Ein Companion hat es nicht in Baldur’s Gate 3 geschafft: Es war der Liebling des Chefs

Ein Grund für die vielen Cuts ist laut Vincke, dass die Maps ursprünglich hätten viel kleiner sein sollen. So hätten sie viel mehr und viel unterschiedlichere Terrains im Game unterbringen können. Aber dabei fehlte ihnen dann in der Entwicklung der Entdeckergeist. Sie hätten einfach eine Balance finden müssen.

Wenn man das Spiel spielt und kann es einen Moment geben, in dem man ihn überzeugen kann und man sieht den Moment, in dem er bricht. Das sollte zur Aufnahme ins Team führen.

Ihr trefft ihn im Spiel in den Türmen des Mondaufgangs, in denen er Hof hält. Egal ob ihr einen guten oder einen bösen Run spielt: Früher oder später werdet ihr mit ihm kämpfen, da ihr seinen Kristall benötigt.

In Baldur’s Gate 3 könnt ihr insgesamt 10 verschiedene Companions für eure Abenteuer rekrutieren. In einem Interview mit IGN verriet Larian Studios Chef Swen Vincke, dass es noch viel mehr hätte geben können. Darunter auch einen der größten Bösewichte des Games.

