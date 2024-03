Für Baldur’s Gate 3 gibt es bald keine Updates mehr, aber es will sich groß verabschieden

Das Studio plant zum Abschied noch ein weiteres Update: eine bessere Unterstützung für Mods, vor allem für Konsolenspieler. Die plattformübergreifende Mod-Unterstützung befindet sich in der Entwicklung und soll wohl das Spiel weiterhin am Leben halten, ähnlich wie es bei Spielen wie Skyrim der Fall ist.

Was ist noch geplant? Larian Studios will nach den letzten Updates zurückfahren : Die Hauptpriorität soll dann die Behebung von Bugs sein, da das Team sich darauf konzentrieren möchte, an neuen Projekten zu arbeiten. Baldur’s Gate 3 soll dann keinen neuen Content mehr bekommen.

Wie böse kann ich sein? In Baldur’s Gate 3 könnt ihr euren „Dungeons & Dragons“-Charakter so gestalten, wie ihr es euch immer gewünscht habt – selbst wenn das bedeutet, besonders grausam zu sein. Das Spiel scheut vor nichts zurück. Besonders mit dem Origin-Charakter Dunkle Verlangen könnt ihr eure böse Seite voll ausleben .

Also arbeitet das Team gerade an den bösen Enden. Ich habe einige davon gesehen. Sie sind wirklich böse. Die bösen Spieler werden damit zufrieden sein.

Es wird zwar keine DLCs für Baldur’s Gate 3 geben, aber das Entwicklerteam ist noch nicht fertig mit dem RPG. Swen Vincke hat verraten, was das Studio noch so plant – bevor es endgültig sich neuen Projekten widmet.

