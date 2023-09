Baldur’s Gate 3: „Kann einfach nicht böse sein“ Spieler opfert 4 Stunden Spielzeit, weil ein unwichtiger NPC stirbt

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

Mit dieser Katze haben besonders die ohnehin schon intrinsisch bösen „Dark Urges“ ein großes Problem. Die Katze jagt eigentlich nur ein paar Gedankenschinder-Larven. Sprecht ihr sie aber mit „Mit Tieren sprechen“ als Dunkles Verlangen an und versucht, euch an sie zu erinnern, verliert ihr die Kontrolle – und massakriert sie.

Die Frage des Themen-Erstellers hat über 2.300 Kommentare eingebracht. Der Fragesteller selbst hat schon in Akt 1 aufgegeben, böse sein zu wollen, als es darum ging, ein Kind zu bestrafen. Andere wurden etwa in Akt 2 weich, als ein weitere Katze tot im Bett gefunden wurde.

Grund war für ihn, dass Grub gestorben ist – die Katze der kleinen Yenna, die ihr in Akt 3 in euer Camp holen könnt. Grub stirbt, wenn Orin euer Camp infiltriert, denn als bösere Spieler nimmt sie sich mit hoher Wahrscheinlichkeit Yenna als Ziel:

Baldur’s Gate 3 lässt euch so gut wie alle Freiheiten bei einem Playthrough: tötet oder rettet, wen ihr wollt und seid so brutal oder sanft, wie ihr möchtet. Viele Spieler haben aber offenbar Schwierigkeiten damit, ihre dunkle Seite wirklich auszuleben. Der Tod einer Katze reicht schon, um viele Stunden Spielzeit rückgängig zu machen.

