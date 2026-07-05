„Das MMO-Genre finanziert sich aus Hoffnung und Träumen“ – Deutscher YouTuber über das Ende von Ashes of Creation und seinen Neustart

Das plötzliche Ende von Ashes of Creation hat viele MMO-Träume zerstört und die langjährigen Unterstützer auf dem falschen Fuß erwischt. Betroffen war dabei auch der YouTube-Kanal Phönix Bote, den es ohne das MMORPG von Intrepid heute wohl nicht geben würde.

Wer ist der Phönix Bote? Den deutschen YouTube-Kanal gibt es bereits seit mehr als 4 Jahren und lange Zeit drehten sich die Videos vom Phönix Boten nur um ein Thema: Ashes of Creation! Hinter den Videos steht mit Amar ein MMO-begeisterter Familienvater, der von seiner Frau Lynn beim Vertonen der Texte und Erstellen der Aufmacherbilder tatkräftig unterstützt wird.

Ich bin irgendwann vergangenes Jahr auf den Kanal aufmerksam geworden, als ich auf YouTube nach deutschen Inhalten zu Ashes of Creation gesucht hatte. Mir gefiel dabei sofort der Mix aus zwar spürbarer Begeisterung für das Projekt, aber auch die notwendige Distanz, um Baustellen und Problemfelder klar anzusprechen.

Das Duo ist nicht auf den nächsten Skandal aus oder möchte blind einen Hype bedienen. Stattdessen berichtet es ruhig und gelassen über den Status quo, ordnet ein und schafft eine realistische Erwartungshaltung. Das spiegelt sich auch in der Community wider, die unter den Videos und auf dem Discord des Kanals durch die Bank sachlich, freundlich und konstruktiv diskutiert.

Mit der plötzlichen Implosion bei Intrepid und dem Ende von Ashes of Creation hat der Kanal in diesem Jahr jedoch einen krassen Rückschlag wegstecken müssen. Fürs Grindfest 2026 spreche ich mit Amar über diese schwierige Phase. Wir beleuchten im Gespräch aber auch andere MMO-Hoffnungsträger sowie die Pläne für die Zukunft vom Phönix Boten.

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Als der Steam-Trailer für Ashes of Creation live ging, war die Hoffnung noch da, dass das was werden könnte:

Video starten Ashes of Creation stimmt im Trailer auf Early-Access-Start auf Steam ein Autoplay

Die Anfänge vom Phönix Boten

Wie ging es los mit dem Phönix Boten? Amar erzählt mir, dass er Ashes of Creation bereits seit der Kickstarter-Kampagne im Jahr 2017 verfolgt hatte. In den Folgejahren stieg er immer tiefer in das Thema ein und merkte: Gerade im deutschsprachigen Raum gibt es bisher echt wenige Leute, die zu diesem vielversprechenden MMORPG etwas machen.

Er selbst hatte indes Meinungen, die er loswerden, und Erkenntnisse sowie Infos, die er teilen wollte. Dazu kam, dass seine Freunde ihn vermehrt zu Ashes of Creation ausfragten. Warum dafür also nicht YouTube nutzen … !?

Das Projekt war gar nicht so geplant: Ey, ich hab’ jetzt Bock, YouTube zu machen oder ein Content Creator zu werden. Ich hatte halt Bock auf das Spiel und Freunde, die mich damals Löcher in den Bauch fragten, weil sie wussten: Der Amar kennt sich mit Ashes aus, dann fragste den am besten. Und bevor ich die Antworten zum x-ten Mal wiederhole, dachte ich mir: Machste ein Video dazu. Und so fing das an. Amar vom Phönix Bote im Gespräch mit MeinMMO

Damals wie heute stemmen Amar und seine Frau den Kanal als Hobby-Projekt neben Arbeit und Familie. Amar konzentriert sich dabei vor allem auf die Recherche, das Skript und den Schnitt. Dass seine bessere Hälfte die Videos seit etwa 3 Jahren vertont, liegt übrigens an den Kolleginnen der GameStar.

