Spanien ist voll von verlassenen Siedlungen und um das Problem zu lösen, verwandeln sie die Wohnviertel in Call of Duty.

Was steckt hinter den leeren Häusern? Spanien hat eine wirtschaftliche und demografische Krise (Stichwort: „Empty Spain“), die dazu führt, dass viele Häuser und ganze Siedlungen leer stehen.

Während die Bevölkerung in den Städten, besonders in Madrid und entlang der Küste, stetig wächst, sinkt die Population in den ländlichen Regionen des Landes. Im Jahr 2023 sollen fast 82 % der Gesamtbevölkerung Spaniens in Städten leben (via Statista).

Die Entvölkerung der ländlichen Regionen liege dabei verschiedenen Faktoren zugrunde, wie dem extremen Klima, dem unnachgiebigen Terrain und der schlecht ausgebauter Infrastruktur.

Call of Duty im echten Leben

Was hat es mit den „Call of Duty“-Maps auf sich? Durch die demografische Krise Spaniens stehen teilweise ganze Viertel leer. Das nutzen einige Unternehmer aus, um aus den verlassenen Wohnorten so etwas wie reale „Call of Duty“-Maps zu machen. Die Rede ist hierbei von großen Airsoft-Anlagen, wie etwa dem Distrito Zero in der Nähe von Valencia (via Instagram).

Die leeren Siedlungen und Wohngegenden bieten den Spielern dabei ein besonderes, taktisches Spielerlebnis. Im urbanen Häuserkampf wird von den Spielern ein anderes Vorgehen verlangt, als auf einem Airsoft-Park in einem Wald, auf dessen Gelände maximal 2-4 kleine Hütten oder Scheunen stehen.

Diese Airsoft-Anlagen wirken dann oftmals, als würdet ihr eine „Call of Duty“-Map im echten Leben sehen, quasi die reale Variante eines spanischen „Lowtown“, „Stakeout“ oder „Vault“ – ganz so groß wie Verdansk ist Distrito Zero allerdings nicht.

Was ist dieses Airsoft eigentlich? Beim Airsoft treten Spieler mit Airsoft-Waffen in Teams gegeneinander an. Gespielt werden dabei Modi wie Team-Deathmatch, Bombenentschärfung oder Capture the Flag, die ihr sicherlich aus verschiedenen Videospielen. Doch beim Airsoft wird nicht online, sondern im realen Gelände gezockt.

Airsoft-Waffen sind dabei natürlich nicht tödlich. Es sind Nachbildungen realer Waffen, die mit kleinen Kunststoffkugeln schießen. Das Spielprinzip ähnelt dem von Paintball, allerdings hinterlassen die Geschosse keine Farbflecken auf der Kleidung.

Wenn ihr keine Lust auf Airsoft-Schießereien in Spanien habt und euch das digitale Geballer ausreicht, bietet euch Season 4 von Call of Duty: Black Ops 6 und Warzone verschiedene neue Inhalte. Die vollständigen Patch Notes des dazugehörigen Updates könnt ihr auf MeinMMO nachlesen: Call of Duty Black Ops 6: Patch Notes zu Season 4 auf Deutsch