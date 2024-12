Ich war in der weltweit einzigen Gym zu One Piece in Japan und habe trainiert wie Ruffy, Whitebeard und Shanks

One Piece gehört zu den längsten und bekanntesten Geschichten der Welt. Neben dem Manga, Anime und Merch in allen möglichen Formen gibt es in Tokio jetzt auch ein dediziertes Fitnessstudio zu One Piece. MeinMMO-Redakteurin Sophia Weiß hat das Gym für euch besucht.

Das One-Piece-Gym Brag Men befindet sich in Shibuya, einem der bekanntesten Stadtteile Tokios. Es erstreckt sich über den gesamten neunten Stock eines Einkaufszentrums und hat alles, was ein Fitnessstudio braucht: Cardio-Geräte, Maschinen, freie Gewichte und einen Kursraum.

Benannt ist es nach einem Buch aus dem One-Piece-Manga, in dem unglaubliche Geschichten von der Grand Line erzählt werden. Brag Men bedeutet übersetzt übrigens so viel wie Aufschneider – Deswegen glaubt auch niemand in der Welt von One Piece, was im Buch steht. Zu finden ist das literarische Werk in Kapitel 115 (Band 13) und Kapitel 397 (Band 41).

Um herauszufinden, ob bei den echten Brag Men in Tokio Aufschneider oder durchtrainierte Stadt-Piraten unterwegs sind, habe ich mir bei meinem letzten Japan-Trip ein paar Stunden im Gym gegönnt.

Der Eingang des Brag Men ist schick ausstaffiert mit einem Faß und einer Couch, wie aus dem Manga.

Eine Event-Gym mit viel Liebe zum Detail – Das Brag Men

Besuchen kann man die Gym einfach so – auch als ausländischer und unangemeldeter Besucher. Insgesamt gibt es fünf verschiedene Pakete, davon eins dediziert für Jugendliche ab 13 Jahren. Wie genau das funktioniert, stellt die Gym auf ihrer Homepage vor.

Die Preise sind teurer, als ich es persönlich gewohnt bin. Das ergibt sich aber draus, dass es eine Event-Gym mitten in Tokio ist. Hier kommen die teuren Mieten und die Lizenzkosten zusammen.

Aber das sollte niemanden vom Besuch abschrecken: Die Gym ist mit unglaublich viel Liebe zum Detail eingerichtet. Direkt gegenüber vom Eingang seht ihr etwa eine Säule, an der die japanischen Synchronsprecher von Ruffy, Zorro, Nami, Lysop und Sanji sich mit ihren Unterschriften verewigt haben.

Links davon an der Wand hat Eiichiro Oda, der Schöpfer von One Piece, höchst selbst einen motivierenden Spruch für die Trainierenden da gelassen:

Wunder passieren nur denjenigen, die niemals aufgeben!

Viele der Wände im Gym sind mit überlebensgroßen Panels aus dem Manga versehen: Hinter den Adduktoren und Abduktoren Maschinen treffen sich die Piratenkaiser Big Mom und Kaido erstmals. Hinter dem Latzug stellt Ruffy Blackbeard zur Rede. Und daneben nimmt Whitebeards allererstes Auftritt die Wand ein.

Um eine zweite Säule windet sich Ruffys schwarz-rote Gear-4-Hand und scheint so fest zu greifen, dass der Beton rissig wird. Der Kursraum ist eingerichtet, als wäre es das Vordeck der Thousand Sunny – inklusive großer Bildschirme an den Wänden, die einem vorgaukeln, man wäre auf hoher See. Wie genau das aussieht, könnt ihr auf dem Brag Men Instagram sehen.

Gleichzeitig läuft im Hintergrund das Beste aus dem Soundtrack des One-Piece-Animes. Es gibt sogar ein Regal mit allen bisher erhältlichen Mangas zu One Piece und Sitzgelegenheiten. Für die kleine Pause zwischen Sets.

Hier ein paar Eindrücke für euch. Klickt auf die Bilder, um sie zu vergrößern:

Jeder Spind ist nach einem anderen Charakter benannt: Benn Beckman, Pandaman, Borsalino… Die Unterschriften der Sprecher der ersten fünf Strohhüte. Im One-Piece-Gym hebt ihr nicht nur normale Gewichte, sondern auch Berry Im ganzen Gym findet sich One-Piece-Deko – Wie das Steuerrad mit Log-Port der Thousand Sunny. Gear-4-Ruffy rüttelt an einer tragenden Säule. Von den (fast) Lebensgroßen Manga-Panels gibt es mehrere zu betrachten. Schnelles Cosplay am Latzug!

Extra viel Einsatz unter dem strengen Blick der Piratenkaiser

Für mich hat sich der Ausflug auf alle Fälle gelohnt: Das eine ist, dass ich mein Trainingspensum erfüllt habe. Das andere, dass ich in der vielleicht coolsten Gym überhaupt trainiert habe.

Am Latzug sitzen und immer wieder den großen Schnurrbart von Whitebeard vor mir auf und ab ziehen zu sehen war extrem unterhaltsam. An der Beinpresse wurde ich von Kaidos Wandbild unglaublich abschätzig beäugt. Entsprechend habe mir natürlich noch einmal extra viel Gewicht draufgepackt.

Ich wollte ja den Piratenkaiser auf keinen Fall enttäuschen. Dass ich am nächsten Tag mit heftigem Muskelkater kämpfen musste, hat er ja nicht mitbekommen.

Besonderen Spaß hatte ich aber mit den Gimmicks, die an sich nichts mit dem Training zu tun hatten: Wer möchte, kann Oberarmübungen mit einem Sandsack in Fleischkeulenform machen. Eine Statue von Chibi Buggy , also Buggy der Clown ohne seinen Torso und Beine, lässt euch versuchen, ihn auseinander zu ziehen.

Ruffy besiegt Buggy bei ihrem ersten Treffen im East Blue und schießt ihn in den Wind. Buggys Torso und Beine bleiben aber zurück und so macht sich der Piratenclown in Miniaturform auf die Suche nach seinem Körper.

Aber auch die ganze Deko ist einfach so … One Piece: Ein Hocker sieht aus wie ein Porneglyph. Der Boden erinnert an Schiffsplanken. An den Wänden stapeln sich Kisten wie im Lagerraum der Sunny. Die Türen zum Kursraum haben Bullaugen.

Im Grunde habe ich auf dem Schiff der Strohhüte trainiert. Zorro und seine riesigen Langhanteln waren nur gerade nicht da. Er hat sich vermutlich beim Training verlaufen. Klassiker.

Nach drei, fast vier Stunden Schwitzen war ich aber ziemlich ausgelaugt. Duschen, noch eins der Location-exklusiven T-Shirts kaufen und ab, Udon essen. Japanische Nudelsuppe ist übrigens die perfekte Verpflegung für nach dem Workout.

Würde ich noch einmal in der One-Piece-Gym trainieren? Ja, unbedingt. Kann ich das Studio empfehlen? Absolut, solange man One Piece mag.

Brag Men ist eine tolle Event-Gym, die mit viel Herz und Liebe zum Detail eingerichtet ist. Ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall. Wenn ihr also ein paar Stunden unverplanter Zeit in eurem nächsten Japanbesuch habt und ein paar Tage in Tokio dabei sind, schaut doch einmal vorbei. Ich habe meinen Besuch an das Wochenende vom Monster Hunter Now Carnival rangehängt. Was da alles passiert ist, könnt ihr hier nachlesen: Ich bin mit 20.000 Spielern durch Tokio gelaufen, um mich in einem Event zu Monster Hunter Now von Drachen verprügeln zu lassen