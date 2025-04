Black Ops 6 Zombies: So löst ihr das Easter Egg in Shattered Veil

In CoD: Black Ops 6 könnt ihr auf der Map „Shattered Veil“ die Hauptmission abschließen, um Belohnungen freizuschalten. Diese Mission, auch Easter Egg genannt, wird jedoch nicht erklärt und ihr müsst die einzelnen Schritte selbst herausfinden. Damit ihr euch den Stress spart, zeigen wir euch, wie das Easter Egg von Shattered Veil geht.

Was muss ich vor dem Easter Egg wissen? Wir gehen jetzt alle Schritte des Easter Eggs durch, verraten euch, was ihr tun müsst und nennen euch wichtige Tipps, die ihr kennen solltet. Außerdem zeigen wir euch die Belohnungen, die ihr euch verdienen könnt. Folgende Schritte sind für das Easter Egg entscheidend:

Öffnet alle Türen bis zum Pack-a-Punch Repariert den Fahrstuhl

Besorgt euch die Ray Gun Mark 2 Sammelt die Diskette ein Wandelt euren Code in Zahlen um Befreit den Doppelghast und besiegt ihn Öffnet die Waffenkammer der Ray Gun Mark 2

Findet alle Kanister Fundort von Kanister 1 Fundort von Kanister 2 Fundort von Kanister 3

Führt das blaue Upgrade der Ray Gun Mark 2 durch Das blaue Porträt betreten

Führt das lila Upgrade der Ray Gun Mark 2 durch Das lila Porträt betreten

Führt das gelbe Upgrade der Ray Gun Mark 2 durch Das gelbe Porträt betreten

Besiegt den Z-Rex

Mit unserem Verzeichnis könnt ihr schnell zu den einzelnen Schritten springen und euch einen Überblick verschaffen:

Vorbereitung: Was muss ich vor dem Start beachten?

Bevor ihr einen Run für das Easter Egg startet, solltet ihr folgende Ausrüstungen, Waffen und Dinge beachten:

Eure Waffen sollten Schalldämpfer besitzen – Vor allem bei der GS45 Warum? Weil Waffen mit Schalldämpfern die Drops für Schrott erhöhen

Nehmt eine Waffe mit viel Munition mit, die Kugelschaden erzeugt

Folgende Kaugummis solltet ihr in eure Sammlung packen, wenn ihr sie habt: Wer zählt die Punkte? Gewinnbeteiligung (Wenn ihr im Team seid) Aufs Haus gepaart mit Sprudelfontäne Wunderbar Geheime Kraft Extrasüchtig

Holt Rauchbomben in euer Loadout, um von den Zombies entkommen zu können

Setzt einige Builds eurer Lieblingswaffen, die man auch an den Wänden kaufen kann, auf ein Zombie-Loadout Warum? Damit ihr, wenn ihr die Waffe zieht, die Aufsätze bekommt, die ihr in eurem Build eingesetzt habt



Öffnet alle Türen bis zum Pack-a-Punch

Um das Easter Egg zu starten, müsst ihr euch erst einmal den Weg bis zum Pack-a-Punch freikaufen. Besiegt dafür einfach Zombies und folgt der Markierung bis zum Fahrstuhl. Ihr werdet bemerken, dass der Fahrstuhl kaputt ist und die Sicherung repariert werden muss, dafür benötigt ihr zwei Komponenten.

Repariert den Fahrstuhl

Um den Fahrstuhl zu reparieren, braucht ihr zwei Bauteile, die ihr auf dem Anwesen findet:

Die Platine Zerstört dafür den Computer von Richthofen

Die Sicherung Findet ihr in der großen Bibliothek mit der Wendeltreppe



Habt ihr beide Komponenten gefunden, müsst ihr auf die Rückseite des Fahrstuhls gehen und dort mit der kaputten Leitung interagieren. Ist die Sicherung repariert, geht zu den Türen des Fahrstuhls, besiegt die Zombies aus dem Fahrstuhl und geht dann in den Untergrund, weiter durch das Labor bis zum Pack-a-Punch.

