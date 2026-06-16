Pokémon GO kündigt 2 völlig neue Mega-Entwicklungen an, eine wird direkt zum Top-Angreifer

Pokémon GO hat einen neuen Raid-Tag angekündigt. Hier findet ihr erstmals 2 völlig neue Mega-Entwicklungen, die auch direkt eine erhöhte Shiny-Chance mitbringen.

Was ist das für ein Event? Bei einem Raid-Tag handelt es sich um ein Event, das 3 Stunden aktiv ist. Dabei könnt ihr das oder die Monster, die im Mittelpunkt stehen, in einem Großteil der Arenen finden, besiegen und fangen.

Während am 27. Juni 2026 der Raid-Tag mit Mega-Panzaeron stattfindet, wurde bereits der darauffolgende Raid-Tag angekündigt. Er wird am 18. Juli 2026 in der Zeit von 14:00 bis 17:00 Uhr stattfinden. Hier erwartet euch nicht eine, sondern direkt 2 neue Mega-Entwicklungen.

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Drei Stunden, zwei Entwicklungen, eine erhöhte Shiny-Chance

Welche Monster gibt es beim Raid-Tag? An dem Raid-Tag könnt ihr die beiden Mega-Entwicklungen von Raichu in Super-Mega-Raids finden. Diese tragen die Namen Mega-Raichu X sowie Mega-Raichu Y. Beide waren bisher noch nicht im Spiel vorhanden und feiern hier ihr Debüt.

Welche Boni gibt es beim Event? Innerhalb des Events warten die folgenden Boni auf euch:

erhöhte Chance auf Shiny-Raichu aus Super-Mega-Raids

Raichu besitzt bereits Mega-Level 1, wenn ihr es in Super-Mega-Raids fangt

bis zu 6 kostenlose Raid-Pässe durch die Fotoscheiben von Arenen

das Fern-Raid-Limit ist auf 20 erhöht (vom 18. Juli 2026 um 2:00 Uhr bis zum 19. Juli 2026 um 5:00 Uhr)

eine kostenlose, befristete Forschung, bei der ihr einen Premium-Kampf-Pass sowie eine Begegnung mit Stahlos erhaltet

optionales Event-Ticket für 4,99 $ (also ungefähr 5 €), bei dem ihr bis zu 14 Raid-Pässe durch Arenen erhaltet sowie eine erhöhte Chance auf Sonderbonbons XL nach Raids und 5.000 zusätzliche EP und Sternenstaub durch Super-Mega-Raids

Habt ihr es auf beide Mega-Formen abgesehen, dann dürfte vor allem der Bonus des Mega-Levels sehr interessant sein. Dieser sorgt dafür, dass ihr keine Mega-Energie für die beiden Monster farmen müsst, sondern idealerweise beide Entwicklungen einmal im Raid besiegt und fangt. Anschließend besitzt ihr 2 Raichu, die jeweils eine der beiden Entwicklungen auslösen können.

Wie stark werden sie? Die genaue Stärke der beiden Entwicklungen zeigt sich final erst, wenn sie ihren Weg ins Spiel gefunden haben. Aktuelle Prognosen zeigen jedoch, dass Mega-Raichu Y zu den besten Angreifern in Pokémon GO gehören und hier an die Spitze der Elektro-Angreifer klettern wird.

Mega-Raichu X wird vermutlich schwächer werden und keinen Platz unter den Top-Angreifern finden.

Was sagt ihr zum Raid-Tag? Werdet ihr euch beide Entwicklungen schnappen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, welche Events im aktuellen Monat auf euch warten, dann schaut gerne in unsere Übersicht mit allen Events im Juni 2026 in Pokémon GO.