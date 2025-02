Black Ops 6 Zombies: So löst ihr das Easter Egg in The Tomb

In CoD: Black Ops 6 könnt ihr auf der Map „The Tomb“ die Hauptmission abschließen, um Belohnungen freizuschalten. Diese Mission, auch Easter Egg genannt, wird jedoch nicht erklärt und ihr müsst die einzelnen Schritte selbst herausfinden. Damit ihr euch den Stress spart, zeigen wir euch, wie das Easter Egg von The Tomb geht.

Was muss ich vor dem Easter Egg wissen? Wir gehen jetzt alle Schritte des Easter Eggs durch, verraten euch, was ihr tun müsst und nennen euch wichtige Tipps, die ihr kennen solltet. Außerdem zeigen wir euch die Belohnungen, die ihr euch verdienen könnt. Folgende Schritte sind für das Easter Egg entscheidend:

Schritt 1: Öffnet die gesamte Map und betretet die Tür ins Nirgendwo

Schritt 2: Eisstab bauen oder aus der Mysteriösen Kiste ziehen Beschafft euch das Monokel Aktiviert die Wandmalereien Kopfstück finden Stab finden

Schritt 3: Stab zusammenbauen und verteidigen

Schritt 4: Eisstab upgraden Löscht schnell die drei Flammen Drei Steine im Äther abschießen und die Symbole merken Entriegelt das verschlossene Portal Sammelt Seelen mit der Ätherkugel Legt den Stab auf den Sockel

Schritt 5: Schließt alle Prüfungen des Äthers ab Ungeziefer-Prüfung Parasiten-Prüfung Doppelghast-Prüfung Amalgam-Prüfung

Schritt 6: Besiegt das Artefakt

Belohnungen für das Easter Egg von The Tomb

Mit unserem Verzeichnis könnt ihr schnell zu den einzelnen Schritten springen und euch einen Überblick verschaffen:

Vorbereitung: Was muss ich vor dem Start beachten?

Bevor ihr einen Run für das Easter Egg startet, solltet ihr folgende Ausrüstungen, Waffen und Dinge beachten:

Eure Waffen sollten Schalldämpfer besitzen – Vor allem bei der GS45 Warum? Weil Waffen mit Schalldämpfern die Drops für Schrott erhöhen

Nehmt eine Waffe mit viel Munition mit, die Kugelschaden erzeugt (Raygun macht keinen Schaden auf den Endboss)

Folgende Kaugummis solltet ihr in eure Sammlung packen, wenn ihr sie habt: Wer zählt die Punkte? Gewinnbeteiligung (Wenn ihr im Team seid) Aufs Haus gepaart mit Sprudelfontäne Wunderbar Geheime Kraft Extrasüchtig

Holt Rauchbomben in euer Loadout, um von den Zombies entkommen zu können

Setzt einige Builds eurer Lieblingswaffen, die man auch an den Wänden kaufen kann, auf ein Zombie-Loadout Warum? Damit ihr, wenn ihr die Waffe zieht, die Aufsätze bekommt, die ihr in eurem Build eingesetzt habt



Schritt 1: Öffnet die gesamte Map und betretet die Tür ins Nirgendwo

Der erste Schritt lässt euch zuerst die gesamte Map öffnen, bis ihr im Unterirdischen Tempel angelangt seid. Interagiert mit dem Kristall, um die Tür ins Nirgendwo zu öffnen. Schreitet durch das Tor, um in den Äther zu gelangen.

Interagiert mit dem Kristall und schreitet durch das rote Tor

Schritt 2: Eisstab bauen oder aus der Mysteriösen Kiste ziehen

Der zweite Schritt benötigt von euch den Eisstab. Genau wie in den vorigen Zombie-Maps von Black Ops 6 könnt ihr auch hier die Wunderwaffe aus der Mysteriösen Kiste ziehen – dazu benötigt ihr aber sehr viel Glück oder das Kaugummi „Wunderbar“. Möchtet ihr jedoch den Stab sicher erhalten und euch eure Punkte sparen, könnt ihr diesen auch einfach bauen. Dafür benötigt ihr aber zwei Teile und ein Werkzeug:

Das Monokel

Den Kopf

Der Stab

Wir zeigen euch jetzt pro Bauteil, was ihr tun müsst und wie ihr diese finden könnt.

