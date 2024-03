Team von Baldur’s Gate 3 arbeitete sogar schon an einem DLC – Chef erklärt, warum die Arbeit eingestellt wurde

Baldur’s Gate 3 war der Rollenspiel-Hit 2023. Kein Wunder also, dass Entwickler Larian sich über mögliche Erweiterungen Gedanken machte. Doch die Arbeit an einem DLC zu Baldur’s Gate 3, die bereits begonnen hatte, wurde eingestellt.

Fans von Baldur’s Gate 3 mussten in den letzten Tagen stark sein. Denn Larian Chef Swen Vincke verkündete bei der Game Developers Conference (GDC), dass es keine Erweiterung oder Fortsetzung zum Rollenspiel-Hit geben wird – zumindest nicht von Larian selbst.

Auch wenn viele Fans von dieser Nachricht enttäuscht waren, sei es „das Richtige für Larian“, erklärte Vincke. Doch das war nicht von Anfang an klar. In einem Interview mit IGN verriet er nun, dass ein DLC sogar schon in Arbeit war.

Ein DLC war einfach naheliegend

Bei so einem beliebten Spiel wie Baldur’s Gate 3 ist klar, dass schnell der Ruf nach mehr Content laut wird. So begann Larian tatsächlich auch die Arbeit an einem DLC. Doch nicht immer ist das der richtige Weg.

Swen Vincke sagt dazu:

Wegen all dem Erfolg wäre es das Naheliegendste gewesen, einen DLC zu machen. Wir hatten sogar angefangen, über Baldur’s Gate 4 nachzudenken. Aber wir hatten BG3 noch nicht wirklich abgeschlossen und direkt zu etwas anderem zu springen, fühlte sich falsch an.

Obwohl der DLC also schon in Arbeit war, entschied sich Vincke noch einmal um. Nach einer Auszeit über die Weihnachtsferien stand sein Entschluss fest.

Ich kam zurück und sagte dem Team: „Wisst ihr was, wir machen es doch nicht. Wir planen nochmal um und fangen mit all den Sachen an, die wir geplant hatten, bevor wir BG3 angefangen haben.“

Dies sei auch der ursprüngliche Plan gewesen: Baldur’s Gate 3 abschließen und sich dann anderen Projekten widmen.

Konkret habe Larian dafür schon zwei Spiele im Sinn, sowie zahlreiche weitere Konzepte.

Es kam nicht wirklich von Herzen

Doch wie reagierte das Team auf diese finale Entscheidung? Zunächst war Vincke besorgt, seine Kollegen könnten sauer auf ihn sein, wie er verrät. Zu seiner Überraschung begegnete ihm aber vor allem Erleichterung.

Man konnte sehen, dass das Team es tat [am DLC arbeitete], weil jeder das Gefühl hatte, wir müssten es tun. Aber es kam nicht wirklich von Herzen, und wir sind einfach ein Studio von Herzen. Das ist uns zum Verhängnis geworden, aber war auch der Grund für unseren Erfolg.

Die Arbeit an einem DLC oder sogar Baldur’s Gate 4 wäre mehr eine Routine gewesen, ohne viel Überzeugung, erklärt er weiter. Daher sei das Team nun froh, an anderen Ideen arbeiten zu können. Auch wenn es für Fans von Baldur’s Gate 3 natürlich schade ist, freuen wir uns auf weitere Titel von Larian und sind gespannt, was da noch kommt.

Anders als bei Baldur’s Gate 3 wurden bei Dragon’s Dogma 2 schon zum Release kostenpflichtige Zusatzinhalte vorgestellt. Das führte zu einem wütenden Aufschrei in der Community. Viele der Inhalte können jedoch auch ohne Mikrotransaktionen freigeschaltet werden:

