Die mutigen Helden von Über-Erde verteidigen Shanghai in Helldivers 2 und sogar das Fernsehen berichtet über ihren Erfolg

Die Moderatoren erklären dabei (via Reddit ), wie alle Städte nach und nach gefallen sind und die Spieler dabei nicht dem Plan der Entwickler gefolgt sind , um am Ende um Stockholm, dem Sitz des Entwicklerstudios, zu kämpfen. Stattdessen wurde die letzte Bastion die Metropole Shanghai.

Was hat es mit dem Fernsehen auf sich? Der Kampf um Equality-On-Sea, dem Ingame-Pendant zu Shanghai, sprach sich auch bei den Bewohnern der Stadt herum. Die 25-Millionen-Menschen-Metropole hat ihren eigenen lokalen Fernsehsender, der sonst über die Geschehnisse in der Stadt berichtet.

Als letzte Bastion dient den Helldivern nur noch die Mega-Stadt Equality-On-Sea, die sich auf der Weltkarte dort befindet, wo in der echten Welt Shanghai steht. Der unerbittliche Kampf um die letzte Großstadt der Menschen brachte nicht nur viele Helldiver zurück ins Spiel (via SteamDB ), sondern zeigte auch, wie gut die Menschen zusammenhalten, wenn es ums Ganze geht.

Was ist das für eine Stadt? Die tapferen Soldaten von Helldivers 2 kämpften zuletzt nicht nur in der Heimat-Galaxie, sondern auf dem Heimat-Planeten, Über-Erde. Doch die Angriffe der Illuminierten schienen zu stark zu sein. Nach und nach fielen immer mehr Städte in die Hände der Feinde.

