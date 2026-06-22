Weil MMORPGs das schönste Genre der Welt sind, feiern wir eine Woche lang das Grindfest mit mehr als 30 Inhalten!

Auf MeinMMO veranstalten wir eine Themenwoche, die sich nur um MMORPGs dreht. Es erwarten euch ganz besondere Inhalte zum besten Genre im Gaming.

Liebe Meimos,

Unsere Redaktion war einige Wochen fleißig in den Content-Minen und hat für euch was vorbereitet. Mit unserem Grindfest tauchen wir richtig tief in MMORPGs ein. Hier bieten wir noch das Stück mehr als unsere tägliche Berichterstattung zum Genre.

Die wichtigsten Eckpunkte:

Vom 29. Juni bis zum 05. Julie findet das Grindfest statt

findet das Grindfest statt Ihr bekommt täglich 3-4 aufwendige Inhalte zu MMORPGs

Die Inhalte bestehen aus: Analysen, Branchen-Interviews, Meinungen, Top-Listen, Live-Talks und Erfahrungsberichten

Das erwartet euch

Das Grindfest richtet sich an alle, die eine genauso große Faszination für MMOs haben wie wir. Egal, wo ihr da gerade steht. Vielleicht habt ihr früher im Studium Tag und Nacht in WoW verbracht und denkt noch wohlig daran zurück. Oder ihr seit dem Genre bis heute komplett verfallen und probiert jedes neue MMO aus, was erscheint.

Es kann natürlich auch sein, dass ihr die Geschichten des Genres einfach so spannend findet – denn in einem so sozialen Genre gibt es auch massenhaft spannende Erlebnisse.

Wir haben starke Artikel

Ich schaue gerade durch unseren Themenplan für das Grindfest und freue mich persönlich schon besonders auf die vielen Entwickler, die uns Fragen zum Genre beantwortet haben. Wir haben uns damit auseinander gesetzt, warum es heute scheinbar unmöglich scheint, ein erfolgreiches Genre aus dem Westen auf den Markt zu bringen und hier viele Experten-Stimmen eingesammelt.

Auch auf eure Stimmen bin ich schon sehr gespannt! Wir haben euch gefragt, auf welches kommende MMORPG ihr euch am meisten freut und das ganze ausgewertet. Wenn da mal keine coole Tier-List entsteht, dann weiß ich auch nicht!

Dazu gibt es dann auch noch besondere Anekdoten und Analysen aus der MeinMMO-Redaktion. Es geht um auf ewig geschlossene Freundschaften, die perfekte MMORPG-Maus, Alternativen zu berühmten MMOs oder auch darüber, was denn andere Spiele vom schönsten Genre der Welt lernen können.

Wir haben zwei Streaming-Tage: Mit Entenburg als Gast

Zusätzlich zum Lesestoff haben wir für euch auch bewegtes Bild! Zusammen mit unserer Schwester, der GameStar, haben wir zwei Live-Streams für euch vorbereitet, die später auch als Video auf YouTube zu finden sein werden.

Am 1. Juli

Ab 18:00 Uhr: MMO-Fails – Was lief schief?

Ab 19:00 Uhr: WoW oder GTA? Welches Massen-Phänomen hat die Nase vorne?

Ab 20:00 Uhr: MMO-Quiz – Testet zusammen mit uns euer Wissen zum Genre

Am 2. Juli

Ab 10:00 Uhr: Liegt die MMO-Zukunft in Asien?

Ab 11:00 Uhr: Tierlist – Welches zukünftige MMO wird das beste?

Ab 12:00 Uhr: Faszination LARP – So funktionieren MMOs im echten Leben

Wo kann man das sehen?

Auf dem GameStar-Twitch-Kanal.

Wer ist dabei?

Aus der MeinMMO-Redaktion trefft ihr im Stream unseren MMORPG-Experten Karsten an, der schon Jahrzente mit dem Genre verbracht hat und plant das noch viele weitere Jahrzente zu tun. Ich selbst, also Chefredakteurin Leya, werde auch mit dabei sein, um über meine Markt-Einschätzungen zu sprechen. Unsere Managing Editor Sophia treibt leidenschaftlich mit ihrer Dragoon ihr Unwesen in Final Fantasy XIV und pilgert jährlich auf das Drachenfest, um MMORPGs im echten Leben nachzuspielen.

Als Special Guest haben wir noch Erpel Entenburg dabei, der auf seinem YouTube-Kanal über MMORPGs spricht, sie spielt und durch analysiert.

Wer die Talks aus dem GameStar-Team moderiert, steht zum Zeitpunkt des Artikels noch nicht fest. Aber ich garantiere euch: Es sind alles fantastische Menschen!

Warum machen wir das?

Eigentlich berichten wir schon täglich über MMORPGs und versorgen euch mit News, Analysen, Interviews und Einschätzungen zu einzelnen Spielen oder dem Genre. Aber das reicht uns nicht!

Ich weiß, dass sich einige von euch eine „puristische MMORPG-Seite“ wünschen würden. Jedoch könnten wir zum einen so nicht überleben. Eine größere Themenvielfalt hilft uns sogar, mehr Berichterstattung zu MMORPGs gegenfinanzieren zu können.

Zum anderen sehen wir auch, dass sich das Genre über die Jahre weiter entwickelt hat. Es ist gar nicht so leicht, ein MMO in eine normgeformte Box zu quetschen.

Das MMORPG gehört für uns aber nach wie vor zu einem der wichtigsten Themen und Genres auf der Seite. Mit Karsten haben wir einen erfahrenen Vollzeit-Redakteur eingestellt, um eine tägliche und hochwertige Berichterstattung gewährleisten zu können.

Solche Themenwochen geben uns aber die Gelegenheit nochmal das Stückchen mehr zu machen und das Genre als Event zu feiern. Hier lassen wir dann auch das News-Geschäft hinter uns und überlegen, was dann schöne zeitlose Artikel wären oder welche Diskussionen allgemein spannend sind.

Wir freuen uns darauf, euch zum Grindfest begrüßen zu dürfen und bis dahin wünsche ich euch nur den besten Loot!

Eure Leya