CoD Black Ops 6: SWAT 5,56 Loadout – Die besten Aufsätze für die Grau

Falls ihr auf der Suche nach einer guten Alternative zu der Grau seid, die ihr früher freischaltet oder bereits in der Waffenkammer ausrüsten könnt, haben wir hier die besten Waffen im Multiplayer von Call of Duty: Black Ops 6 aufgelistet: CoD Black Ops 6: Meta – Die besten Waffen

Was macht das Setup stark? Das Umbau-Kit verwandelt die DMR in eine vollautomatische Waffe. Der Kompensator und der Vordergriff erhöhen die Rückstoßkontrolle der „Grau“, während der Nahkampfgriff das Schusstempo nach dem Sprinten, Hechten und Rutschen steigert. Der Schaft verbessert euer Bewegungstempo, wenn ihr die Zielvorrichtung nutzt.

Was ist das für ein Loadout? Die Grau soll euch einen Vorteil in Multiplayer-Gefechten auf mittlere und große Distanz geben. Folgende Aufsätze empfiehlt wzstats.gg dafür:

Was ist das für eine Waffe? Die „SWAT 5,56“ ist eine DMR, die es seit dem Release von CoD: Black Ops 6 in dem Shooter gibt. Mit dem Start von Season 3 hat sie jedoch ein Umbau-Kit erhalten, das aus dem halbautomatischen Gewehr die legendäre, vollautomatische Grau 5,56 macht .

Die Grau ist eine beliebte Waffe für den Multiplayer in Call of Duty: Black Ops 6 , die ihr mit dem Umbau einer DMR bekommt. Wir zeigen euch ein starkes Setup mit Aufsätzen.

