Was ist das für eine Maus? Die GG502 Hero ist ein Allrounder unter den Gaming-Mäusen, die sich explizit an keinen bestimmten Spielertypen richtet. Die 11 Tasten der Maus könnt ihr frei belegen und einrichten.

Abseits von MMORPGs wirkt die Maus jedoch etwas zu viel des Guten. Denn in einem flotten Shooter werdet ihr die vielen Tasten nicht benötigen und das hohe Gewicht könnte ebenfalls stören. Sucht ihr nur nach einer Maus für den Dauereinsatz in Spielen wie WoW, dann ist die Maus ein Tipp für euch.

Was ist das für eine Maus? Die Scimitar Elite ist eine Gaming-Maus, die ebenfalls auf 12 Daumentasten setzt. Corsair setzt auf mechanische Tasten, die eine angenehme Haptik liefern. Eine Besonderheit ist übrigens, dass ihr das Tastenfeld leicht arrangieren könnt, damit der Bereich perfekt in Reichweite eures Daumens ist.

