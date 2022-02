Final Fantasy XIV plant großes Grafik-Update – MMORPG zeigt, wie schön es bald aussieht

Was sagt ihr zu den Grafik-Änderungen? Sprechen sie euch an oder hofft ihr auf noch stärkere Verbesserungen?

Die nächste Erweiterung wird wohl etwa zwei Jahre nach dem Release von Endwalker veröffentlicht, also in Richtung Ende 2023 und Anfang 2024.

Was wird an der Grafik geändert? Mit Patch 7.0 sind Überarbeitungen an den Animationen und der Beleuchtung geplant. Zudem soll das MMORPG so angepasst werden, dass es „ästhetischer“ für Wide-Screen-Monitore wird.