Beschafft euch das Monokel

Bevor ihr euch die Einzelteile schnappen könnt, benötigt ihr das Monokel. Mit diesem könnt ihr geheime Symbole an den Wandmalereien der Ruine entdecken. Um das Monokel zu ergattern, müsst ihr bis Runde 8 gespielt haben.

Irgendwann im Laufe der Runde erscheint dann der Gegner „Schock-Mimiker“. Besiegt diesen und hebt das Monokel auf.

Besiegt den Mimiker und sammelt das Monokel auf

Aktiviert die Wandmalereien

Habt ihr das Monokel aufgesammelt, müsst ihr jetzt die Wandmalereien aktivieren. Geht dazu in die Ausgrabungsstätte und sucht nach den lilafarbenen Leuchtfeuern, die von den Wänden hängen. Ihr müsst diese abschießen, bis sie ihren Weg vor einer der beiden Wandmalereien gefunden haben.

So sieht eine der Fackeln aus

Seid jedoch vorsichtig, denn wenn ihr sie abschießt, verschütten sie ihre Flammen auf den Boden, die euch dann Schaden zufügen können.

Das solltet ihr beachten: Es kann passieren, das keine neuen Flammen spawnen. Sucht dann nach Fackeln, die nicht brennen und zerstört diese mit einem Schuss – diese können nämlich den Spawn neuer Fackeln blockieren.

Kopfstück finden

Das Kopfstück des Stabs findet ihr an der Wandmalerei des Bogenschützen, in den Neolithischen Katakomben. Habt ihr das Leuchtfeuer in der Nähe aktiviert, werdet ihr euch vor 10 leuchtenden Symbolen wiederfinden, die ihr in der richtigen Reihenfolge abschießen müsst. Auf unserem Bild seht ihr die Reihenfolge:

Befolgt diese Reihenfolge Der Kopf ist das erste Bautteil

Habt ihr die richtige Reihenfolge eingegeben, spawnt eine lilafarbene Kugel vor der Malerei. Folgt ihr und besiegt die umliegenden Zombies und Elite-Gegner, bis die Phase abgeschlossen ist und die Kugel sich auflöst. Das Kopfstück findet ihr dann vor der Wandmalerei zusammen mit dem Powerup „Max Ammo“.

Stab finden

Den Stab findet ihr an der Wandmalerei des Stiers, beim Ort der Gräber. Stellt sicher, dass auch hier in der Nähe das lilafarbene Leuchtfeuer brennt. Aktiviert nun die 8 leuchtenden Symbole in der richtigen Reihenfolge, um eine zweite lilafarbene Kugel zu spawnen. Die richtige Reihenfolge findet ihr erneut auf unserem Bild:

Befolgt diese Reihenfolge Der Stab ist das letzte Bautteil

Auch hier gilt wie beim Kopfstück: Folgt der Kugel und besiegt genügend Zombies und Elite-Gegner, bis die Kugel verschwindet. Danach spawnt der Stab vor der Wandmalerei. Jetzt solltet ihr alle Teile besitzen, um den Stab zusammenbauen zu können.

Schritt 3: Stab zusammenbauen und verteidigen

Wichtiges für den Schritt: Dieser Schritt ist für Solo-Spieler echt knackig. Solltet ihr also alleine sein, achtet darauf, Kasimir- oder Affen-Bomben parat zu haben. Im Zweifelsfall steckt sogar Rauchgranaten ein.

Um den Eisstab zu bauen, müsst ihr jetzt zurück in das Tor des Nichts und die Einzelteile in der Mitte der Map platzieren. Ihr findet den richtigen Punkt auf einem steinernen Konstrukt in der Nähe der Pack-a-Punch-Maschine.

Platziert den Stab im Altar

Wenn ihr den Stab eingesetzt habt, müsst ihr diesen verteidigen, während er sich zusammensetzt. Jetzt beginnt der schwierige Part: Es werden viele Zombies spawnen, um dem Stab zu schaden. Wenn er zu viel Schaden erlitten hat, müsst ihr den Part in der nächsten Runde wiederholen.

Zusätzlich dürft ihr nicht allzu lang die leuchtend rote Platte unter dem Stab verlassen, denn sonst wird auch hier die Phase abgebrochen.

Es bietet sich hier an, mit Kasimir-, Affen-Bomben oder Rauchgranaten zu arbeiten, um die Zombies in Schach zu halten. Habt ihr die Phase überstanden, könnt ihr den Stab von der Plattform aufheben und ihn nutzen.

