

Das Team von Punkill wurde allerdings von Activision nicht zu dem „Race to Prestige“ eingeladen und fiel dementsprechend aus der offiziellen Wertung raus.

Auch das Team der E-Sport-Organisation OpTic, bei dem auch CoD-Legende Scump mitspielte, nahm nicht an dem offiziellen Rennen teil, feierte aber kurz vor der Bekanntgabe des Siegers das Erreichen von Prestige Master (via X.com)

Wie wird man Prestige Master? In Black Ops 6 könnt ihr 55 Stufen erklimmen und auf dem Weg dahin die verschiedenen Waffen und Ausrüstungen freischalten. Nach diesen 55 Stufen könnt ihr in den Rang „Prestige 1“ übergehen. Doch wenn ihr Prestige 1 seid, setzt sich euer Level zurück und ihr müsst die erspielten Waffen nochmals freischalten.

In Prestige 1 könnt ihr dann erneut 55 Level absolvieren und anschließend „Prestige 2“ erreichen. Das setzt euren Fortschritt ein weiteres Mal zurück. Dieses Prinzip kann mehrfach wiederholt werden. Insgesamt gibt es 10 Prestige-Stufen. Nach Stufe 10 erreicht ihr dann den Rang Prestige Master. Bis dato müsst ihr aber über 500 Level erspielen.

