Blizzard feuert sein „eSport-Gesicht“ – Wenige Tage nach Ankündigung der neuen Pläne

Die Kündigungen bei Blizzard haben noch mehr bekannte Personen erwischt. Auch das „Gesicht des eSport“ bei Overwatch muss gehen – die quirlige Soe Gschwind.

Bei Activision Blizzard und anderen Microsoft-Unternehmen kam es in den letzten Tagen zu massiven Entlassungen. 1.900 Mitarbeitern wurde gekündigt und viele davon waren bei Blizzard. Das hat nicht nur zur Einstellung des Survival-Spiels geführt, sondern auch zahlreiche Mitarbeiter im eSports-Bereich betroffen.

Mit dabei: Soe Gschwind, die für viele Fans quasi das Gesicht des eSports in Overwatch war.

Wer ist Soe Gschwind? Die 35-jährige Salome „Soe“ Gschwind-Repp dürften die allermeisten aus den Streams rund um Overwatch und Overwatch 2 kennen – vor allem im eSports-Bereich. Seit 2017 hat sie hier für Blizzard gearbeitet und als Analyst und Host die Matches begleitet und durch die verschiedene Veranstaltungen geleitet oder Interviews mit Spielern und Entwicklern geführt.

Auf X (vorher Twitter) zeigt Soe Gschwind ein Bild von sich, das sie in der Küche mit einem Glas Champagner zeigt – natürlich in einem Overwatch-Glas. Sie schreibt dazu:

Nach 7 Jahren des Dienstes, wurde ich nun von Blizzard entlassen. Dort zu arbeiten war ein Traum, der wahr wurde und ich bin betrübt, dass meine Zeit verkürzt wurde. (Ja, ich war mit Champagner bereit für diesen Anruf … man muss die guten Zeiten und die Möglichkeiten feiern, die ich hatte!) Was nun ansteht? Ich bin wieder zu haben!

Besonders bitter an diesem Vorfall dürfte sein, dass man Soe Gschwind entlassen hatte, kurz nachdem sie allen Overwatch-Fans in einem Video die neuen Pläne für den eSports vorgestellt hatte. Denn nach dem Aus für die offizielle Overwatch League stellt das Spiel jetzt auf ein traditionelleres System um, das nicht mehr so stark auf Sponsoren setzt und größere Zugänglichkeit bieten soll.

An den eSports-Plänen soll sich bei Blizzard nichts geändert haben – auch mit diesen Entlassungen.

So reagiert die Community: Viele Fans zeigen sich von dieser Entscheidung ziemlich enttäuscht. Soe Gschwind war für viele immer „das Gesicht“ des eSports in Overwatch, die immer leidenschaftlich und begeistert dabei war.

Besonders in Erinnerung geblieben ist vielen die bewegende Rede von Gschwind, die sie am Ende der Liga im Oktober 2023 hielt. Im Subreddit von Overwatch wird ihre Entlassung so kommentiert:

„Ich hab das jetzt einige Jahre nicht verfolgt, aber Soe zuzuschauen war immer ein Vergnügen. Sie hat das, was sie getan hat, mit Leidenschaft geliebt. Ich weiß, dass sie ganz leicht woanders etwas finden wird.“ – AJMax104

„Sie haben sie ein letztes Mal benutzt, um den neuen Overwatch-eSport anzukündigen und sie dann weggeworfen. Wahnsinn.“ – BodegaBandit69

„Soe hat der Overwach League so viel Persönlichkeit verpasst und bei der Art und Weise, wie sie [Blizzard] die Liga behandelt haben, hatten sie Soe gar nicht verdient. Ich hoffe sie findet einen Platz, wo ihre Talente erkannt werden (genau so wie die anderen Mitarbeiter, die gefeuert wurden)“ – 0zzy82

Klar ist, dass diese Entscheidung bei Fans nicht gut ankam. Für viele ist Soe eines der Aushänge-Schilder des eSports bei Overwatch gewesen. Einige merken allerdings auch an, dass ihre Entlassung logisch ist. Denn mit einem deutlich kleineren eSport-Konzept bei Overwatch 2 ist ihre Rolle im Team wohl überflüssig geworden.

Viele haben aber wohl gehofft, dass Blizzard eine andere Position für sie findet.

