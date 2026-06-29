Weil ich eitel bin, brauche ich zum Zocken von MMORPGs eine ganz besondere Maus

MeinMMO-Redakteurin Sophia Weiß möchte beim Zocken hübsch sein und richtig hohe DPS generieren. Aber eins ihrer Lieblingsaccessoirs macht ihr das Zocken von MMORPGs leider richtig schwer. Gut, dass sie eine ganz besondere Gaming-Maus besitzt, die ihr aushilft.

Für meinen Alltag putze ich mich gerne mal heraus: Haare frisieren und stylen, Make-Up inklusive Lidschatten, Lippenstift und Co. Ohrringe, Ketten, ab und an vielleicht auch einmal ein Armband. Natürlich müssen die Klamotten auch on Point sein. Zumindest für das Büro oder Freunde treffen.

Beim Zocken geht das aber fast alles im Weg um: Armbänder liegen gerne mal unbequem unter dem Handballen. Over-Ear-Kopfhörer auf geschminkter oder dreckiger Haut begünstigen bei mir die Bildung von Pickeln. Entsprechend sitze ich meist in den bequemsten Schlabberklamotten und frisch abgeschminkt vor dem PC.

Allerdings gibt es ein Accessoir, auf das ich nicht verzichten will, dass mir aber vor allem das Zocken im Homeoffice wahrlich erschwert: Lange Fingernägel. Und eine Lösung zu finden, war gar nicht so einfach.

Das Grindfest vom 29. Juni bis 5. Juli 2026

In dieser Woche erwarten euch jeden Tag spannende Artikel rund um das Thema MMORPG. Mit dabei: nostalgische Rückblicke, spannende Analysen namhafter Branchen-Veteranen, Ausblicke auf kommende Online-Rollenspiele und launige Streams.



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In der nächsten Erweiterung für Final Fantasy XIV wird es neue Raids geben und ich werde sie mit meiner Lösung meistern:

Video starten Der erste Trailer für Final Fantasy XIV Evercold schickt den Krieger des Lichts in eisige Gefilde Autoplay

Wer schön sein will macht wenig Schaden

Meine natürlichen Fingernägel halten nicht so viel aus. Wegen meiner vielfältigen Hobbies, bei denen ich auch sehr viel mit den Händen mache, sind sie zusätzlicher Belastung ausgesetzt. Sei es meine Resin-Arbeit, Gym oder LARP. Meine Lösung für trotzdem schöne Nägel sind entsprechend Press-On-Nägel.

Dabei handelt es sich im Grunde um Fingernägel mit Motiven, die man mit einem speziellen doppelseitigen Klebepad auf den Naturnagel aufklebt. Ich bin sehr glücklich mit den Nägeln von Glamermaid, bei denen ich seit ca. vier Jahren ein bis zweimal im Jahr bestellte. Bis heute habe ich genau eins von etwa 25 Sets wegen Verschleiß aussortiert.

Besonders gut zur Geltung kommen Motive auf mittellangen bis langen Nägeln. Kurze Nägel machen gar keine Probleme. Aber mit mittleren oder langen Nägeln werde ich unpräzise beim Auslösen von Fähigkeiten via Tastenbelegungen.

Ich liebe Fingernägel mit Motiven – zum Beispiel die hier. Sie sind von Fullmetal Alchemist inspiriert!

Das stört vor allem bei MMORPGs:

Meine Rotation in Final Fantasy XIV für meinen Dragoon liegt auf meinen Tasten 1 bis 5 und dann in Kombination mit STRG plus wahlweise die Tasten 1 bis 5. Alles darüber klicke ich mit dem Mauszeiger im Game direkt.

Sobald ich aber mittlere oder lange Fingernägel aufgeklebt habe, wird es problematisch: Ich erreiche die Tasten zwar noch mit der Fingerkuppe, mein Nagel klickt aber im Fall der Fälle einfach parallel einen der F-Keys. Oder der Nagel verhakt sich.

Damit im Arbeitsalltag tippen ist kein Problem: Ein normales Keyboard mit traditionellen Tasten ist leicht bedienbar, weil ich mit der Spitze meiner Nägel tippe.

