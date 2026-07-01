Die großen Streams zum Grindfest – Ab heute mit den MMO-Fails, WoW vs GTA und dem großen MMORPG-Quiz

Das Grindfest 2026 befindet sich in vollem Gange und heute geht es in die erste Runde Streams! Unter anderem sprechen wir darüber, was bei MMORPGs in den letzten Jahren schiefgelaufen ist, schauen auf GTA vs WoW und stellen uns dem großen MMORPG-Quiz.

MeinMMO feiert das Grindfest 2026. Neben über 30 Artikeln rund um das Thema MMORPG haben wir auch wieder gleich zwei Stream-Tage zusammen mit unseren Kollegen von GameStar und GameStar Talk!

Hier die Eckdaten im schnellen Überblick Wo: GameStar auf Twitch

GameStar auf Twitch Streams: 01.07.2026 ab 18:00 Uhr Themen: MMO-Fails, WoW oder GTA?, Großes Quiz! Mit: Karsten Scholz, Sophia Weiß, Entenburg 02.07.2026 ab 10:00 Uhr Themen: Liegt die MMO-Zukunft in Asien, Große Tierlist, Phänomen LARP Mit: Leya Jankowski, Karsten Scholz, Sophia Weiß, Benjamin Wlodek, Entenburg, Geschichtsfenster



Video starten Die Geschichte der MMORPGs: MeinMMO, GameStar und Onkel Barlow sprechen über 60 Jahre Online-Welten Autoplay

Stream am 1. Juli 2026 – ab 18 Uhr

Im ersten Stream ab 18:00 Uhr am 1. Juli 2026 bringen wir drei verschiedene Themen auf den Tisch. Wir legen los mit den MMO-Fails und schauen uns an, was in letzter Zeit so alles schiefging: Vom Ende von New World über den Crash von Ashes of Creations und die verschiedenen zuletzt gecancelten MMORPGs. Danach sprechen wir über WoW vs GTA – was ist das größere Phänomen?

Zugast bei Moderator Julius Busch sind die MeinMMO-Redakteure Karsten Scholz und Sophia Weiß. Mit dabei ist auch der YouTuber Entenburg. Im Anschluss stellen sich Karsten und Sophia noch dem großen MMORPG-Quiz mit Daniel Feith.

Wer ist Entenburg? Der deutsche Der deutsche YouTuber (77.200 Abonnenten und 160+ Videos auf dem Hauptkanal) und Streamer (36.581 Follower auf Twitch ) Simon „Entenburg“ Bublitz hat sich in den vergangenen Jahren vor allem mit seiner MMORPG-Expertise und -Begeisterung einen Namen gemacht. Schaut auch gern auf seinem Zweitkanal Entenburch vorbei, wo ihr beispielsweise Ausblicke auf aktuelle und kommende MMORPGs, Analysen und Tier Lists findet.

Stream am 2. Juli 2026 – ab 10 Uhr

Den zweiten Stream-Tag begehen wir am 2. Juli ab 10 Uhr morgens: Moderatorin Magdalena lässt unsere Chefredakteurin Leya Jankowski, Karsten Scholz und Entenburg darüber diskutieren, ob die Zukunft der MMORPGs in Asien liegt. Danach stellen die drei die große Tierlist der angekündigten MMORPGs auf.

Im Anschluss gehen wir MMOffline und sprechen mit Sophia Weiß, Benjamin Wlodek und Geschichtsfenster unter der Leitung von Lea Herfurtner: Wir sprechen über das Phänomen LARP und was es mir MMOs zu tun hat.

Wer ist Geschichtsfenster? Geschichtsfenster ist ein deutschsprachiger Geschichtsvermittler und Geschichtsfenster ist ein deutschsprachiger Geschichtsvermittler und YouTuber (180.000 Abonnenten und 886 Videos bislang). Er ist zudem unter anderem auf Instagram (17.300 Follower) aktiv. Auf YouTube ist er seit 2008 aktiv und spricht dort in seinen Videos über Geschichte, erklärt Begebenheiten aus dem Mittelalter und reagiert auf Geschichtsdokumentationen. Daneben ist er als Reenactor sowie LARPer aktiv.

Schaltet ein und seid dabei! Das Grindfest geht dabei natürlich fleißig weiter. Alles dazu, welche Artikel bereits live sind und worauf ihr euch noch freuen könnt, findet ihr in unserer großen Übersicht zum Event: Das Grindfest 2026 ist gestartet! Hier findet ihr das Programm der großen MMORPG-Themenwoche von MeinMMO