Besorgt euch die Ray Gun Mark 2

Für den weiteren Verlauf des Easter Eggs benötigt ihr die Ray Gun Mark 2. Diese könnt ihr entweder aus der Mysteriösen Kiste mit viel Glück ziehen oder euch ein Exemplar aus der Waffenkammer holen. Die zweite Option ist ein sicherer Fund, doch ihr müsst dafür einige Vorkehrungen treffen sowie Dinge beschaffen. Wir zeigen euch, wie ihr das machen könnt:

Sammelt die Diskette ein

Zockt weiter, bis ihr Runde 10 erreicht habt. Geht dann ins Labor zu S.A.M und besiegt Zombies, bis ihr einen Laborant seht. Besiegt diesen Zombie und sammelt von ihm den Datenträger auf, den er auf den Boden fallen lässt.

So sieht die Diskette aus (Quelle: youtube.com)

Wandelt euren Code in Zahlen um

Als Nächstes nehmt ihr euren Datenträger und geht wieder ins Erdgeschoss. Im Bereich „BITTE EINFÜGEN“ werdet ihr einen Computer mit einem Drucker sehen – nutzt bei diesem Computer eure Interaktionstaste. Jetzt spawnen einige Zombies sowie Ungeziefer, die ihr töten oder ignorieren könnt.

Wartet jetzt, bis das Druckergerät fertig gedruckt hat und euch einen Code hinterlässt. Dieser Code wird beim Lesen der Nachricht in Großbuchstaben markiert. In unserem Fall war das „WORM“.

So sieht die Tafel aus

Mit dem Wort geht ihr jetzt in das Kinderzimmer des Anwesens, in dem ihr auch eine Tafel mit Buchstaben finden werdet. Jetzt müsst ihr die Buchstaben des Wortes in Zahlen umwandeln, und dabei geht ihr wie folgt vor:

Geht jeden Buchstaben eures Wortes nach der Reihe durch

Schaut, wo sich der Buchstabe befindet und zählt dann die Anzahl der vorhandenen Buchstaben in der Buchstabensammlung

Merkt euch die Zahl

Macht das mit allen Buchstaben – So bekommt ihr einen vierstelligen Code Unsere Lösung war der Code: 9377



Mit diesem Code geht es jetzt wieder zurück in den Untergrund zu S.A.M.

Befreit den Doppelghast und besiegt ihn

Wenn ihr im Untergrund seid, müsst ihr an S.A.M vorbei, eine Tür freikaufen und durch einen Korridor hindurch in eine neue, große Lagerhalle spazieren. Dort findet ihr vor euch eine versiegelte Kammer mit einem Doppelghast – diesen müsst ihr jetzt befreien. Geht zu den Türen der Kammer und interagiert auf der rechten Seite mit dem Tastenfeld.

Befreit den Doppelghast Nehmt euch seinen Arm

Habt ihr euren Code eingegeben, wird der Doppelghast befreit und ihr müsst ihn besiegen. Wenn ihr ihn vernichtet habt, wird er seinen Arm verlieren – diesen müsst ihr aufheben. Mit seinem Arm im Gepäck geht ihr jetzt zur Waffenkammer.

Öffnet die Waffenkammer der Ray Gun Mark 2

Im selben Areal, aber von einem Rolltor abgegrenzt, müsst ihr zur Waffenkammer gelangen. Kauft euch durch das Rolltor und haltet euch rechts, um mit einer Interaktion in die Kammer zu gelangen. In der Kammer angelangt seht ihr vor euch eine Vitrine mit der Ray Gun Mark 2, öffnet sie, indem ihr mit dem Fingerabdruck-Scanner interagiert und die abgetrennte Hand dafür benutzt. Jetzt könnt ihr die Waffe euer Eigen nennen.

Öffnet mit seinem Arm die Kammer für die Ray Gun Mark 2

Findet alle Kanister

Um das Easter Egg voranzutreiben, müsst ihr jetzt drei Kanister finden und diese mit verschiedenen Elementen aufladen. Die Kanister nutzt ihr dann, um eure Ray Gun zu modifizieren. Wir zeigen euch jetzt die Fundorte aller Kanister.

Fundort von Kanister 1

Auf der ganzen Map an den Decken werdet ihr blaue Kapseln in Form von Kristallen finden. Diese könnt ihr mit eurer Ray Gun zum Platzen bringen. Eine dieser Kapseln besitzt dabei einen Kanister. Da der Ort zufällig ist, können wir euch keine spezifische Kapsel nennen. Wir haben aber gute Erfahrungen mit der Kapsel direkt vor dem Rolltor auf der rechten Seite im Untergrund gemacht. Diese hatte bislang 2x hintereinander einen Kanister für uns parat.

