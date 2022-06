Heute, am Donnerstag, 09.06. findet das wichtigste Gaming-Event des Jahres statt: das Summer Game Fest 2022 ersetzt das, was früher die riesigen Pressekonferenz der E3 waren. Für euch mit am Start: der MeinMMO-Live-Ticker. Wir bringen alle News und wichtigsten Infos zum Trailer-Feuerwerk der neuen Spiel.

Was ist das für ein Event? Der Journalist, Host und Doritos-Freund Geoff Keighley ist für seine Live-Events bekannt. So moderiert er etwa regelmäßig die Video Game Awards am Ende eines Jahres, wo auch neue Spiele gezeigt werden. Er macht auch die Opening Night bei der GamesCom.

Keighley, früher selbst Teil der E3, präsentiert seit 2020 das „Summer Game Fest“: Es ist sowas wie eine „zusammengepresste E3-Pressekonferenz.“ Das bietet sich an, weil die E3 seit einigen Jahren scharf kritisiert wird und in den letzten Jahren gar nicht stattfand. Auch 2022 wird es keine E3 geben, es heißt aber, sie soll 2023 zurückkehren.

Wo früher die großen Publisher eigene stundenlange Präsentationen abhielten, bei denen sie neue Spiele vorstellten, steht jetzt Keighley auf der Bühne und haut einen Trailer zu einem neuen oder bekannten Spiel nach dem anderen raus.

Die Show ist ein Trailer-Feuerwerk, pro Spiel gibt es nur wenige Minuten Platz, die Show dauert 90 Minuten. Irgendwo müssen die Spiele ja vorgestellt werden.

Wann beginnt die Show? Die Show beginnt um 20:00 Uhr deutscher Zeit.

Was können wir erwarten? Laut Keighley wird es einige neue Spiele geben, der Fokus wird dieses Jahr aber darauf liegen, neue Inhalte zu bestehenden Spielen zu zeigen.

Wir werden euch im Live-Ticker alle Trailer und News des Summer Game Fest 2022 präsentieren.

Der Live-Ticker zum Summer Game Fest 2022 mit allen Trailern

14:47: Blick auf vergangene Tage. Keighley mit Destiny-Boss Luke Smith:

14:40 Uhr: Um euch das Event einzustimmen, ist hier schon mal ein YouTube-Trailer, der einige Highlights zeigt.