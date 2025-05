Die Entwickler von Helldivers 2 wollen, dass ihr den aktuellen Krieg verliert, aber eine Gruppe von Spielern verhindert das

Der Galaktische Krieg hat in Helldivers 2 auch Über-Erde erreicht und Spieler aus aller Welt kämpfen nun gegen die Bedrohung aus dem All. Sie schlagen sich wacker und beweisen ihre Stärke, doch egal was sie tun, die Entwickler wollen nicht, dass ihre Fans gewinnen.

Womit haben Fans zu kämpfen? Seit einiger Zeit kämpfen die Helldiver unermüdlich gegen die Illuminierten-Invasion auf Über-Erde, die letzte Bastion der Demokratie. Sollten die Helldiver verlieren, könnte es das Aus der Kampagne bedeuten.

Noch schlagen sich die Spieler wacker und das Ende des Krieges ist noch nicht in Stein gemeißelt. Wäre die Schlacht nicht schon genug, sehen sich Fans aber vor einem anderen Problem: dem Fortschritt im Kampf.

Fans müssen derzeit verschiedene Stationen auf Über-Erde sichern und während sie bei fast allen verlieren konnten, gibt es eine, die sie noch unermüdlich halten. Bei diesem Ort wurde sogar der Fortschritt der Eroberung fast auf das Maximum angehoben, aber Arrowhead lässt den Sieg nicht gelten.

„Über-China“ wird wacker gehalten

Was macht die Spieler wütend? Einer der noch verbliebenen Orte, die gehalten werden, heißt Equality-On-Sea, also Gleichheit auf See. Fans betiteln den Ort auch als das Über-China, wegen seiner Anspielung zu Shanghai.

Dieser Ort muss noch erobert werden, doch auch wenn viele Helldiver darum kämpfen, sie sind nicht siegreich. Der Fortschritt verbleibt derzeit auf genau 99.9783 %. Ärgerlich, wenn man bedenkt, was alles auf dem Spiel steht.

Einige chinesische Helldiver sehen dahinter sogar einen bösen Schachzug von Arrowhead, den Entwicklern von Helldivers 2, doch die Fans haben wohl vergessen, wie Krieg tatsächlich funktioniert.

Das Gebiet kann nicht erobert werden, solange die Feinde noch da sind: Und genau darum geht es. Während über 2.600 negative Reviews Helldivers 2 auf Steam bombardieren, gibt es einen triftigen Grund, warum Über-China nicht unter Kontrolle gebracht werden kann: die Feinde.

Die Flotte der Illuminierten ist immer noch auf Über-Erde unterwegs und somit präsent. Solange das der Fall ist, können die Helldiver das Gebiet nicht vollständig einnehmen, egal, wie sehr sie sich auch anstrengen.

Mit bis zu 18.000 Upvotes auf Reddit haben das auch viele andere Spieler eingesehen und fordern ihre chinesischen Kollegen auf, das Review-Bombing aufzuhalten. Folgendes lässt sich auf Reddit vernehmen:

„Wir verlieren nicht einmal eine Stadt. Wir können die Invasion nur nicht vollständig abwehren, solange die Flotte nicht völlig erschöpft ist…“ – iveriad

„Ich glaube nicht, dass wir Equality on Sea jetzt wegen Prosperity City verlieren werden. Ich denke, Arrowhead hat mehr oder weniger dafür gesorgt, dass sie bestehen bleibt, indem sie sie bis zu 99,9 % ansteigen ließen, bevor sie die Hauptstadt eröffnen“ – Sateract

„Manchmal liebe ich diese Community. Dann machen einige Leute, die nicht lesen können oder einen „Ich gewinne“-Button wollen, so etwas Dummes wie das hier und ich bin einfach… Mein Gott…“ – Majinmagics

Es bleibt abzuwarten, wie sich der Krieg noch entwickeln wird und ob die Helldiver sich bewähren können, trotz Review-Bombing. Helldivers 2 bietet viele Waffen und damit ihr euch gut für den Kampf vorbereitet, solltet ihr die besten ausgerüstet sein. Die besten Waffen findet ihr deshalb in unserer Tier-List: Helldivers 2: Tier List zu den besten Waffen und Granaten für jeden Einsatz