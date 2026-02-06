Gandalf verrät endlich, wann die Dreharbeiten zum nächsten Film zu Herr der Ringe beginnen, doch die Zeit gefällt ihm nicht

Gandalf verrät endlich, wann die Dreharbeiten zum nächsten Film zu Herr der Ringe beginnen, doch die Zeit gefällt ihm nicht

Schon länger warten Fans von Mittelerde auf Hunt for Gollum. Beim nächsten Film im Universum von Herr der Ringe kehren auch bekannte Gesichter zurück. Darunter auch Ian McKellen, der wieder Gandalf verkörpern wird. In einem neuen Interview verriet er endlich den Start der Dreharbeiten.

The Hunt for Gollum ist schon länger in Arbeit. Der Film soll kurz vor der Handlung von Der Herr der Ringe: Die Gefährten stattfinden und sich auf Gollum fokussieren, der den Ring verliert und später von Sauron gefoltert wird.

Wann starten die Dreharbeiten? In einem Interview bei The Late Show with Stephen Colbert (Quelle: YouTube) sprach Ian McKellen, der legendäre Darsteller von Gandalf, kurz über The Hunt for Gollum. Dabei verriet er, dass die Dreharbeiten im Juli dieses Jahres starten sollen. Doch dieser Zeitraum ist für ihn nicht ganz angenehm.

Schwierige Jahreszeit in Neuseeland

Was ist das Problem mit Juli? Das große Problem im Juli ist, dass zu dieser Zeit Winter in Neuseeland ist und die Wetterlage dementsprechend nicht optimal ist. Auf die Frage, wann die Dreharbeiten beginnen, antwortete McKellen:

Ich denke, im Juli, was schade ist, weil es dort unten in Neuseeland Winter ist und ich mir nicht sicher bin, ob ich dort draußen im Wind und Regen sein möchte, aber wir werden wahrscheinlich die meiste Zeit drinnen sein.

Die meiste Zeit drinnen zu drehen, ist wohl auch nicht die optimale Situation für den Darsteller, der am Set von Der Hobbit unglücklich war, weil so viel CGI benutzt wurde.

Verriet der Darsteller noch weitere Details zum kommenden Film? Nein. Zur Story oder anderen Darstellern verrät McKellen leider keine weiteren Details. Er erwähnt nur nochmal, dass er erneut seinen Hut, den Bart, die Nase und die Augenbrauen tragen wird.

Aber zumindest für Fans von Herr der Ringe gibt es ein neues Detail. Im Interview erzählt er, dass in seiner Robe in den Filmen wohl eine Tasche versteckt war, in der die komplette Arbeit von Tolkien drin war, damit er vor den Drehs hineinschauen konnte. Laut McKellen kann man die Umrisse des Buches in den Filmen wohl erkennen.

Wann soll Hunt for Gollum starten? Der Film soll voraussichtlich am 16. Dezember 2027 in Deutschland erscheinen, also perfekt zur Weihnachtszeit.

Gandalf ist nicht die einzige Rolle, zu der Ian McKellen zurückkehrt. Er schlüpft auch erneut in die Rüstung von Magneto. In Avengers: Doomsday kehrt der X-Men-Schurke zurück und einen ersten Blick auf Ian McKellen konnte man bereits werfen: Neuer Teaser zu Avengers: Doomsday zeigt die Rückkehr zweier legendärer Schauspieler, die schon vor 25 Jahren gegeneinander gekämpft haben