Im Januar 23 hab’ ich meine Frau gefragt: „Hast du nicht Lust, mal ein Video einzusprechen? Ich glaub’, du kriegst das besser hin, vom Sprachfluss und der Verständlichkeit her.“ Und ganz ehrlich: Ich hab’ mich da ein bisschen an GameStar orientiert. Denn ich fand immer, wenn eine Frau mir die Gaming-News vorträgt, höre ich lieber zu [Sorry, Jungs!, Anmerkung der Redaktion]. Amar vom Phönix Bote im Gespräch mit MeinMMO

Das Experiment ging auf. Sie macht einen klasse Job und schafft mit ihrer ruhigen, sachlichen Art auch bei schwierigen Themen wie dem Ende von Ashes of Creation ein Umfeld, in dem auch aufgewühlte Zuschauer mal kurz durchschnaufen und ihre erhitzten Gemüter abkühlen können.

Amar fügt hinzu, dass er den Phönix Boten ohne die Unterstützung seiner Frau auf die Art niemals über Jahre hätte umsetzen können. Ein Video frisst im Durchschnitt locker 6 bis 8 Stunden der wenigen Freizeit. 245 Videos sind bisher auf YouTube erschienen. Lange Zeit ging auf dem Kanal im Wochentakt ein neues Video live. Dazu kamen und kommen regelmäßige Streaming-Abende auf Twitch.

Es sind also schon tausende Stunden in das Hobby-Projekt geflossen. Am Ball geblieben sind die beiden MMO-Fans über all die Zeit aus gleich mehreren Gründen:

ihre eigene Faszination für Ashes of Creation, das als MMORPG nur eine Nische anspricht und das man daher umso mehr sehr regelmäßig mit neuen Videos bedienen sollte

die Gemeinschaft, die sie über Ashes kennengelernt haben und mit denen sie auch nach dem x-ten Fortschritts-Wipe auf den Alpha-Servern wieder von vorn angefangen haben

die spürbare Nachfrage nach Ashes und die steigende Zahl an Zuschauern und Discord-Besuchern

Es ist immer noch sehr surreal für mich, dass sich irgendwer vor den Bildschirm setzt und darauf freut, dass wir jetzt unser neues Video präsentieren. Amar vom Phönix Bote im Gespräch mit MeinMMO

Was hatte Ashes, was andere nicht haben? Für Amar war vor allem Steven Sharif ein wichtiger Faktor, der mit seinen Versprechen und seinem Hintergrund (Millionär, MMORPG-Fan) wie eine Art Einhorn der Gaming- und MMO-Branche gewirkt hat. Er ist der eine Typ, der genau das macht, was wir alle machen wollen: So viel Geld haben, dass man das MMO seiner Träume entwickeln kann.

Amar hätte sich an Stevens Stelle zwar die Warhammer-40K-Lizenz besorgt, aber auch so kam Ashes of Creation dem Traum-MMO des YouTubers sehr nahe – mit den levelbaren Knoten, den Königreichen und dem extrem fruchtbaren Nährboden für jede Art von Gildenkonflikten.

Was wir bei den Gilden schon in der Alpha hatten, das war Diplomatie auf Game-of-Thrones-Niveau. Es wurden Allianzen geschmiedet, es gab Kriege, es gab geheime Absprachen, Verrat und Intrigen … und das war nur eine Alpha. Amar vom Phönix Bote im Gespräch mit MeinMMO

Dazu kamen die ständigen Versprechen von Steven, das MMO voll selbst finanzieren und zu einer großen Marke ausbauen zu wollen. Kein Einfluss externer Geldgeber, dafür voller Fokus auf die Einbeziehung der Community sowie eine transparente Entwicklung? Das klang großartig.

Zwar zeigte die Alpha-Phase dann auch viel Potenzial, doch gab es eine Frage, die Amar schon eine ganze Weile beschäftigte:

Wie möchte Steven trotz des eher nischigen PvP-Ansatzes genug Spieler in die Welt von Ashes of Creation locken, damit sich das Knoten-System auf den beiden riesigen Kontinenten über mehrere Jahre hinweg voll entfalten kann?

Bereits der in der Alpha spielbare Teil war riesig, und das war nur ein Bruchteil des ursprünglich für den Launch geplanten Umfangs. Zwar hat das Team von Intrepid den zweiten Kontinent irgendwann auf ein Update nach dem Release verschoben, doch hätte es laut Amar dennoch wohl locker noch 2 Jahre gebraucht, um nur den ersten Kontinent fertigzustellen.

Bei Ashes of Creation war der Name leider Programm, am Ende bestand die Schöpfung nur noch aus Asche.

