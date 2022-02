Neues MMORPG TitanReach stirbt noch vor dem Release, hatte große Pläne mit NFTs

Der Plan war, dass es möglich sein würde, jedes Item im Spiel für eine “kleine Summe Ingame-Gold” in ein NFT umzuwandeln. Es sollte viel besser werden, als der bereits existierende “Schrott, der den NFT- und Kryptomarkt verpestet”, so Unravel.

In dem längeren Post erklärt er daraufhin, dass die Entwickler einen “tollen Berater in Sachen Blockchain-Technologie hatten”. Laut Unravel sollte niemand dazu gezwungen werden, die NFTs und Crypto von TitanReach zu nutzen. Man hätte einen kostenlosen Account erstellen und das Spiel ohne jegliche Interaktion mit den Features spielen können.

Er kündigte außerdem an, dass der Discord-Server in den nächsten 7 Tagen abgeschaltet wird. Der Twitter-Account von TitanReach existiert jetzt schon nicht mehr. Der letzte Update-Post auf der offiziellen Seite ist auf den Juli 2021 datiert.

[…] Die Reise war nicht einfach. Niemand sagt dir, dass der Aufbau so cooler Projekte wie dieser viel mehr benötigt als nur die Liebe dafür. Ein schüchterner Solo-Programmierer wurde ins kalte Wasser geworfen und musste sich mit der Firma, der Community, dem Management, dem öffentlichen und privaten Drama, den Finanzen und allem beschäftigen, was sich nicht wie Game Development angefühlt hat. […]

Das sagt einer der Mitbegründer: In einem Post in dem offiziellen Discord des Spiels meldete sich der Mitbegründer des Studios √Unravel an die Community des Spiels. Er schrieb, dass das Entwicklerstudio komplett geschlossen wird und TitanReach nun unwiederbringlich tot ist.

