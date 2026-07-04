New World hätte mich tausende Stunden fesseln können, aber dafür hätte es seine Identität verraten müssen

MeinMMO-Redakteur Dariusz hatte überraschend viel Spaß an New World, aber um es zu lieben, hätte sich das MMORPG grundlegend verändern müssen.

Als New World 2021 veröffentlicht wurde, war es das erste MMORPG, das mein Interesse wecken konnte. Es sah grafisch modern aus, hatte ein cooles (wenn auch nicht kreatives) Setting und zwang mich beim Kampfsystem nicht direkt in eine feste Rolle wie DPS oder Heiler. Stattdessen wählte ich die Waffen, auf die ich am meisten Bock hatte, und ging einfach meinen Weg,

Dass ich meinen Build nicht für eine spezifische Rolle ausgerichtet habe, könnte eingefleischte MMORPG-Fans sauer aufstoßen lassen, aber für mich bedeutete es sowas wie Freiheit. Ich konnte erstmal rumprobieren, was mir in diesem für mich noch recht neuen Genre am besten gefällt.

Das Grindfest vom 29. Juni bis 5. Juli 2026

In dieser Woche erwarten euch jeden Tag spannende Artikel rund um das Thema MMORPG. Mit dabei: nostalgische Rückblicke, spannende Analysen namhafter Branchen-Veteranen, Ausblicke auf kommende Online-Rollenspiele und launige Streams.



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Für mich war zudem frühzeitig klar: Ich werde hier keine Gruppen-Aktivitäten wie Dungeons oder Raids spielen, da in meinem Freundeskreis kaum jemand MMORPGs spielt und ich schließlich die meiste Zeit mit denen zocken will.

New World wurde für mich zu einem Spiel, in dem ich kurz reinging, etwas questete, farmte und es dann wieder schloss. Das hat mich als hoffnungsloser MMO-Casual auch eine Weile beschäftigt – doch irgendwann wurde es zu repetitiv und für mich war klar:

Ich hätte so Bock auf New World, wenn es ein anderes Spiel wäre.

Video starten Amazon wollte Big Player für Games sein – Das Ende von New World vervollständigt eine traurige Geschichte des Scheiterns Autoplay

Vielleicht hätte es in einem anderen Genre mehr Erfolg gehabt

Bitte hasst mich nicht, aber: Ich hätte New World sehr viel besser gefunden und viel mehr gespielt, wenn es statt eines MMORPGs ein Survival-Game geworden wäre, so wie ursprünglich geplant.

Versteht mich nicht falsch, ich hoffe wirklich, dass ihr MMORPG-Spieler die Games bekommt, die ihr euch wünscht. Nach dem, was ich als Außenstehender so mitbekomme, hat das Genre auch seit einiger Zeit keinen superguten Stand. Ich will natürlich nicht, dass ein MMORPG, das ihr vielleicht mochtet, niemals ein MMORPG hätte werden sollen. Für mich persönlich hätte es aber durchaus ein Survival-Game sein können.

Es gab bereits zu Release das Farmen, wie wir es aus Survival-Spielen kennen. Heißt: Wir kloppen mit Axt oder Spitzhacke auf Bäume und Steine ein, um Ressourcen zu sammeln.

Mir fehlte aber der nächste Schritt zum Survival-Game: der Basenbau.

Es gab in New World verschiedene Städte und tiefgreifendes Housing, aber nicht die Möglichkeit, riesige Basen zu errichten und die eigene Kreativität auszuleben.

Der Bau einer Basis oder einer ganzen Stadt ist in Survival-Spielen immer das, was mir am meisten Spaß macht. Außerdem kann ich das jederzeit alleine machen: Ich brauche keine Gruppe an Mitspielern, mit denen ich einen Dungeon oder Raid laufe. Ich kann einfach bauen, ganz alleine. So viel ich will.

Die Gruppen-Aktivitäten und Quests würden dabei genauso wenig wegfallen, wie bei anderen Survival-Spielen. Ich denke da vergleichsweise etwa an ARK oder Conan Exiles. Man hat als Solo-Spieler eine ganze Weile zu tun, aber Bosskämpfe, Dungeons oder gar Raids könnte es trotzdem geben.

Unendliche Möglichkeiten auch nach dem Tod

Den größten Vorteil, den ein Survival-Game gegenüber einem MMORPG hat, ist die Ungebundenheit an offizielle Server. Natürlich könnt ihr euch dort auch einen festen offiziellen Server raussuchen, einen Clan gründen, PvP spielen, andere Spieler kennenlernen, jeden Mittwoch raiden und quasi alles machen, was auch in MMORPGs möglich ist.

Ihr könnt euch aber auch einen privaten Server beim Host-Dienst eures Vertrauens mieten und euch mit Freunden eine entspannte Zeit machen.

Private Server haben dabei den Vorteil, dass ihr euer Spiel beliebig mit Mods erweitern könnt und ihr unabhängig davon seid, ob die Entwickler die offiziellen Server weiterführen oder abschalten.

In ARK: Survival Evolved habe ich fast 2.000 Stunden. Die hätte ich wahrscheinlich nicht, wenn es keine Mods gäbe.

Wir haben über die Jahre unser Spiel mit verschiedenen Modifikationen verändert. Dazu zählen neue Kreaturen oder Waffen, Baustile, unzählige QoL-Verbesserungen und riesige, wunderschöne Maps mit eigenen Dungeons und Bosskämpfen. Oftmals gibt es auch für Roleplay-Fans eine große Auswahl an Mods.

Und wie die Mod-Community von Skyrim und Starfield zeigt: Es ist sogar möglich, dass große Projekte mit eigenen Story-Kampagnen und Questlines erschaffen werden.

Also selbst als Amazon bei New World den Stecker gezogen hat, hätte es als Survival-Game noch lange weiterleben können. ich wäre jedenfalls ein Fan gewesen.

Wie ist euer Eindruck von der Idee? Hättet ihr New World eine Chance gegeben, wenn es stattdessen als Survival-Game mit MMO-Elementen erschienen wäre? Schreibt es uns in die Kommentare!

Falls ihr nicht wisst, was ich mit dem großen Mod-Projekt von Starfield meine, das eine eigene Kampagne lieferte, werft gerne einen Blick in diesen Artikel. Die Community hat aus Starfield ein Star-Wars-Game gemacht: Eine kostenlose Mod macht Starfield endlich zu dem Spiel, das sich Fans immer wünschten, aber nicht jeder kann sie spielen