Auf der Asche von Ashes

Wie hat der Phönix Bote das Ende von Ashes erlebt? Amar erinnert sich noch sehr gut an die Tage, in denen Intrepid aus dem Nichts in sich zusammengefallen ist. Kurz vorher hatten sie das erste Content-Creator-Meeting, auf das sie und andere YouTuber lange hingearbeitet hatten.

Den anwesenden Verantwortlichen von Ashes merkte man laut Amar nichts von der kommenden Implusion an. Ganz im Gegenteil präsentierten diese sehr konkrete Content-Pläne für die kommenden Monate. Der Termin stimmte die Creator-Runde positiv. Alle waren heiß auf die Zukunft von Ashes und freuten sich, dass es jetzt auch auf dieser Ebene endlich richtig losgehen soll.

Entsprechend überrascht war der Phönix Bote, als beim YouTuber Kira nur kurze Zeit später ein Video erschien, in dem er von Infos sprach, die er noch nicht näher teilen könne, die aber das Ende des MMORPGs bedeuten würden. Erst war sich Amar sicher: Das ist sicher nur Clickbait. Die nächsten Tage sollten aber zeigen, dass Kira recht hatte …

Das war ja eh der Witz, dass wir so lange auf diesen Content-Creator-Club hingearbeitet hatten … und kaum war es endlich so, dass wir reingekommen sind, es war unser erstes Meeting, ist das Projekt plötzlich am Ende. Amar vom Phönix Bote im Gespräch mit MeinMMO

Amar gibt zu, dass er die Nachricht vom Ende von Ashes erst einmal verdauen musste. Nicht nur, weil der eigene Traum geplatzt und das Fokusthema des Kanals gestorben war. Er durfte sich auch einige Vorwürfe von Leuten anhören, die Ashes und Steven von Anfang an nicht über den Weg getraut hatten.

Ihrer Meinung nach habe Amar mit seiner positiven Berichterstattung andere Spieler dazu gebracht, Geld in das Projekt zu investieren. Das ist zwar eine zu stark vereinfachte Kritik, weil in den Videos immer auch auf den aktuell unfertigen Zustand sowie die Baustellen des MMORPGs hingewiesen wurde, hinterließ aber dennoch Spuren beim YouTuber.

In diesem Video auf YouTube blickt der Phönix Bote das wahrscheinlich letzte Mal auf Ashes of Creation:

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Wie könnte es mit Ashes of Creation weitergehen? Amar hält es durchaus für möglich, dass Steven Sharif die aktuell laufenden Gerichtsverhandlungen gewinnen und die Rechte an Ashes of Creation zurückerhalten oder dass es irgendwann hinter den Kulissen zu einer Einigung kommen könnte.

Durch die Enthüllung des Boards und die angenommenen Investitionszahlungen ist jedoch so viel Vertrauen verbrannt worden, dass Sharif auch im Falle eines Sieges wahrscheinlich nie wieder jemanden finden wird, der Geld für sein Spiel ausgeben oder ihn finanziell unterstützen möchte.

Sollte indes das Board gewinnen und die Rechte behalten, geht Amar davon aus, dass diese schnell einen Verkäufer suchen werden. Was dann aus Ashes wird, ist ebenfalls unklar. Es dürfte jedoch nur bedingt etwas mit der ursprünglichen Vision zu tun haben.

Auch auf dem YouTube-Kanal von MeinMMO dreht sich alles um das beste Genre der Welt. Zuletzt ist beispielsweise ein Video erschienen, in dem es um die 5 besten Konsolen-MMOs geht:

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Die Zukunft vom Phönix Boten

Nach dem Ende von Ashes of Creation musste sich der Phönix Bote neu ausrichten. Amar gibt zu, dass er selbst durch diese Erfahrung das Vertrauen in Crowdfunding-Projekte verloren hat. Er kann aber verstehen, dass Spieler weiterhin Geld in ihr potenzielles Wunsch-MMO investieren.

Das MMO-Genre finanziert sich im Prinzip nur aus Hoffnung und Träumen. Jeder, der im Herzen ein MMO-Fan ist – selbst wenn man tausend oder zehntausend Mal hört: Gib doch kein Geld aus für etwas, das noch nicht da ist und das wahrscheinlich nie kommen wird – , hat diese Hoffnung in sich, dass irgendwann dieses eine Spiel doch noch herauskommt. Amar vom Phönix Bote im Gespräch mit MeinMMO

Amar bereut übrigens bis heute nicht, dass er viel Geld in Ashes of Creation investiert hat. Wenn er etwas bereut, dann eher den Umstand, dass er nicht direkt das damals größte Paket gekauft hat.

