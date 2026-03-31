Where Winds Meet Roadmap April 2026: Große Updates und ein neuer Code

Die Entwickler von Where Winds Meet haben ihre Roadmap für den April 2026 veröffentlicht. Darin findet man alle Updates und Events, die während des Monats starten sollen.

Was ist das Highlight der Roadmap? Das Highlight von Where Winds Meet im April ist das neue Hauptkapitel und die neue Karte. Mit Lingzhou Melody geht es in die „Hexi Lingzhou“-Region, wo die Spieler sich auch das Kapitel Paper Moon ansehen dürfen.

Bei der Jinaghu Legacy gibt es mit „The Homeward Vow“ und „A Bitter Draught of Home“ ebenfalls zwei neue Kapitel, die die Geschichten des Spiels fortführen.

Hier könnt ihr einen Trailer zu Where Winds Meet sehen:

Neue Features und Events

Welche Features kommen hinzu? Im April erwartet die Spieler gleich zwei interessante neue Features, die viel Veränderung versprechen. So kommt mit dem „Heng Blade“ eine neue Nahkampf-Waffe ins Spiel. Das „Heng Blade“ ist eine Art chinesische Variante des Großschwertes und wird mit zwei Händen geführt.

Das zweite große Feature im April ist die neue Sekte Raging Tides, der sich die Spieler wieder anschließen können. Bislang ist noch nicht viel über die Sekte bekannt, es ist aber davon auszugehen, dass es wieder einige Quests geben wird, die sie den Spielern vorstellen wird.

Neu kommen im April auch Nebenstränge in Form von neuen Kampagnen, sowie drei neue Bosse, die man herausfordern darf.

Hier könnt ihr die vollständige Roadmap sehen:

Roadmap von Where Winds Meet für den April 2026

Welche Events gibt es im April? Im April gibt es gleich drei Events, die parallel laufen. Vom 2. bis zum 30. April laufen die Events „Star-Studded Dream“ und „Lumina Guide – Liangzhou“, die euch wohl im neuen Gebiet erwarten.

Gleichzeitig gibt es aber auch noch Nachschub mit dem Frühlings-Event „Springs Emissary“, das vom 3. bis zum 15. April läuft. Das neue Update bringt natürlich auch allerlei neue Outfits und Items in den Shop, die eure Charaktere schön machen sollen.

Als Belohnung für alle aktiven Spieler gibt es außerdem noch einige Gratis-Items mit dem Code „LIANGZHOU0402“, den man im Spiel einlösen kann.

Der April in Where Winds Meet ist vollgepackt mit Neuerungen, die auch Spieler wieder ins Spiel locken können, die schon länger nicht mehr hereingeschaut haben. Die neuen Regionen und Storys sollen wieder stundenlangen Spielspaß liefern. Noch mehr Codes, die ihr einlösen könnt, findet ihr hier: Where Winds Meet: Alle aktuellen Codes und wie ihr sie einlöst (März 2026)