Nach dem Ritual ist der Stab fertig gebaut

Schritt 4: Eisstab upgraden

Mit dem Eisstab ausgerüstet, müsst ihr diesen jetzt aufwerten und so verstärken. Dieser Part kann leider nicht übersprungen werden und ist vor allem für das weitere Voranschreiten des Easter Eggs essenziell.

Löscht schnell die drei Flammen

In der Ausgrabungsstätte werden nun drei lilafarbene Leuchtfeuer auf der Map in der echten Welt spawnen. Diese müsst ihr jetzt in einem Zeitfenster von 10 Sekunden mit eurem Eisstab abschießen, um sie zu löschen.

Wichtig ist hierbei vor allem die Schnelligkeit, und um diese zu gewährleisten, könnt ihr einen Trick nutzen:

Schießt die Leuchtfeuer, die für euch zu weit weg sind, mit eurer Waffe ab. Diese spawnen dann an einem neuen Ort. So verkleinert ihr den Radius der Leuchtfeuer und könnt sie schneller abschießen.

Zusätzlich könnt ihr die Augmentierung von Dr. Niete nutzen, um einen Geschwindigkeitsboost zu erhalten, wenn ihr rutscht. Zu guter Letzt solltet ihr zudem den Perk „Stamin-Up“ ausrüsten, um ein erhöhtes Bewegungstempo zu haben.

Drei Steine im Äther abschießen und die Symbole merken

Seid ihr mit den Fackeln fertig, müsst ihr jetzt in den Dunkeläther zurückkehren. Geht dort zur Mitte der Map und schaut nach oben zu den schwebenden Steinen. Drei der Steine leuchten. Schießt die leuchtenden Steine mit eurem Eisstab ab, um sie herunterzuholen. Jeder der Steine trägt ein Symbol, das ihr euch merken müsst.

So sehen die Steine und ihre Symbole aus – Merkt sie euch

Entriegelt das verschlossene Portal

Habt ihr euch die Symbole gemerkt, müsst ihr jetzt ein verschlossenes Portal entriegeln. Im Dunkeläther sowie in der echten Welt gibt es vier Portale, die miteinander verbunden sind. Sucht im Dunkeläther jetzt nach dem verschlossenen Portal und begebt euch auf die gegenüberliegende Seite zum geöffneten Portal. Teleportiert euch in die reale Welt und sucht nun das verschlossene Portal in der realen Welt.

Nur drei Symbole sind richtig

Habt ihr das Tor gefunden, werdet ihr jetzt 8 Symbole erkennen, die als Schloss fungieren. Nutzt nun den Eisstab und schießt die Symbole ab, die ihr euch von den Steinen gemerkt habt – die Reihenfolge spielt keine Rolle. Habt ihr das Tor aktiviert, müsst ihr dieses betreten.

Sammelt Seelen mit der Ätherkugel

Durch das Portal geschritten, werdet ihr vor euch eine lila leuchtende Kugel finden. Interagiert mit dieser, um sie zu aktivieren. Sie wird jetzt von eurer Plattform aus hinunter auf die Map des Dunkeläthers springen und umherwandern. Eure Aufgabe ist es jetzt, im Umfeld der Kugel genügend Zombies zu töten, um sie aufzuladen.

Verfolgt die Kugel und besiegt soviele Zombies wie nur möglich

Ihr solltet auf jeden Fall Waffen dabeihaben, mit denen ihr flott eure Feinde besiegen könnt, denn die Kugel wandert schnell. Seid ihr nicht schnell genug, verschwindet sie und ihr müsst erneut das Portal entriegeln und die Kugel ein weiteres Mal aktivieren.

Legt den Stab auf den Sockel

Habt ihr die Kugel aufgeladen, müsst ihr jetzt euren Stab herausholen und mit der Kugel in der Mitte der Map am Altar interagieren. Sie wird euren Stab nun verwandeln. Beachtet, dass eure Teamkameraden pro Aufwertung warten müssen, bis sie erneut ihren Stab aufwerten können.

Schritt 5: Schließt alle Prüfungen des Äthers ab

Mit eurem Stab ausgerüstet, müsst ihr jetzt die Prüfungen des Äthers abschließen. Die sind in Form von Statuen der Zombies manifestiert. Jede Prüfung stellt euch vor eine andere Aufgabe, die ihr dank der alternativen Schussoption eures Eisstabes aktivieren könnt – die ist also essenziell. Folgende Aufgaben gilt es abzuschließen:

Ungeziefer-Prüfung

Feuert mit dem Heilstrahl eures Eisstabes auf die Spinnenstatue (Ungeziefer) und aktiviert sie so. Interagiert erneut mit der aufgeladenen Statue, um den Kristall aufzunehmen. Nun müsst ihr das blaue Portal nutzen, um in den Spawn-Bereich zu gelangen – dort beginnt die erste Prüfung. Interagiert dort erneut mit der Spinnenstatue.