Diese blauen Kristalle müsst ihr zerschießen

Fundort von Kanister 2

Den zweiten Kanister findet ihr direkt unter der Perk-a-Cola-Maschine „Doppelfeuer“. Baut oder findet eine Kasimir-Granate und schmeißt diese an die Öffnung des Zombie-Spawns. Der Kanister wird dann von der Granate angezogen und fallen gelassen.

Schmeißt die Kasimir-Granate vor das Fenster (Quelle: youtube.com)

Fundort von Kanister 3

Den dritten Kanister findet ihr im großen Raum, wo S.A.M sich befindet. Kauft euch einige Tomahawks und geht dann in Richtung der Luftschleuse, wo sich der Doppelghast einst befand. Auf der rechten Seite werdet ihr eine Barrikade entdecken und an der Wand ein Ventilsystem mit Rohren. Nutzt eure Tomahawks und trefft die Ventile, bis das Rohr mit der Bezeichnung „A“ mit Druck versorgt wird.

Diese Ventile an der Wand sind gemeint (Quelle: youtube.com)

Danach geht ihr wieder zurück in das Labor, wo sich S.A.M befindet und sucht einen großen, zerbrochenen, gläsernen Zylinder. Dieser stößt jetzt Rauch aus. Kauft euch eine Semtex und schmeißt die Granate hinein. Der dritte Kanister wird jetzt fallen gelassen.

Schmeißt die Semtex auf den großen Behälter (Quelle: youtube.com)

Führt das blaue Upgrade der Ray Gun Mark 2 durch

Als Nächstes geht es mit dem blauen Upgrade weiter. Nutzt dazu euren Kanister und geht raus in Richtung von Tempo Cola – dort findet ihr eine Maschine, in der ihr euren Kanister einsetzen könnt. Jetzt wird ein Scheusal beschworen und ihr müsst drei kleinere Steine bei der unteren Steinformation vom Scheusal mit seinem Blitzangriff treffen.

Hier befindet sich das blaue Ritual

Danach muss das Scheusal die Steine mit seinem Sprintangriff treffen, um sie zu lockern, damit sie in den Himmel steigen können. Jetzt müsst ihr das Portal in der Mitte beschützen und die Spinnenzombies davon abhalten, sich zu opfern. Habt ihr lange genug ausgeharrt, wird der Kanister gefüllt sein.

Geht in den Untergrund in der Nähe der Waffenkammer und interagiert dort mit der Werkbank – ihr erhaltet jetzt das blaue Upgrade der Waffe.

Das blaue Porträt betreten

Mit dem blauen Upgrade in der Tasche geht ihr in den Raum des Fahrstuhls und lauft direkt zur kaputten Lampe. Interagiert mit ihr, um sie aufzuheben. Geht dann zur Eingangshalle mit dem T-Rex und interagiert auf der rechten Seite des Raums mit einem Loch in der Wand. Dort sockelt ihr eure Lampe hinein.

Hier findet ihr den Leuchter (Quelle: youtube.com) Geht zur Eingangshalle und setzt die Lampe in die Wand (Quelle: youtube.com)

Merkt euch die Reihenfolge, in der die Lampen aufleuchten, und macht es ihnen durch Interaktionseingaben nach. Ein geheimer Durchgang wird sich öffnen und ihr könnt in den Keller gehen. Interagiert mit dem Computer neben dem Gemälde und tötet einige Zombies mit eurer blauen Ray Gun Mark 2.

Das Gemälde verwandelt sich jetzt zu einem Portal, und ihr könnt hineingehen. Lauscht Malloy und sucht seinen Schlummertrunk. Dazu braucht ihr zwei Items:

Die Waffen-Mod „Hirnfäule“

Die Glocke – findet ihr in der Nähe des Wandkaufs der SWAT 556 in den Vitrinen

Geht jetzt im Eingangsraum in den ersten Stock, die Treppen hoch zur Bar. Schießt einen Zombie ab und macht ihn mit Hirnfäule zu eurem Verbündeten. Der wird euch jetzt den Flachmann zubereiten. Geht zurück in das Gemälde und platziert das Artefakt auf einer steinernen Halterung in östlicher Richtung.

