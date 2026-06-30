Ein MMORPG hatte es geschafft, dass ich vom Frühaufsteher zur Nachteule wurde

In ihrer Jugend hat MeinMMO-Redakteurin Jasmin viel Zeit in Metin 2 verbracht. Normalerweise ist für sie spätestens um 22:00 Uhr Bettzeit, aber für das MMORPG ist sie aus einem bestimmten Grund länger wachgeblieben. Anekdoten-Zeit bei der Grindfest-Themenwoche 2026.

Schon seit meiner Kindheit bin ich ein Frühaufsteher. Selbst am Wochenende bin ich manchmal um 6:00 Uhr morgens wach geworden, dafür aber abends eher ins Bett. Das hat sich mit den Jahren nicht geändert. Ich bin morgens produktiver und gehe dafür abends etwas eher schlafen.

Meine innere Oma schickt mich unter der Woche bis spätestens 23:00 Uhr ins Bett. Am Wochenende wird es nie viel länger, da sich mein Körper einfach an diesen jahrzehntelangen Rhythmus gewöhnt hat.

Natürlich mache ich auch Ausnahmen, wie beispielsweise für Silvester oder andere Events, aber dieses nächtelange Durchzocken, von dem viele Gamer reden, habe ich bislang kaum erlebt, da ich zuvor immer eingeschlafen bin.

Das Grindfest vom 29. Juni bis 5. Juli 2026

In dieser Woche erwarten euch jeden Tag spannende Artikel rund um das Thema MMORPG. Mit dabei: nostalgische Rückblicke, spannende Analysen namhafter Branchen-Veteranen, Ausblicke auf kommende Online-Rollenspiele und launige Streams.



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Es gibt jedoch ein einziges Videospiel, für das ich in meiner Jugend regelmäßig länger wachgeblieben bin. So habe ich gerade am Wochenende oder manchmal auch unter der Woche mehrere Nächte in dem MMORPG Metin 2 verbracht.

Wer ältere Artikel von mir gelesen hat, weiß, dass ich das Spiel exzessiv gezockt habe. Vermutlich mehr, als ich eigentlich sollte. Das hat aber einen bestimmten Grund gehabt. Gerade in Metin 2 hat es an vielen Tagen mehr Sinn ergeben, nachts zu spielen.

Video starten Metin 2 – Das MMORPG präsentiert sich im Trailer Autoplay

Metin 2 wurde nachts zum ruhigen Kämmerlein

Je nach Level-Bereich gibt es in Metin 2 einige bestimmte Stellen, an denen man besonders gut leveln konnte. Das konnte beispielsweise eine bestimmte Kammer unter 25 Räumen im Spinnendungeon sein, in der es einfach die meisten Monster gab.

Man musste sich mit einem Krieger auf einem Pferd an einer bestimmten Position hinstellen und die Taste zum Schlagen drücken. So schlug man mit seinem Schwert von links nach rechts.

Dann war es die Aufgabe der Fernkämpfer, wie zum Beispiel Ninjas oder Schamanen, die Mobs zu pullen und in diesen Schlagradius reinzubuxieren. Daraufhin sind die Mobs schnellstmöglich gestorben und konnten so noch schneller wieder regeneriert werden. Es war also ein sehr monotoner Prozess, der auf maximales Leveln ausgelegt war.

Auf dem Server Mosha, auf dem ich damals gespielt habe, gab es allerdings nur 6 Kanäle. Das bedeutet, dass die bestimmte Level-Stelle, die für meinen Charakter geeignet war, nur 6 Mal im gesamten Spiel vorkam.

Ihr könnt euch also vorstellen, wie begehrt diese Stellen waren. Oft musste man sich mit anderen absprechen, die die Kammer auf Kulanz bis zu einer bestimmten Uhrzeit nutzen konnten. Danach fand entweder ein Wechsel statt oder es gab ein rigoroses Rangeln um die begehrte Levelstelle.

Oft galt das Recht des Stärkeren und man musste sich hier einfach durchsetzen. Auf diesen Stress hatte ich damals aber keinen Bock und beförderte deshalb das Leveln in die späten Abend- bis Nachtstunden. Zu dieser Uhrzeit war die Chance nämlich höher, dass die Levelstellen nicht belegt waren.

Ich erinnere mich da auch noch an die schönen Gespräche, die damals beim monotonen Leveln stattfanden. Um nicht einzuschlafen, hat man über alle möglichen Themen gesprochen. Doch spätestens um 2:00 bis 3:00 Uhr morgens konnte mein Körper nicht mehr und ich bin teilweise auf der Tastatur eingeschlafen.

So etwas würde ich heutzutage für kein Spiel der Welt tun. Ich bin vorher einfach schon viel zu müde. Außerdem habe ich gemerkt, dass mein Körper am Montag schwerer in die Arbeitswoche startet, wenn ich es am Wochenende mit der Uhrzeit komplett übertrieben habe.

Deshalb werde ich wohl auf ewig ein früher Vogel bleiben und die Nachteule wieder in ihren Schrank meiner Jugend sperren.

Zum letzten Grindfest habe ich in einem Artikel analysiert, warum Metin 2 gerade in Deutschland so erfolgreich ist. Das hängt unter anderem mit der Berichterstattung im Fernsehen, aber auch mit anderen Gründen zusammen: Das total veraltete Metin2 ist auch 2026 noch ein erfolgreiches MMORPG, vor allem in Deutschland – Aber warum eigentlich?