Aktiviert die Statue des Ungeziefers mit eurem Eisstab Aktiviert die zweite Statue im Spawn für den Start der Prüfung

Nach der Aktivierung wird euch ein großer Bereich markiert, in dem ihr die Ungeziefer eliminieren müsst. Mit jeder Eliminierung wird der Stein auf der Statue aufgeladen. Wurde genug Energie gesammelt, müsst ihr den Kristall zurück in den Äther zur Spinnenstatue bringen.

ACHTUNG: Wenn ihr den Kristall aufsammelt, dürft ihr nicht mehr als 3x von den Zombies getroffen werden, sonst verliert ihr diesen und müsst ihn erneut im Spawn aufsammeln. Zudem ist das Spawn-Portal nicht aktiv – ihr müsst also ein anderes Portal zum Äther benutzen.

Parasiten-Prüfung

Feuert mit dem Heilstrahl eures Eisstabes auf die Fliegenstatue (Parasiten) und aktiviert sie so. Interagiert erneut mit der aufgeladenen Statue, um den Kristall aufzunehmen. Nun müsst ihr das gelbe Portal nutzen, um in den Schrein der Hieropathen zu gelangen – dort beginnt die zweite Prüfung. Interagiert dort einmal mit der Fliegenstatue.

Aktiviert die Statue des Parasiten mit eurem Stab Die leuchtenden Kugeln müsst ihr bei der Statue abgeben

Eure Aufgabe ist es, genügend Zombies zu eliminieren und dabei 10 lilafarbene Energiekugeln bei der Statue abzuliefern. Diese erhaltet ihr ebenso von den Parasiten. Hier gilt bei der Ablieferung des Kristalls genau dasselbe Prinzip, achtet darauf, nicht allzu oft getroffen zu werden, sonst verliert ihr diesen. Zudem müsst ihr ein anderes Portal in den Äther finden.

Doppelghast-Prüfung

Feuert mit dem Heilstrahl eures Eisstabes auf die Doppelkopfstatue (Doppelghast) und aktiviert sie so. Interagiert erneut mit der aufgeladenen Statue, um den Kristall aufzunehmen. Nun müsst ihr das grüne Portal nutzen, um in den Ort „Beinhaus“ zu gelangen – dort beginnt die dritte Prüfung. Interagiert dort erneut mit der Doppelkopfstatue.

Aktiviert dei Statue vom Doppelghast Passt auf Fallen auf, während ihr die Zombies besiegt

Hier müsst ihr Kills sammeln und den Kristall aufladen. Achtet aber darauf, dass ihr nicht von den Strahlen der Statue getroffen werdet. Ist der Kristall aufgeladen, nutzt ihr erneut ein anderes Portal, um diesen abzuliefern.

Amalgam-Prüfung

Feuert mit dem Heilstrahl eures Eisstabes auf die Amalgamstatue und aktiviert sie so. Interagiert erneut mit der aufgeladenen Statue, um den Kristall aufzunehmen. Nun müsst ihr das rote Portal nutzen, um zur Tiefen Ausgrabung zu gelangen – dort beginnt die letzte Prüfung. Interagiert dort noch einmal mit der Amalgamstatue.

Die letzte Prüfung ist die vom Amalgam Besiegt den Amalgam um die Prüfung abzuschließen

Jetzt müsst ihr einen roten Amalgam erledigen, um den Kristall aufzuladen. Liefert ihn danach erneut ab.

