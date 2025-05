In Helldivers 2 startet die größte Bedrohung der Menschheit, und 20.000 Leute sind live auf YouTube dabei

Die Macher von EVE Online lassen euch ihr neues Survival-MMO kostenlos testen, doch keiner weiß so recht, was es sein soll

Helldivers 2 braucht jetzt eure Hilfe. Zieht eure Rüstung an, wählt die richtige Waffe und steigt in den Hellpod. Ihr wisst nicht, welche Waffe ihr ausrüsten solltet? Dann haben wir für euch die passende Liste mit den stärksten Waffen: Helldivers 2: Tier List zu den besten Waffen und Granaten für jeden Einsatz

Der Chef erklärt, wie 6 Millionen Spieler von Call of Duty sein Helldivers 2 in die bisher schlimmste Krise führten

Was habe ich verpasst? Seit Tagen warten Fans auf ein größeres Update zu Helldivers 2. Während die Spieler fleißig gegen die Bots und Bugs kämpften und sogar das Schwarze Loch aufhalten konnten, wurde es ruhig an der Front – etwas zu ruhig. Fans vermuteten, Arrowhead plane etwas Großes und sie sollten Recht behalten.

