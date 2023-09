Spieler in Baldur’s Gate 3 entdeckt die „traurigsten“ und „seltensten“ Sätze im Spiel, die den süßen Hund betreffen

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

Auf welche Dialoge oder Monologe seid ihr gestoßen? Was hat euch in Baldur’s Gate 3 zutiefst berührt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Die Entdeckung dieser herzzerreißenden Monologe zeigt einmal mehr die Tiefe der Charakterentwicklung und der emotionalen Bindungen in Baldur’s Gate 3. Diese Momente sind ein Beweis dafür, wie sorgfältig die Entwickler die Geschichten und Beziehungen in ihrem Spiel gestaltet haben.

Was hat er entdeckt? snowolf_ hat kürzlich eine herzzerreißende Entdeckung gemacht: In Baldur’s Gate 3 reagieren die Gefährten auf äußerst emotionale Weise auf den Verlust von Kratzer, dem treuen Hund im Spiel. Normalerweise könnt ihr mit Kratzer im Lager Apportieren spielen. Doch wenn Kratzer tragischerweise das Zeitliche segnet und ein Ball ins Leere geworfen wird, hat jeder Gefährte berührende Worte des Gedenkens parat, die sich um den geliebten Hund drehen.

