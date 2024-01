Blizzard-Mitarbeiter wird gefeuert, krallt sich schnell noch 10 Jahre kostenlos WoW

Wer die neue Klasse in WoW WotLK Classic spielen will, sollte ab heute schon anfangen

WoW Classic: Wrath of the Lich King – In unter 10 Minuten – Anzeige

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

Was hat Holisky gemacht? Wie er selbst verrät, hat er, nachdem die Kündigungen bekannt wurden, noch schnell eine Menge Codes für World of Warcraft eingelöst. Fast 10 Jahre kostenlose Spielzeit hat er seinem Account angehängt und das mit Screenshots belegt. Aus diesen geht klar hervor: Bis zum 14. Oktober 2033 wird er für das WoW-Abo keinen Cent mehr bezahlen müssen – abgesehen natürlich von den Kosten für neue Erweiterungen, sollte er die spielen wollen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to