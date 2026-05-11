Path of Exile 2 bekommt eine der nützlichsten Funktionen seit Release, spart euch den zweiten Monitor

Die Entwickler von Path of Exile 2 wollen ihren Spielern helfen, in Zukunft leichter ins Spiel zu kommen und bringen dafür ein Feature, das euch viel Arbeit erspart.

Was ist das für ein Feature? Die Entwickler von Path of Exile 2 haben in ihrem Livestream für die neue Season, Return of the Ancients, die am 29. Mai startet, ein neues Feature vorgestellt. Es erlaubt, Builds aus dem Internet direkt in das Spiel einzubauen und so ganz ohne externe Programme zu sehen, wie man seinen Charakter möglichst stark macht.

Hier könnt ihr den Trailer zu Path of Exile 2 sehen:

Video starten Path of Exile 2 zeigt neue Endgame-Inhalte in Return of the Ancients im Trailer Autoplay

Ein Cheat-Code für alle

Was kann das Feature? Mit dem neuen Feature können alle Spieler, die wollen, sich aus dem Internet vorgefertigte Builds laden, diese direkt ins Spiel einfügen und erhalten dann Tipps und Tricks, was als nächstes geskillt werden soll.

Auch die Ascensions für den gewählte Build sowie die passenden Items, nach denen man Ausschau halten sollte, werden einem vorgeschlagen. Für viele Spieler ein echter Segen. In der Pressevorstellung des Features betonte Chef Jonathan Rogers jedoch klar, dass man weiterhin keine Builds im Spiel vorschlagen wird, sondern die Spieler sich immernoch selbstständig auf die Suche danach machen müssen.

Warum ist das Feature so stark? Die Erstellung von Builds in Path of Exile 2 ist aufwendig. Gerade wer es mit den schwierigsten Feinden aufnehmen will, muss zwangsläufig auf Meta-Builds und extreme Synergien bauen. Diese selbst herauszufinden, ist eine echte Herkules-Aufgabe.

Aus diesem Grund setzen die Spieler auf Builds aus der Community, die meist von Profis mit tausenden Spielstunden erstellt werden. Um eine gute Übersicht zu haben, haben die Spieler bislang auf Community-Programme zurückgegriffen, die bei vielen Spielern auf dem zweiten Monitor liefen.

Diese haben ihnen angezeigt, was als Nächstes zu lernen ist, welche Items man nutzen sollte und welche Quest-Belohnungen man wählen sollte. Das geht jetzt jedoch alles Ingame, wenn die Ersteller aus ihrem Programm eine Datei machen, die die Spieler dann im Spiel einfach laden können.

Das wird wohl ähnlich wie ein Lootfilter funktionieren und entsprechend einfach zu bedienen sein. Für die Spieler bedeutet das ein Tool weniger auf dem zweiten Bildschirm; einfach, weil die Entwickler alles ingame integrieren.

Path of Exile 2 wird mit dem neuen Feature viel freundlicher für alle Spieler. Gerade Anfänger profitieren von der neuen Funktion, weil sie größtenteils gar keinen aufwendigen Build mit vielen Optionen brauchen, sondern lieber einfach etwas an die Hand genommen werden. Spezielll für den Full-Release wird das wohl wichtig: Path of Exile 2 gerät ins Fahrwasser von GTA 6, kündigt Release für den gleichen Zeitraum an