Aber im Gaming-Kontext? Ich kann es mir nicht leisten, mitten im Raid meine Rotation zu versauen, weil ich die falsche Taste erwischt habe. Oder das eine Fähigkeit einfach nicht auslöst. Dabei brauch’ ich doch meinen Schaden! Die optimale Rotation! Eine falsch ausgelöste Fähigkeit zerschießt mir meine Zahlen!

Meine Lösung? Eine dedizierte MMO-Maus.

Orientierungslos im Nummernpad, aber endlich hoher Schaden

Ich besitze eine mittlerweile recht mitgenommene Razer Naga V2 Pro mit austauschbaren Seitenplatten. Mitgenommen ist sie, weil ich zum Beispiel Resin drauf gekleckert habe beim Basteln. Oder wegen meiner manchmal mit Isopropanol getränkten Finger haben sich an der Seite die Zahlen und Farben abgelöst.

Aber: Die Maus kommt mit drei verschiedenen Seitenpanelen, die ich einfach tauschen kann. Wenn ich also mal wieder lange Nägel habe bin ich mittlerweile an dem Punkt angekommen, dass ich das Panel mit den 9 verschiedenen Zahlen anbringe.

Mit meinem nagelbewehrten Daumen kann ich die Zahlen nämlich leicht an der Seite meiner Maus drücken und so korrekt auslösen. Die STRG-Taste für die Kombos auf der zweiten Leiste erreiche ich meist trotz langen Nägeln noch einfach.

Die Umgewöhnung vom reinen Tastatur-Gaming war schon komisch. Allerdings orientiere ich in meinem Standard-MMORPG Final Fantasy XIV meinen Charakter eh mit der Maus und muss Dinge anklicken. Eine Hand habe ich also sowieso immer an der Maus. Dann kann der Daumen auch etwas nützliches tun und die Fähigkeiten anklicken.

Mir ist absolut bewusst, dass sie reudig aussieht. Aber sie hat auch schon echt viel mitgemacht.

Die richtige Taste finden ist allerdings noch etwas kompliziert. Sie sind zwar mit den Zahlen bedruckt, aber ich will ja nicht immer hinschauen müssen, wenn ich etwas auswähle. Aber alle haben leicht unterschiedliche Formen und mit genug Übung lerne ich bestimmt noch, wo welche Zahl konkret liegt. Aber ich vermisse nur so einen kleinen Bobbel, wie er auf der 5 in meinem Nummern-Pad liegt, oder einen Orientierungsstrich, wie auf den F- und J-Tasten.

Bisher funktioniert das Tastendrücken mit der MMO-Maus exzellent und ich kann mich maximal über meine eigenen Startschwierigkeiten. Und vielleicht über den Isopropanol-löslichen Lack auf den Tasten. Aber daran bin ich ja selber schuld – außer ihr erklärt mir den Kommentaren, dass ihr eure Mäuse alle mit Isopropanol-Händen anfasst und das ein normaler Use-Case ist.

Aber, um es kurz zu machen: Mit meiner schniecken MMO-Maus kann ich auch super lange Nägel tragen und klicke trotzdem immer die richtigen Fähigkeiten. Und entsprechend geht mein Schadensoutput hoch. Was will ich mehr?

Meine Empfehlung geht entsprechend an dieser Stelle an meine Naga raus. Sie ist das, was ich daheim habe und funktioniert für mich einwandfrei. Die Wirelessfunktion nutze ich allerdings nicht und werde vermutlich zukünftig auf eine Kabelgebundene zurückgreifen. Die Naga funkt anscheinend auf der gleichen Frequenz wie mein kabelloses Headset. Ein Unfall.

MeinMMO-Redaktionskollege Benedikt Schlotmann hat sich die Razer Naga V2 Pro im Test angesehen und er hat immerhin gleich drei Probleme identifiziert. Er hat sich übrigens auch die Scimitar Elite Wireless im Detail angesehen. Ich habe bisher nur mit der Razer Naga gezockt, würde mich aber auch zukünftig von Benedikts Einschätzung zum möglichen Kauf einer neuen Maus leiten lassen. Allerdings möchte ich auch selbst mein Netz etwas weiter werfen. Für alle, denen es ähnlich geht habe ich auch hier seinen größeren Test mit ganzen 5 MMO-Mäusen.