Schritt 6: Besiegt das Artefakt

Habt ihr alle Prüfungen abgeschlossen, müsst ihr jetzt das Artefakt herausfordern. Dazu müsst ihr in nordöstlicher Richtung mit einem Podest interagieren. Dieses baut dann eine Plattform auf, die euch zur Arena bringt. Bevor ihr jedoch die Arena betretet, solltet ihr euch vorbereiten, denn danach gibt es kein Zurück mehr. Achtet also auf Folgendes:

Nehmt eine Waffe mit viel Munition mit, die Kugelschaden erzeugt Kugelschaden ist wichtig, da Rayguns dem Artefakt keinen Schaden anrichten können

Nehmt den Ätherschleier als Ulti mit und nutzt diesen während der Schadensphase

Duckt euch, wenn ihr auf der unteren Ebene der Arena seid, sonst trifft euch der Strahl

Pingt im Team bei der Schadensphase immer das Artefakt an, das ihr zerstören wollt, um koordiniert Schaden zu verursachen

Kauft euch die stärkste Panzerung und eine Mutationsinjektion für den Fall der Fälle Der Helikopterschütze funktioniert im Äther leider nicht



Habt ihr alles, was ihr benötigt, geht ihr in die Arena und startet den Bosskampf, der aus drei Phasen besteht. Die drei Phasen laufen wie folgt ab:

Phase 1: Das Artefakt aufteilen

Das Artefakt wird in die Luft katapultiert und feuert dabei einen Strahl um sich herum. Eure Aufgabe ist es, dem Strahl und den Zombies auszuweichen, bis die Schadensphase startet. Ihr bemerkt den Start der Schadensphase daran, wenn das Artefakt in die Luft steigt und sich materialisiert.

Achtet darauf nicht vom Artefakt getroffen zu werden

Feuert nun mit einer Waffe, die richtige Kugeln verschießt, auf das materialisierte Artefakt, bis sich dieses aufgeteilt hat. Wiederholt diese Phase, bis von dem Artefakt 5 Exemplare vorhanden sind. Jetzt geht es in die 2. Phase.

Phase 2: Das richtige Artefakt finden und abschießen

Nun erscheint in der Arena ein rotes Artefakt, das sich auf einen Zombie setzen wird. Eure Aufgabe ist es jetzt, den auserwählten Zombie zu finden und zu besiegen, um dann das Artefakt erneut zu zerstören. Das müsst ihr 4x wiederholen.

Die auserwählten Zombies werden immer stärker – zuerst ist es ein Zombie, dann ein Schock-Mimiker, dann ein Doppelghast und zu guter Letzt ein Amalgam.

Das Artefakt teilt sich in mehrere Exemplare auf

Lasst euch aber nicht täuschen, denn nach jeder Phase erscheinen neben den roten Artefakten auch blaue, die sich als Betrüger herausstellen. Diese solltet ihr ignorieren.

Vor allem die letzten Phasen, in denen ihr gegen den Doppelghast oder den Amalgam kämpft, sind sehr nervenaufreibend, da alle Zombies versuchen, euch zu vernichten und euch wie wilde Bestien verfolgen. Lasst euch bei diesem Schritt ruhig Zeit und nutzt euren Stab, um die Gegner zu verlangsamen. Habt ihr die Phase 4x wiederholt, geht es zur letzten Phase.

Phase 3: Final Stand gegen das Artefakt

Das Artefakt macht sich nun bereit für die letzte Phase. Es bewegt sich nach oben in nordöstlicher Richtung und wird dann von allen guten Artefakten mit einem Laserstrahl beschossen. Ihr müsst jetzt mit allem, was ihr habt, auf das Artefakt schießen und das letzte bisschen Leben von ihm abziehen.

Habt ihr das geschafft, ist das Easter Egg abgeschlossen und ihr erhaltet die Belohnungen für euren Clear. Zusätzlich wird noch eine Cutscene abgespielt, die euch die Story weitererzählt.

Belohnungen für das Easter Egg von The Tomb

Wer das Easter Egg abgeschlossen hat, erhält folgende Belohnungen:

Einen Skin für den Eisstab

Eine Visitenkarte

5000 XP

Wer das Easter Egg zudem noch vor dem Start des „Geführten Modus“ abschließt, bekommt eine alternative Version des Banners mit einem goldenen Totenkopf. Dieser soll den anderen Spielern zeigen, dass ihr einer der Ersten gewesen seid, die das Easter Egg abgeschlossen haben, bevor es vereinfacht wurde.

Das Easter Egg von The Tomb ist schwierig und vor allem für Solo-Spieler eine Herausforderung. Es lohnt sich also hierbei, auf ein Team zu setzen, mit dem ihr kommunizieren könnt. Sucht ihr weitere Tipps für Zombies, um mehr Runden überleben zu können? Dann haben wir genau das Richtige für euch: CoD Black Ops 6 Zombies: 15 Tipps für Einsteiger, wie ihr mehr Runden überleben könnt