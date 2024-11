CoD: Black Ops 6 Travis Rilea – Was bedeutet der Fehlercode und was könnt ihr dagegen tun?

Spieler werden in Call of Duty: Black Ops 6 aktuell von einem alten Problem geplagt: dem Fehlercode „Travis Rilea.“ Was es damit auf sich hat und was ihr tun könnt, erfahrt ihr hier auf MeinMMO.

Was bedeutet „Travis Rilea“? Der Fehlercode „Travis Rilea“ ist ein Fehler, der mit der Verbindung zum Spiel zu tun hat. Das bedeutet konkret, dass ihr Black Ops 6 nicht spielen könnt, weil ihr euch nicht mit den Servern verbinden könnt.

Im Spiel steht dann etwa: „Verbindung fehlgeschlagen: Zeitüberschreitung bei der Anmeldung bei Online-Plattform [Grund: TRAVIS-RILEA]“

Das kann zwei Gründe haben:

Es gibt ein Problem mit den Servern von Activision/der Plattform, auf der ihr spielt

Es gibt ein Problem mit eurer Internetverbindung

Das Problem gab es bereits bei Modern Warfare 3 – und jetzt, etwa zwei Wochen nach dem Start von Black Ops 6, tritt es offenbar wieder auf. Nachfolgend nennen wir euch ein paar Handlungsmöglichkeiten.

Neustarten – oder warten, bis das Problem behoben ist

Was kann ich gegen „Travis Rilea“ machen? Der Fehler liegt überwiegend an den Servern des Spiels oder an eurer Plattform und sollte für gewöhnlich nicht lange bestehen. Spielt ihr CoD über Steam, kann es zudem sein, dass der Fehler auftritt, wenn Steam eine Wartung durchführt. Die dauert in der Regel um die 20–30 Minuten an.

Um auszuschließen, dass das Problem doch woanders liegt und um die Wartezeit zu nutzen, könnt ihr folgende Schritte durchführen:

Spiel neu starten : Ein Spiel neu zu starten, wenn es ein Problem gibt, ist immer der erste logische Weg. Bei einem kleinen „CoD-Schluckauf“ könnte das schon helfen.

: Ein Spiel neu zu starten, wenn es ein Problem gibt, ist immer der erste logische Weg. Bei einem kleinen „CoD-Schluckauf“ könnte das schon helfen. Router neu starten : Falls das Problem an eurer Internetverbindung liegt, könnte es helfen, den Router neu zu starten.

: Falls das Problem an eurer Internetverbindung liegt, könnte es helfen, den Router neu zu starten. Info-Quellen checken : Wenn es sich um einen Fehler handelt, der weiter verbreitet ist und aktuell viele trifft, findet ihr sicherlich in den sozialen Medien eine Info. Anlaufstellen sind etwa die Accounts CallofDuty und CODUpdates, aber auch das Subreddit zu Black Ops 6. Auf der Website von Activision könnt ihr den Server-Status eurer Plattform überprüfen.

: Wenn es sich um einen Fehler handelt, der weiter verbreitet ist und aktuell viele trifft, findet ihr sicherlich in den sozialen Medien eine Info. Eine Pause einlegen: Wenn es sich um ein Problem seitens Activision handelt und/oder ihr schon alles probiert habt, nutzt die Zeit und legt eine Pause ein. Geht kurz an die frische Luft, füllt euer Getränk auf, versorgt euch mit Snacks für die kommenden Runden.

