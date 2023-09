Baldur’s Gate 3: „Ich bin zu dumm für dieses Spiel” Spieler verzweifelt an Kämpfen, bekommt hilfreiche Tipps

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

Was sind eure besten Tipps für Baldur’s Gate 3? Und konntet ihr manche Konfrontationen kreativ lösen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Leichter verstecken: Gamedogmillionaire betont, dass der Game-Changer für den Stealth-Modus folgende Erkenntnis war: L-Shift (Umschalttaste) zeigt die Sichtkegel der Gegner an, was praktisch ist, wenn man vorhat, sich zu verstecken. Er betont: Oft genügt es, sich nur ein paar Meter weiter zu bewegen, damit sich Ihr Schurke erfolgreich verstecken und den Schleichangriff ausführen kann.

Es zeigt euch direkt ihre Werte, Resistenzen, Rettungswürfe und Rüstungsklassen an. Sobald ihr wisst, worum es sich handelt, könnt ihr entsprechend planen und Fähigkeiten einsetzen, gegen die sie wahrscheinlich nicht resistent sind oder die sie nicht retten [Rettungswürfe] können, um eure Aktionen nicht zu verschwenden. Nimm dir Zeit, im Kampf und außerhalb, und lies alles, was du kannst.

Darum verzweifelt der Spieler: Der Reddit-User theamberlamps begab sich entschlossen auf ein Abenteuer in Baldur’s Gate 3, musste jedoch feststellen, dass er sich gelegentlich ziemlich verloren fühlte. In einem Reddit-Post vom 21. September schreibt er, er sei vielleicht „einfach zu dumm für dieses Spiel.“

Baldur’s Gate 3 kann zweifellos zu einer wahren Herausforderung werden. Ein Spieler hat in harten Kämpfen oft Verzweiflung empfunden, dennoch findet er Freude am Spiel. Kürzlich erhielt er wertvolle Ratschläge von anderen Spielern. MeinMMO verrät euch die Tipps.

