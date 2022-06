Mehrere Shows haben die E3 2022 ersetzt und neue Spiele vorgestellt. Jetzt sind die Ankündigungen durch und ein Genre hat überhaupt keine Bühne bekommen: NFT- und Krypto-Spiele. Dabei sollen die doch das nächste große Ding sein. Ist der Trend schon wieder tot?

NFTs, oder „Non-Fungible Tokens“, tauchten als Gaming-Trend schon vor einem Jahr auf. Einige Firmen stiegen quasi aus dem Nichts auf mehrere Milliarden an US-Dollar an Wert. Streamer, YouTuber und Entwickler sprangen plötzlich auf den Zug auf.

Selbst große und bekannte Publisher wie Ubisoft waren überzeugt von NFTs. Einige Stimmen sprachen sogar davon, dass Krypto-Gaming die Zukunft der Videospiele sein wird. Ein paar Spiele haben sogar richtig Reibach gemacht.

Im vergangenen Jahr hat sich viel getan in der Branche. Und mehrere Events als Ersatz für die E3 dienten Publishern und Entwicklern dazu, ihre neuen Ideen zu zeigen. Jetzt, da viele Firmen ihre Pläne für 2022 und 2023 vorgestellt haben, fehlt aber ein Thema komplett: Krypto-Gaming.

Nightingale war eines der Highlights auf dem Summer Game Fest und ist einer der meistgeschauten Trailer:

Kein einziges NFT-Spiel auf den Events

Das wurde auf den Events gezeigt: Am 9. Juni startete der Event-Marathon 2022 mit dem Summer Games Fest. Das Trailer-Gewitter zeigte haufenweise neue Spiele und sogar Dwayne „The Rock“ Johnson hatte einen kleinen PR-Auftritt für seine Rolle als DC-Held Black Adam.

Ein paar interessante Spiele waren durchaus dabei, etwa Metal Hellsinger oder das Remake von The Last of Us für PS5 und PC. Vor allem aber war das Summer Game Fest eine riesige Horror-Show, buchstäblich:

Das Summer Game Fest 2022 war die reinste Horror-Veranstaltung – Was das fürs Gaming-Jahr bedeutet

Von NFT-Games aber keine Spur. Nicht ein Spiel warb damit, dass ihr darin irgendetwas verdienen könnt. Auch in den unkonventionellen Indie-Shows: nichts. Für Liebhaber von kleineren Spielen gab es jedoch viel zu sehen, etwa einen meiner persönlichen Juwelen: Lord of the Rings: Return to Moria:

Aber auch hier, kein Krypto-Gaming.

Die größte Show zum Abschluss war der Xbox & Bethesda-Showcase, der mit richtig dicken Ankündigungen punkten konnte. Neues Gameplay zu Starfield, der neue Koop-Shooter Redfall und sogar eine Vorstellung von Diablo 4, mit der wohl keiner gerechnet hat.

Warum zeigt niemand NFTs? Die Shows haben Spaß gemacht, selbst wenn man wie wir bei MeinMMO bis nachts an den Tickern sitzt und sich die Finger wund tippt. Für uns sind die Shows harte Arbeit, aber immer wieder schön, vor allem als Rückblick.

Und nun blicke ich zurück und sehe keine NFT-Games, die ich aber auch nicht vermisse. Warum sich keiner der Publisher und auch kein Indie-Entwickler mehr an das Thema traut, steht in den Sternen.

Vielleicht liegt es daran, dass der Krypto-Markt generell gerade Probleme hat oder daran, dass einige große Influencer groben Unfug mit der Technologie getrieben haben. NFTs und Krypto haben an Glaubhaftigkeit eingebüßt.

Der Hintergrund ist eigentlich interessant, aber basiert eben auf Spekulation. Für viele Gamer sind die Krypto-Techniken etwas, das sie in ihrem Hobby einfach nicht sehen wollen. Deswegen gab es auch so viel Gegenwind in den vergangenen Monaten. Der war, wie es aussieht, wirksam.

TitanReach etwa starb noch vor der Veröffentlichung und auch einige nahmafte Entwickler der Industrie bezogen Stellung. Naoki Yoshida, der Chef von Final Fantasy XIV und so etwas wie eine Ikone im MMORPG-Bereich, sprach sich gegen NFTs in seinem Spiel aus.

Auch Warren Spector, der Erschaffer von Wing Commander, System Shock und Deus Ex, hält NFTs und das damit verbundene Metaverse für eine schlechte Idee. Von ihm heißt es:

NFTs sind lächerlich. Ich verstehe nicht, wieso jemand da mitmachen möchte. Eigentum an virtuellen Gütern, die man sofort in unbegrenzter Menge reproduzieren könnte. Wer hält das für eine gute Idee?

Es wird ruhiger um Krypto-Gaming, aber es wird erstmal bleiben

Rund um den Krypto-Markt, Krypto-Gaming und NFTs gab es in den vergangenen Wochen ohnehin recht wenig Nachrichten. Die Agentur Reuters berichtete über einen Crash am Krypto-Markt, der offenbar einige Investoren hart getroffen hat.

Der CEO von Mythical Games, einer Firma, die Blockchain-Gaming vorantreiben will, hofft auf eine positive Entwicklung mithilfe von Web3 (via coindesk.com). Das ist der neue Trend, auf den nun viele umsteigen und der wohl auch irgendwie mit Krypto-Gaming zusammenhängt.

Ein Mann ist die Hoffnung für MMOs – Sagt, seine neue Plattform hat Maximal-Auslastung von einer Milliarde Menschen

Der Markt bleibt interessant für eine Menge Entwickler und Nutzer, die sich in der Technologie die Zukunft versprechen. Besonders MMOs sind oft das Ziel von Krypto-Technologien.

Schließlich kann hier mit den besonderen Gegenständen gehandelt werden, die in sich einzigartig sind. Die interessierten Spieler steigen dann natürlich früh ein, um potentiell wertvolle Inhalte noch günstig zu bekommen.

Da NFTs und Co. ein großes Potential haben, wird stetig an neuen Möglichkeiten gearbeitet, die Technologie umzusetzen. Einige große Namen des Gamings planen etwa neue Möglichkeiten zur Umsetzung, wie Peter Molyneux (Black & White, Fable, Dungeon Keeper) oder der Ultima-Entwickler Richard Garriot, der ein neues NFT-MMORPG in Planung hat.

In der Gaming-Community allgemein wird das Thema aber kaum noch aufgegriffen oder diskutiert. Wenn, dann in Form von Memes oder vereinzelt zu Aussagen. Ob Krypto-Gaming noch einmal wichtig wird? Keine Ahnung. Wenn ich irgendwann in 20 Jahren Affen-Bilder in Paint malen muss, um mein Geld zu verdienen, wisst ihr Bescheid.