Jetzt wird ein Bosskampf gestartet. Zerstört vom Elite-Gegner den blauen Schild mit eurer Ray Gun und töten ihn. Wenn er besiegt ist, könnt ihr das Artefakt wieder aufheben und das erste Upgrade ist abgeschlossen.

Führt das lila Upgrade der Ray Gun Mark 2 durch

Das lila Upgrade startet ihr, indem ihr die Essenzfalle findet. Geht dazu durch die Map und zerstört die weißen Janus-Kisten. Einer der Kisten wird zufällig diese Falle fallen lassen. Jetzt braucht ihr noch zwei Reflektoren. Diese findet ihr an zwei Brunnen auf dem Anwesen:

In der Nähe von Schnellwiederbelebung

In der Nähe von Dr. Niete

Mit allen Items in der Tasche müsst ihr jetzt zurück in den Untergrund zu S.A.M und dort in den Wartungstunnel gehen. Ihr werdet dabei Trümmerteile in der Nähe des Panzerwestenwandkaufs finden. Interagiert mit diesen, um die Essenzfalle auszulösen.

Platziert eure Bombe auf den markierten Schutt (Quelle: youtube.com)

Geht durch den Tunnel und platziert die Reflektoren an den jeweiligen Halterungen in der Höhle. Danach müsst ihr im selben Raum den Kanister einsetzen – die Maschine solltet ihr noch aus dem blauen Upgrade kennen.

Jetzt müsst ihr die Lichtstrahlen so ausrichten, dass ihr nacheinander drei Statuen trefft. Habt ihr einen Lichtstrahl ausgerichtet, müsst ihr nur noch den Kristall anschießen oder schlagen, um einen Impuls auszulösen. Beachtet, dass der Impuls die jeweilige Statue zerstört und einen Miniboss freilässt.

Habt ihr das erledigt, ist der Kanister aufgeladen und ihr müsst in das Schlafzimmer von Richthofen gehen und dort mit der Werkbank interagieren. Jetzt gehört euch die lila Ray Gun Mark 2.

Das lila Porträt betreten

Um das lila Porträt zu betreten, müsst ihr zum Fahrstuhl gehen und dort auf der linken Seite mit dem Computer neben dem großen Gemälde interagieren. Tötet wieder Zombies mit eurer neuen Ray Gun und sammelt dann im Gemälde das Ritual-Elixier auf der rechten Kante des großen Tisches ein.

Sammelt das Elixier auf dem Tisch ein (Quelle: youtube.com)

Eure Aufgabe ist es jetzt, drei Kelche zu füllen und ihre dazugehörigen Jünger zu vernichten. Die Kelche befinden sich an folgenden Orten:

Im Weinkeller in der Nähe von Doppelschuss

Im Spawn auf der linken Seite der Brücke in der Nähe eines Zombie-Spawns auf einer Bank

Im großen Foyer auf der ersten Etage auf einer Bank in der Nähe der Bar

Auf dem Tisch im Weinkeller findet ihr den ersten Kelch (Quelle: youtube.com) Auf der Bank befindet sich der zweite Kelch (Quelle: youtube.com) Auf der hölzernen Bank befindet sich der letzte Kelch (Quelle: youtube.com)

Geht jetzt zurück in den Raum des Fahrstuhls und begebt euch hinter diesen. An den drei angrenzenden Wänden befinden sich drei Zahlen. Merkt sie euch von links nach rechts, geht dann in den Raum, wo sich die Perk-a-Cola „Todeswahrnehmung“ befindet und interagiert mit dem blauen Tresor. Gebt dort eure Zahlen ein und sammelt die Geweihschnitzerei ein.

So sieht der Tresor aus (Quelle: youtube.com)

Geht zurück in das lila Gemälde und setzt erneut das Artefakt auf der steinernen Halterung ein. Besiegt den Boss aus dem Gemälde und sammelt das Artefakt wieder ein. Jetzt fehlt euch das gelbe Upgrade der Waffe.

Führt das gelbe Upgrade der Ray Gun Mark 2 durch

Um die gelbe Ray Gun Mark 2 zu bekommen, müsst ihr vier Pflanzensamen aufsammeln. Diese sind wild auf der Map verteilt und können mit einer Semtex von ihren Wurzeln befreit werden.

Schmeißt eine Semtex auf den Pilz (Quelle: youtube.com)

Habt ihr genügend, geht ihr in den Bereich des Gewächshauses, wo sich auch die Perk-a-Cola „Schnellwiederbelebung“ befindet. Geht in den ersten Stock des Gewächshauses und setzt dort euren Kanister ein.

Nun gibt es vier Ausbrüter in die ihr eure Samen einsetzen könnt. Habt ihr einen Samen eingesetzt, müsst ihr diesen vor den Zombies verteidigen. Wenn ihr alle abgeschlossen habt, könnt ihr euren Kanister aufheben und eure Waffe im Spawn bei der letzten Werkbank upgraden.

Das gelbe Porträt betreten

Geht mit eurer neuen Waffe zur Bibliothek und interagiert dort erneut mit dem Computer. Tötet genügende Zombies mit eurer gelben Ray Gun und betretet das Porträt. Jetzt müsst ihr drei Items finden, die an bestimmten, aber dennoch zufälligen Orten platziert sind. Wichtig ist dabei, dass ihr den Ätherschleier braucht, um die Items zu sehen. An folgenden Orten müsst ihr suchen:

Hauptbuch Befindet sich an zufälligen Schreibtischen in der Villa

Tonaufzeichnung Befindet sich an zufälligen Schreibtischen in der Villa mit einem Computer

Atomkraftwerk-ID-Karte In einem zufälligen Kamin in der Villa



Habt ihr alle Items, könnt ihr zurück zur Bibliothek und dort an den Bücherregalen drei gelb leuchtende Bücher erkennen. Ihr müsst mit ihnen in der richtigen Reihenfolge interagieren. Habt ihr das geschafft, öffnet sich ein kleiner, geheimer Raum, in dem ihr das Item „Reaktorinspektionsbericht“ findet.

Mit allen Items geht ihr zurück ins Gemälde und interagiert dort mit der steinernen Halterung, um das Artefakt zu aktivieren. Besiegt den neuen Boss und schnappt euch erneut das Artefakt.

Besiegt den Z-Rex

Habt ihr alle Upgrades und Gemälde abgeschlossen, könnt ihr mit eurem Artefakt zurück zu S.A.M gehen und es dort auf das Podest mit der Maschinenschaltfläche stellen. Jetzt beginnt der letzte Bosskampf gegen den Z-Rex.

Der Boss ist sehr flink und kann wild durch die Map springen. Wichtig ist dabei vor allem, eine Waffe einzusetzen, die viel Munition besitzt. Zusätzlich solltet ihr Items wie den Helikopterschützen und möglichst viele Perk-a-Colas im Inventar besitzen.

Der Z-Rex wird gelegentlich giftige Zombies fressen. Danach wird sein Magen gelb leuchten – genau dann solltet ihr drauf schießen, damit dieser massiven Schaden erleidet. Ansonsten ist der Bosskampf tatsächlich nicht kompliziert oder an Mechaniken gebunden – ihr müsst nur überleben und den Z-Rex besiegen. Habt ihr das erledigt, ist das Easter Egg geschafft.

Belohnungen für das Easter Egg von Shattered Veil

Wer das Easter Egg abgeschlossen hat, erhält folgende Belohnungen:

Einen Skin für Carver

Eine Visitenkarte

5000 XP

Wer das Easter Egg zudem noch vor dem Start des „Geführten Modus“ abschließt, bekommt eine alternative Version des Banners mit einem goldenen Totenkopf. Dieser soll den anderen Spielern zeigen, dass ihr einer der Ersten gewesen seid, die das Easter Egg abgeschlossen haben, bevor es vereinfacht wurde.

Das Easter Egg von Shattered Veil ist schwierig und vor allem für Solo-Spieler eine Herausforderung. Es lohnt sich also hierbei, auf ein Team zu setzen, mit dem ihr kommunizieren könnt. Sucht ihr weitere Tipps für Zombies, um mehr Runden überleben zu können? Dann haben wir genau das Richtige für euch: CoD Black Ops 6 Zombies: 15 Tipps für Einsteiger, wie ihr mehr Runden überleben könnt