Battlefield 6 bekommt eine neue Map, sorgt jetzt schon für Streit, hat die Community bereits im Vorgänger gespalten

Die Entwickler von Battlefield 6 haben über neue Karten gesprochen und dabei angekündigt, welche Karte aus einem vergangenen Teil bald kommen wird – und die sorgt jetzt schon für Ärger.

Um welche Karte geht es? Wer Battlefield 4 gespielt hat, der kennt die Karte Golmud Railway (zu Deutsch: Golmud-Bahn). Sie war lange Zeit die Karte, die die Community begeistert hat, und lief auf den Battlefield-typischen 24/7-Servern rauf und runter. Kein Wunder, dass die Entwickler von Battlefield 6 nun angekündigt haben, die Karte auch in das neueste Battlefield zu bringen.

Dabei wollen sie die Karte zwar modifizieren, ihren Charme jedoch beibehalten und sie etwas moderner gestalten, damit sie besser zum neuesten Teil der Reihe passt. Doch obwohl die Karte stets beliebt war, gibt es auch viele Hater.

Freund oder Feind

Warum sorgt die Ankündigung für Ärger? Wie bei vielen der beliebten Karten gibt es auch Spieler, die das genaue Gegenteil von Freude empfinden, wenn sie an Goldmud Railway denken. Obwohl die Karte das genaue Gegenteil von einem Meatgrinder ist und mehr auf Fahr- und Flugzeuge setzt, haben viele Spieler nicht viel Lust auf die Map.

So spaltet die Community von Battlefield 6 derzeit in zwei Lager. Das eine Lager freut sich auf die beliebte Karte, die jahrelang ein Fan-Favorite war. Die andere Hälfte könnte gut und gerne darauf verzichten und hätte sich gewünscht, dass man lieber eine bessere Karte aus einem alten Teil der Serie nach Battlefield 6 gebracht hat.

Ein Nutzer auf Reddit argumentiert dabei so: “Nein, im Vergleich zu einigen der besseren Karten ist sie definitiv schlecht. Ist es die schlechteste Karte aller Zeiten? Nein. Hätte ich sie aus den großen Karten von BF4 ausgewählt? Auch nein […]”.

In verschiedenen Reddit-Beiträgen streitet die Community sich derzeit, ob man nun glücklich oder ärgerlich sein darf, doch bis zum Release der Karte wird es wohl keine finale Entscheidung geben.

Erster Ausblick auf die Karte Contaminated

Was haben die Entwickler noch angekündigt? Goldmud Railway ist nicht die einzige Karte, welche die Entwickler von Battlefield 6 veröffentlichen wollen. Die neue Karte “Contaminated” befindet sich derzeit im Testprogramm Battlefield Labs und soll etwa wie die Karte St. Quentin Scar aus Battlefield 1 oder Arras aus Battlefield 5.

Viel wollten die Entwickler noch nicht zur neuen Karte verraten, außer dass man derzeit wohl testet, wie viele Fahr- und Flugvehikel der Karte guttun. Außerdem gibt es ein erstes Teaser-Bild zur Karte, das uns ein Dorf in einer bergigen Landschaft zeigt.

Mit den neuen Karten wollen die Entwickler von Battlefield 6 ihre Spieler zurückgewinnen, die sie seit dem Release so zahlreich verloren haben. Was die von der letzten Verschiebung halten, haben sie schon kundgetan, bevor die Verschiebung überhaupt offiziell wurde: Neuer Leak zu Battlefield 6 verärgert die Fans: „Dice versucht, einen neuen Rekord für die niedrigste Spielerzahl aufzustellen“