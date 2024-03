Swen Vincke, der Chef von Larian Studios, hat kürzlich erklärt, dass es für Baldur’s Gate 3 keine DLCs geben wird und auch kein vierter Teil geplant ist. Vincke hat nun die Gründe dafür erklärt, warum diese Entscheidung für Larian Studios die richtige ist.

Seit dem Release im August 2023 hat das rundenbasierte RPG Baldur’s Gate 3 die Herzen vieler Spieler erobert und zahlreiche Auszeichnungen gewonnen. Bei den Game Developers Choice Awards am 21. März 2024 sicherte sich Larian Studios erneut den begehrten Titel Spiel des Jahres .

Swen Vincke, der Chef von Larian Studios, hat jedoch die Fans des RPGs geschockt, indem er verkündete, dass es weder DLCs noch eine Fortsetzung geben werde – dies gab er während der Game Developers Conference (GDC) bekannt.

Diese Nachricht hat einige Fans enttäuscht, aber Vincke ist sich sicher, dass es die richtige Entscheidung für das Studio ist. Er hat sich an Spieler gewandt, die sich weiteren Content wünschen, und seine Gründe erklärt.

Mehr braucht es nicht

Was sagt Swen Vincke? Auf die Kritik und Enttäuschung von Spielern antwortete Vincke deutlich. Er betont, dass er sich in seinem Leben noch nie so sicher bei einer strategischen Entscheidung gefühlt habe wie bei dieser. Für Larian Studios sei es das Richtige, sich von Dungeons & Dragons und Baldur’s Gate 3 zu entfernen und neue Wege zu gehen.

Vincke versteht, dass viele enttäuscht sein werden, da sie sich in das geschaffene Universum verliebt haben, betont jedoch, dass die Geschichte von Baldur’s Gate 3 eine klare Struktur hat und keine Fortsetzung benötigt.

Dazu schreibt er:

[…] Es war eine Geschichte mit einem Anfang, einer Mitte und einem Ende, und mehr braucht es nicht. Swen Vincke via X

Wie geht es weiter? Der Chef von Larian zeigt sich optimistisch in Bezug auf die Zukunft des Studios. Er erwähnte, dass das Team während der Entwicklung von Baldur’s Gate 3 stark gewachsen sei und die Spieler gespannt auf zukünftige Projekte sein können.

Die Rechte an Baldur’s Gate 3 und die von Fans geliebten Charaktere liegen nun bei Wizards of the Coast (WotC). Er vertraue darauf, dass die Entscheider von WotC die Bedeutung dieser Charaktere für die Community verstehen und sie mit Respekt behandelt werden. Es ist durchaus möglich, dass es eines Tages ein Baldur’s Gate 4 geben wird, aber eben nicht mehr unter der Regie von Larian Studios.

Larian Studios hat in der Vergangenheit mehrere große Patches veröffentlicht und viele neue Features hineingebracht, darunter auch den Honour-Mode. Trotz des Abschieds von Baldur’s Gate 3 ist das Studio weiterhin nicht fertig damit, das Spiel zu aktualisieren. Die Entwickler planen Updates wie die Mod-Unterstützung und zusätzliche Sequenzen für einige Enden.

Wie seht ihr das Ganze? Schreibt es gerne in die Kommentare.

