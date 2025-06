CoD musste sich gerade für Ingame-Werbung entschuldigen, doch die loyalen Soldaten von Über-Erde wollen sogar freiwillig Anzeigen in Helldivers 2 schauen

Im Gegensatz zu den Fans von Call of Duty sind die Soldaten von Über-Erde in Helldivers 2 so loyal, dass auch Werbung im Spiel kein Problem wäre. Doch es gibt einige Einschränkungen.

Was wollen die tapferen Soldaten? Die Helldiver von Über-Erde wollen mehr Unterstützung von ihrer Heimatwelt. Die soll es ihnen erlauben, häufiger taktische Vorteile auf das Schlachtfeld zu rufen. Im Gegenzug würden die Krieger jedoch auch etwas zurückgeben. Sie wären bereit, Werbung von verschiedenen Firmen von Über-Erde zu schauen, wenn dadurch die Abklingzeit für ihre Fähigkeiten sinkt.

In Call of Duty hingegen mussten sich die Entwickler zuletzt für Werbung in ihrem Black Ops 6 entschuldigen. Das Unternehmen hatte bei der Auswahl der Blaupause eine Kachel im Menü eingefügt, die angezeigt hat, welche Shop-Bundles für die jeweilige Waffe zur Verfügung stehen.

Nach Ärger mit den Fans ruderten die Devs zurück. Doch die Spieler von Helldivers 2 haben eine klare Vorstellung davon, wie Werbung ihnen gar nichts ausmachen würde.

Hier könnt ihr echte Werbung von Helldivers 2, in Form eines Trailers sehen:

Mehr Inhalt als echte Werbung

Wie darf die Werbung aussehen? Die Spieler von Helldivers 2 haben kein Problem mit der Werbung, wenn es sie nur mit einem speziellen Perk gibt. So können Spieler frei entscheiden, ob sie Werbung sehen wollen oder nicht.

Auf Reddit, wo der Vorschlag von Nutzer PickledAsbestos eingereicht wurde, sind sich über 7.500 Fans einig, dass die Werbung nur okay ist, wenn es Anzeigen aus dem Über-Erde-Universum sind. Echte Werbung hingegen lehnen auch die loyalen Fans von Über-Erde ab.

Im eingereichten Vorschlag sieht man neben zwei erfundenen Werbungen aber auch eine für die aktuelle Kriegsanleihe, also für einen DLC für Helldivers 2, der weitere Waffen und Skins freischaltet und sowohl mit Ingame- als auch mit Echt-Geld erwerbbar ist.

Wie soll die Werbung noch besser werden? Andere Fans schlagen auf Reddit neben Werbeeinblendungen beim Anfordern der Unterstützung auch Werbeansagen vor:

New_Agent_47: „Dieses orbitale Sperrfeuer wird von TRUTH VPN gesponsert! Während Sie im galaktischen Web surfen, gewähren Sie den Truth Enforcers 100 Prozent Zugriff auf alles, was Sie tun!“

DaDawkturr: „Diese Blitz-Mission wird von RAID: Helldiver Legends gesponsert! Benutze den QR-Code bei der Anmeldung und erhalte einen legendären Charakter GRATIS! Ich habe sie gerade ‚[AUF ANORDNUNG DES MINISTERIUMS FÜR WAHRHEIT GEKÜRZT]‘ erhalten und diese Tintenfische durch das Wurmloch geschlagen!“

New_Agent_47: „Diese Support-Waffe wird von meinem Super Elite Alpha-Männchen Online-Kurs gesponsert! Melden Sie sich jetzt an, um zu lernen, wie Sie die meisten Super Credits, Medaillen und alle Ihre Co-1 Genehmigungen erhalten!“

Senf-00: „Das Einzige, was noch heißer brennt als dieses Napalm-Bombardement, ist die würzige Suppe auf der neuen MC-Freedom.“

CieKite: „Und für eine kurze Zeit wird der 6-Sterne-Charakter GENERAL BRASH als Super-Gacha mit einem Aufschlag von 50 % erhältlich sein! Verpassen Sie nicht diese einzigartige Chance!“

Was die Spieler wollen, sind also Inhalte, die zur Geschichte und dem Universum von Helldivers 2 passen und keine echte Werbung in Helldivers 2. Die würde wohl ähnlich wie bei Call of Duty auf Ärger stoßen. Ein weiterer Unterschied ist, dass sich jeder Spieler jederzeit durch die Wahl eines anderen Perks von der Werbung im Spiel befreien könnte.

Die Fans von Helldivers 2 zeigen hier, wie man „Werbung" in einem Spiel auch als Stilmittel und Inhalt nutzen kann, der lustig und spaßig ist. Falls die Idee von den Entwicklern umgesetzt wird, eignet sich Ralf Schuhmacher bestimmt als guter Synchronsprecher.