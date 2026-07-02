Die besten MMORPGs für euer Steam Deck

Welche MMORPGs lassen sich auf dem Steam Deck spielen? MeinMMO stellt euch im Zuge der Grindfest-Themenwoche 2026 eine ganze Reihe von MMORPGs vor, die derzeit empfehlenswert sind und ohne großen Aufwand spielbar sind.

Was stellen wir euch hier vor? MeinMMO stellt euch MMORPGs vor, die ihr problemlos oder mit geringem Aufwand auf dem Steam Deck installieren und spielen könnt. Als geringem Aufwand verstehen wir den Wechsel in den Desktop-Modus und hier die Installation von ProtonGE. Außerdem gehen wir davon aus, dass ihr SteamOS installiert habt und weder Windows noch Dualboot.

Die MMORPGs auf unserer Liste sind alphabetisch sortiert, die Reihenfolge stellt daher keine Bestenliste dar. Habt ihr weitere Empfehlungen oder Spiele, die wir übersehen haben? Schreibt es uns in den Kommentaren.





Das Grindfest vom 29. Juni bis 5. Juli 2026

In dieser Woche erwarten euch jeden Tag spannende Artikel rund um das Thema MMORPG. Mit dabei: nostalgische Rückblicke, spannende Analysen namhafter Branchen-Veteranen, Ausblicke auf kommende Online-Rollenspiele und launige Streams.



Hier geht’s zum Programm zur großen MMORPG-Themenwoche 2026 von MeinMMO Wir übernehmen keine Haftung und Verantwortung, wenn ihr ein MMORPG auf eurem Steam Deck startet und wegen Linux versehentlich als Cheater markiert/geflaggt und gesperrt werdet. Es sind zwar keine offiziellen Fälle bekannt, aber ein gewisses Risiko bleibt bestehen.In dieser Woche erwarten euch jeden Tag spannende Artikel rund um das Thema MMORPG. Mit dabei: nostalgische Rückblicke, spannende Analysen namhafter Branchen-Veteranen, Ausblicke auf kommende Online-Rollenspiele und launige Streams.Hier geht’s

Albion Online

Preis: Kostenlos | Nativ über Steam: Ja | Zusätzliche Einstellungen: Nein | Offizieller Controller-Support: Ja

Was ist das für ein Spiel? Albion Online ist ein deutsches Sandbox-MMORPG, welches seinen Schwerpunkt auf Sandbox, Kämpfe, Handel und PvP-Schlachten setzt. Das Spiel setzt stark auf sein Gameplay und weniger auf eine narrativ getragene Spielwelt.

Wie läuft es auf dem Steam Deck? Das deutsche MMORPG könnt ihr ebenfalls auf dem Steam Deck spielen, die Installation läuft nativ über Steam selbst. Das Spiel bietet obendrein auch eine brauchbare Controller-Steuerung an.

Der Text im Spiel ist auf dem Steam Deck ziemlich klein, die Fenster lassen sich aber zumindest anpassen. Das Spiel bleibt zwar etwas fummelig, lässt sich aber mit ein paar Tricks sehr gut spielen. Etwa, indem man eine automatische Zielerfassung bei Skillshots einrichtet und eine Hilfe beim Anvisieren der Gegner.

Elder Scrolls Online

Preis: Buy-to-Play, ca: 20 Euro | Nativ über Steam: Ja | Zusätzliche Einstellungen: Accessibility Mode aktivieren | Offizieller Controller-Support: Ja

Video starten The Elder Scrolls Online: Saisons des Wurmkults – Teil 1 – Veröffentlichungstrailer Autoplay

Was ist das für ein Spiel? The Elder Scrolls: Online spielt in der gleichnamigen Welt der Spielreihe und hat das Prinzip der erfolgreichen Serie erfolgreich in die Welt des MMORPGs übersetzt. Das Spiel bietet euch eine umfangreiche Geschichte, daneben winken Dungeons, Raids und PvP-Inhalte. Daneben könnt ihr ESO aber auch problemlos alleine genießen.

Wie läuft es auf dem Steam Deck? Das MMORPG Elder Scrolls: Online ist eine sehr gute Option, wenn ihr ein MMORPG auf dem Steam Deck spielen wollt. Das liegt nicht nur an der guten Performance, sondern auch am offiziellen Controller-Support. Die Menüs lassen sich ebenfalls skalieren. Dadurch bekommt ihr ein sauberes Gaming-Erlebnis ohne viel Bastelei.

Achtet auch darauf, beim ersten Start den Accessibility Mode zu aktivieren, damit das gesamte Spiel, einschließlich der Charakterauswahl, das Gamepad-UI hat. Zumindest ist das bei uns der Fall gewesen.

Final Fantasy XIV: Online

Preis: Buy-to-Play, ca. 20 Euro und kostenpflichtiges Abo; kostenlose Demo verfügbar Nativ über Steam: Ja | Zusätzliche Einstellungen: Ja | Offizieller Controller-Support: Ja

Wie läuft es auf dem Steam Deck? MeinMMO-Redakteurin Sophia Weiss hat Final Fantasy XIV bereits auf dem Steam Deck gespielt und in ihrem Artikel verraten, dass ihr auf dem Steam Deck kaum Abstriche beim Gaming machen müsst. Denn das MMORPG ist von sich aus für Controller-Steuerung optimiert.

Am einfachsten ist es übrigens über die Steam-Version, habt ihr das Spiel extern gekauft müsst ihr einen kleinen Umweg in Kauf nehmen und das Spiel über den Software-Store von Linux installieren.

