Spieler hisst die Flagge von Helldivers 2 vor seinem Haus, bekommt ein Geschenk von einem anderen Soldaten von Über-Erde

Normalerweise kann es schwierig sein, genug Mitspieler für Gigadynamax-Kämpfe in Pokémon GO zu finden. Aber nicht beim GO Fest in Paris.

Spieler setzt in Pokémon Go mehr als 100 Bälle ein, um ein einziges Pokémon zu fangen – Fragt sich, ob es das wert war

Pokémon GO enthüllt Dynamax – So nutzt ihr das neue Feature

Spieler benötigt fast 6 Jahre in Pokémon Go, um eine einzige Aufgabe zu lösen, weil er zu schlecht beim Zielen ist

Der schwerste Kampf in Pokemon GO dauert auf dem GO Fest nur wenige Sekunden

Pokémon GO: Über 800 Trainer kämpfen in Gigadynamax-Kampf

Dass Helldivers 2 eine so gute Community hat, liegt auch daran, dass die Entwickler ihre Spieler immer wieder mit interessanten Events begeistern. Zuletzt wurde Über-Erde dabei von den Illuminierten überrannt und nur noch die Stadt „Equality-On-Sea“ konnte gerettet werden. Das Event war dabei so groß, dass sogar das Fernsehen darüber berichtet hat: Die mutigen Helden von Über-Erde verteidigen Shanghai in Helldivers 2 und sogar das Fernsehen berichtet über ihren Erfolg

Anbei hat der andere Spieler einen Schlüsselanhänger gelegt, der das Symbol und den Code einer Höllenbombe aus Helldivers 2 zeigt. Sie gilt als die ultimative Waffe im Spiel und zwingt selbst die stärksten Feinde in die Knie. Außerdem befindet sich ebenfalls der Freundescode des Spielers auf dem Brief.

Wie hat der Fan die Aufmerksamkeit eines anderen Spielers erlangt? Ein loyaler Soldat von Über-Erde konnte nicht anders, als seinen Stolz auch in der echten Welt jedem zu zeigen. Nicht nur auf den feindseligen Planeten in Helldivers 2, sondern auch vor seinem eigenen Haus hisste er die Flagge von Über-Erde.

Ein Fan von Helldivers 2 hat seine Loyalität gegenüber Über-Erde auch im echten Leben gezeigt und dadurch die Aufmerksamkeit eines anderen Spielers auf sich gezogen. Der meldete sich per Brief und schickte ein Geschenk.

