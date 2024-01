Das Nachtlied finden in Baldur’s Gate 3 – So löst ihr die Rätsel und entscheidet euch

Ein Chef von Baldur’s Gate 3 erklärt, wie eine 70 Jahre alte Regel das Spiel zum Game of the Year gemacht hat

Was in Shadowfell geschieht, das ist stark von euren bisherigen Entscheidungen abhängig. Inzwischen habt ihr offenbart, dass es sich bei dem Nachtlied nicht um eine Waffe, sondern eine Person handelt. Ein halbgöttliches Wesen, das wieder und wieder von Shar-Anhängern getötet wird – als finale Probe für den Aufstieg zur Dunklen Justiziarin.

In den nächsten Stunden werdet ihr die verschiedenen Proben der Shar bewältigen müssen, um insgesamt in den Besitz von vier schattenhaften Edelsteinen zu gelangen.

Für den tieferen Zugang in den Tempel müsst ihr ein kleines Rätsel zu Beginn lösen. In den Seitengängen findet ihr verschiedene Hebel, um die Laternen zu heben und zu senken und sie dann löschen zu können. Sorgt dafür, dass der Raum in vollständiger Dunkelheit liegt, um leuchtende Runen auf dem Boden zu offenbaren, die rund um die Statue angebracht sind.

Um den Tempel zu erreichen, müsst ihr ihm hintersten Raum des Mausoleums die Bilder an der Wand in der korrekten Reihenfolge anklicken. Die Reihenfolge ist:

Hier eine klare Warnung: Der Abschluss dieser Quest wird – je nach euren Entscheidungen – die Story in diesem Gebiet rasch voranschreiten lassen und bedeutsame Veränderungen herbeiführen. Falls ihr die Schattenverfluchten Lande in ihrem ursprünglichen Zustand erleben wollt, solltet ihr erst ein wenig erkunden, bevor ihr euch der Suche nach dem Nachtlied zuwendet.

Zusammengefasst will die Quest, dass ihr für einen mächtigen Magier in Baldurs Tor das legendäre „Nachtlied“ findet und zu ihm bringt. Details zu diesem Nachtlied sind anfänglich nicht bekannt, es soll sich aber um eine mächtige Waffe der Shar-Anhänger handeln.

Baldur’s Gate 3 steckt voller Quests, die zu Beginn klein aussehen, sich dann aber doch über viele Stunden und mehrere Akte ziehen. Eine dieser Missionen ist „Das Nachtlied finden“ (“Find the Nightsong”). Wir verraten euch alles, was ihr zu dieser Quest wissen müsst, wie ihr sie beginnt und wo sie endet.

Eine der größten Quests in Baldur’s Gate 3 ist „Das Nachtlied finden“. Wir zeigen euch, was ihr für die Quest tun müsst – und wie ihr sie abschließt.