Guild Wars

Preis: Buy-to-Play, ca. 20 Euro | Nativ über Steam: Ja | Zusätzliche Einstellungen: Nein | Offizieller Controller-Support: Ja

Wie läuft es auf dem Steam Deck? Guild Wars lässt sich als Reforged-Version ebenfalls ohne Umwege direkt auf dem Steam Deck installieren. Guild Wars bietet außerdem ein gut optimiertes und durchdachtes UI-Skaling an. Dank des hohen Alters bekommt ihr auf dem Steam Deck hohe Frameraten bei hoher Grafikqualität.

Das MMORPG bietet zwar offiziell native Controller-Unterstützung an, diese fühlt sich aber teilweise etwas durchwachsen an, da ihr eure Thumpsticks teilweise wie einen Mauszeiger nutzen müsst. Dadurch fühlt sich die Menüführung alles andere als intuitiv an. Seit Dezember 2025 gibt es aber ein offizielles Controller-Layout für das Steam Deck.

New World: Aeternum

Preis: Buy-to-Play, nicht mehr erhältlich | Nativ über Steam: Ja | Zusätzliche Einstellungen: Nein | Offizieller Controller-Support: Ja

Was ist das für ein Spiel? New World: Aeternum ist ein Fantasy-MMORPG von Amazon Games. Ihr erstellt euren Charakter und kämpft euch durch eine große Spielwelt. Das Spiel setzt auf eine Mischung aus Erkundung, Ressourcen-Sammlung, Crafting, Quests und Endgame-Raids.

Wie läuft es auf dem Steam Deck? New World: Aeternum wird am 31. Januar 2027 offiziell abgeschaltet. Bis dahin gehört es weiterhin zu den besten MMORPGs, die ihr auf dem Steam Deck spielen könnt. Bereits auf MeinMMO bescheinigten wir dem MMORPG New World gute Qualitäten auf dem Steam Deck. Und das hat sich seitdem nicht geändert:

Ihr erhaltet eine stabile Performance bei mittlerer Qualität und seit einigen Monaten bietet New World offiziellen Controller-Support an.

New World steht euch auf Steam nicht mehr als Kauf zur Verfügung. Habt ihr das Spiel schon gekauft, könnt ihr es weiterhin problemlos installieren und spielen.

Phantasy Star Online 2 New Genesis

Preis: Kostenlos | Nativ über Steam: Ja | Zusätzliche Einstellungen: Ja, Installation von ProtonGE | Offizieller Controller-Support: Ja

Was ist das für ein Spiel? Phantasy Star Online 2 New Genesis ist ein kostenlos spielbares Action-MMORPG von SEGA und setzt voll auf einen Anime-Stil. Mit eurem Charakter könnt ihr eine offene Welt erkunden und darin Quests und Boss-Monster erledigen. Darüber verdient ihr euch Erfahrungspunkte und neue Ausrüstung.

Wie läuft es auf dem Steam Deck? Dieses MMORPG wird offiziell laut Valve auf dem Steam Deck „nicht unterstützt“, lässt sich aber dennoch mit etwas Aufwand starten und spielen.

Die Standardversion von Valve Proton kommt mit der Dateistruktur von PSO2 nicht zurecht, die Empfehlung ist daher Proton GE zu installieren. Das macht ihr über den Desktop-Modus und über den internen Linux-Store. Anschließend kann man über Steam unter „Kompatibilität“ dann „Proton GE“ auswählen und das Spiel problemlos starten.

Star Wars: The Old Republic

Preis: Kostenlos| Nativ über Steam: Ja | Zusätzliche Einstellungen: Nein | Offizieller Controller-Support: Ja

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Wie läuft es auf dem Steam Deck? Das mittlerweile betagte offizielle MMORPG zu Star Wars läuft ebenfalls auf dem Steam Deck. Die Installation funktioniert problemlos direkt über Steam und der Login ebenfalls. Die Charakterstellung ist etwas fummelig, ansonsten läuft das Spiel auf Steam Deck jedoch sehr gut und sogar auf mittlerer bis hoher Bildqualität.

Größte Nachteile: Die Steuerung und Tastenbelegung ist zu Beginn etwas gewöhnungsbedürftig und die Menüs sind auf dem Display des Steam Decks sehr klein geraten. Kann man darüber hinwegsehen, bekommt man ein umfangreiches MMORPG.

World of Warcraft

Preis: Buy-to-Play, Free Trial bis Level 20, kostenpflichtiges Abo | Nativ über Steam: Nein | Zusätzliche Einstellungen: Installation außerhalb von Steam und zusätzliche Einstellungen notwendig | Offizieller Controller-Support: Ja

Wie läuft es auf dem Steam Deck? Ja, World of Warcraft könnt ihr auf dem Steam Deck spielen. Größter Nachteil: Der Aufwand bei der Einrichtung ist größer als bei einem Spiel, welches ihr nativ über Steam installieren könnt. Einen umfangreichen Guide, um WoW auf dem Steam Deck zu installieren, findet ihr etwa auf Steamdeckhq.com.

Habt ihr die Installation so weit geschafft, erwartet euch eine vernünftige Performance und ein stabiles Gaming-Erlebnis.

WoW bietet zwar mittlerweile Controller-Unterstützung an, viele Fans schwören aber in Kombination weiterhin auf das Addon „Console Port“, welches ihr über Curseforge herunterladen könnt. So schreibt etwa jemand auf Reddit: „Die Art und Weise, wie man auf Menüs und Inventarbildschirme zugreift, ist der von Blizzard hinzugefügten Controller-Unterstützung weit überlegen.“

Wollt ihr MMORPG lieber auf einem anderen Handheld spielen? MeinMMO stellt euch die spannendsten Alternativen zum Steam Deck vor und erklärt, welche sich davon besonders lohnen. Alle Details dazu findet ihr in folgendem Artikel direkt bei uns: Steam Deck: Das sind die 10 spannendsten Alternativen 2026