So hätte er zum einen noch einmal deutlich früher Zugang zum Spiel erhalten, um diese persönlichen Erfahrungen in seine Videos einbauen zu können – wodurch sein Kanal heute wohl deutlich weiter wäre, als er aktuell ist. Zum anderen hat er durch diese damalige Investition viele tolle Leute kennengelernt und eine Community aufgebaut, die er heute nicht mehr missen möchte.

Ashes of Creation war der Kleber, der uns alle zusammengehalten hat, weil wir alle einen gemeinsamen Traum hatten und in Ashes viele von den Dingen fanden, die uns in den ganzen anderen Spielen aktuell fehlt. Amar vom Phönix Bote im Gespräch mit MeinMMO

Aufgrund der tollen Community und all der Arbeit und Liebe, die in den vergangenen Jahren in den Kanal geflossen sind, entschieden sich Amar und Lynn dann auch dazu, den Phönix Boten weiterzuführen – wenn auch mit einem gedrosselten Veröffentlichungsintervall von zwei Wochen für neue Videos.

Ob auf dem Kanal noch einmal ein Video zu Ashes of Creation erscheinen wird, ist aktuell aber unklar – das hängt vom Ausgang der verschiedenen Gerichtsverfahren ab. Stattdessen gab es in den vergangenen Monaten Videos zu Warhammer Online: Return of Reckoning, Scars of Honor und Star Wars: The Old Republic. Amar erklärt uns diesen wilden Mix:

Wir suchen nach Spielen, die nicht ganz so in der Öffentlichkeit vertreten sind. So war es bei Ashes damals ja auch. […] Und genau so bin ich jetzt zu Star Wars zum Beispiel gekommen. Ich habe es vor 14 Jahre gerne gespielt, dann komplett vergessen und vor ein paar Wochen dachte ich mir: Das gibt es ja auch noch … Amar vom Phönix Bote im Gespräch mit MeinMMO

Ähnlich wie bei Ashes of Creation sah Amar auch bei Scars of Honor einiges an Potenzial, wenn auch mit mehr Fragezeichen. Die ersten Videos kamen gut an, es folgten mehr und dann der … leider ernüchternde Playtest. Ähnlich wie viele andere Genre-Fans ist auch Amar der Ansicht, dass das Spiel noch lange braucht, um überhaupt einen vernünftigen Beta-Status zu erreichen. Jetzt wartet er, wie wir auch, auf die nächsten Playtests.

Das aktuellste Video vom Phönix Boten findet ihr auf YouTube und im Folgenden:

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Große Hoffnungen setzt Amar jetzt vor allem in Guild Wars 3. Er mag, dass sich die Reihe erneut neu erfindet, um so alle drei Spiele relevant zu halten. Seine Vermutung: Die neue Ausrichtung wird sich vor allem durch das actionreichere Kampfsystem definieren, mit weniger Auswahl an Skills, aber mehr Anpassungsmöglichkeiten. Außerdem hofft er auf ein Comeback der Gildenkriege aus Teil 1.

Was Amar indes nicht so gut findet, ist die neue Ausrichtung von ArcheAge Chronicles. Mit dem PvP/Sandbox-Fokus des ersten Teils hatte der MMO-Fan nämlich eine tolle Zeit. Der Nachfolger dürfte mit seiner Ausrichtung auf PvE und Story diese Art der Spielerfahrung nicht mehr bieten.

Da setzt der YouTuber mehr Hoffnungen in Chrono Odyssey, das in der Beta zwar viele Baustellen, aber auch Potenzial und New-World-Vibes erkennen lassen hat. Sicherlich wird es auch zu diesen Spielen beim Phönix Boten das eine oder andere Video geben, sobald die Zeit dafür reif ist.

Wir drücken Amar und Lynn für die neue Ausrichtung des Kanals auf jeden Fall alle Daumen, danken dem Duo für die spannenden Einblicke und freuen uns auf die nächsten Videos. Schaut gern mal bei den beiden MMO-Enthusiasten auf YouTube oder Twitch vorbei! Wie es mit unserer Grindfest-Themenwoche in dieser Woche weitergeht, erfahrt ihr hier: Das Grindfest 2026 ist gestartet! Hier findet ihr das Programm der großen MMORPG-Themenwoche von MeinMMO