MMO Lite statt klassische Online-Rollenspiele – Ist die goldene Ära der MMORPGs endgültig vorbei?

Für unsere Grindfest-Themenwoche 2026 blickt Video-Redakteurin Anna auf die aktuellen Trends des MMO-Genres und fragt sich: Ist die goldene Ära der MMORPGs endgültig vorbei?

Klassische MMORPGs wie World of Warcraft, Tibia oder Ultima Online haben sich früher wie echte, zweite Welten angefühlt. Man kannte andere Spieler, wartete gemeinsam auf Schiffe, suchte Gruppen vor Dungeons und erlebte Geschichten, die nicht von Quests, sondern von der Community geschrieben wurden.

Heute wirken viele MMO-Spiele anders: schneller, bequemer, stärker instanziiert und oft mehr auf Dailys, Battle Passes und schnelle Belohnungen ausgelegt. Aber liegt das wirklich nur daran, dass wir älter geworden sind und weniger Zeit haben? Oder hat sich das MMORPG als Genre grundlegend verändert?

Das Grindfest vom 29. Juni bis 5. Juli 2026

In dieser Woche erwarten euch jeden Tag spannende Artikel rund um das Thema MMORPG. Mit dabei: nostalgische Rückblicke, spannende Analysen namhafter Branchen-Veteranen, Ausblicke auf kommende Online-Rollenspiele und launige Streams.



Hier geht’s zum Programm zur großen MMORPG-Themenwoche 2026 von MeinMMO In dieser Woche erwarten euch jeden Tag spannende Artikel rund um das Thema MMORPG. Mit dabei: nostalgische Rückblicke, spannende Analysen namhafter Branchen-Veteranen, Ausblicke auf kommende Online-Rollenspiele und launige Streams.Hier geht’s

In unserem neuen Video auf dem YouTube-Kanal von MeinMMO schauen wir uns an, warum klassische MMORPGs heute kaum noch entstehen, weshalb MMO-Lites wie Destiny oder Lost Ark so erfolgreich wurden und warum diese Entwicklung für Hoffnungsträger wie Guild Wars 3 spannend, aber vielleicht auch gefährlich sein könnte.

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„Man spielt heute nur noch nebeneinander her, nicht mehr miteinander“

Die MMO-Community diskutiert: Unter dem Video auf YouTube diskutieren bereits einige Genre-Fans über die Probleme vieler aktueller MMOs und warum ihnen Online-Rollenspiele damals oftmals mehr Spaß gemacht haben.

Shisalya schreibt beispielsweise: „Genau das ist es, man spielt heute nur noch nebeneinander her, nicht mehr miteinander.“

Auch Hansmundwurf sieht das so: „Nebeneinander spielen statt miteinander trifft es gut. Sehr gute Einschätzung.“

Avator2010 nimmt einen Teil der Community in die Verantwortung: „Viel ist der Spieler auch schuld. Egoistisch, toxisch und schnell, schnell. Und natürlich der weltbeste DPS-Gamer.“

Matteozero5814 stört noch etwas anderes: „Mich hat aus den letzten MMOs der PvP-Zwang vertrieben. Lange SW:TOR und WoW gespielt, irgendwann wurds halt langweilig. Bei mir liegts auch definitiv am Alter und Job, will abends meine Ruhe haben.“

Was war euer prägendster MMO-Moment? Vermisst ihr die alte Zeit oder findet ihr moderne MMORPGs heute besser? Schreibt uns eure Geschichten gerne in die Kommentare. Wer Lust auf eine nostalgische Reise durch die gesamte Geschichte der MMORPGs hat, schaut gern hier vorbei: Über 60 Jahre MMORPGs: Wir blicken auf die Anfänge, Premieren, Höhepunkte und Niederlagen