Neuer Leak zu Battlefield 6 beunruhigt die Fans: „Dice versucht, einen neuen Rekord für die niedrigste Spielerzahl aufzustellen“

Neuer Leak zu Battlefield 6 beunruhigt die Fans: „Dice versucht, einen neuen Rekord für die niedrigste Spielerzahl aufzustellen"

Laut eines neuen Leaks planen die Entwickler von Battlefield 6 wohl, die aktuelle Season zu verlängern und die Spieler noch weiter auf neue Inhalte warten zu lassen. Die reagieren genervt.

Was ist das für ein Leak? Laut einem neuen Leak sollen die Entwickler von Battlefield 6 derzeit planen, die aktuelle Season 1 weiter zu verlängern. So soll es am 20. Januar ein Update geben, das die Verlängerung offiziell macht. Neu soll dann am 27. Januar wohl ein weiterer Bonus-Pfad sein, den Spieler erfüllen können.

Kurz nach dem Valentinstag endet am 16. Februar dem Leak zufolge dann Season 1 von Battlefield 6. Einen Tag später, am 17. Februar 2026, soll dann die neue Season 2 starten, wenn der Leak recht behält. Für die Community sind dies keine freudigen Nachrichten, denn die sitzt auf dem Trockenen.

90 % der Spieler sind weg

Wie reagieren die Spieler auf den Leak? In einem Beitrag auf Reddit wird der neue Leak stark diskutiert. Die Fans sind dabei vor allem der Meinung, dass man schon viel zu lange auf neue Inhalte wartet und es derzeit zu wenig Abwechslung gibt.

So schreibt Spieler abracadoobra auf Reddit, dass er vorhat, seine Pause dann einfach für einen Monat zu verlängern, eben bis neue Inhalte da sind.

Anders sieht das der Reddit-Nutzer Ampleceted_Future. Er meint, eine weitere Verschiebung sei das, was doch alle wollten, und ergänzt: „Die Leute waren mit der Richtung unzufrieden, also schaltet Dice einen Gang zurück und passt sich an, während sie weitermachen, aber die Leute sind verärgert, dass dies Zeit braucht?“.

Auch wenn die Entwickler von Battlefield 6 eine Extrarunde drehen, um „die richtigen“ Inhalte für das Spiel zu entwickeln, sehen die Spielerzahlen alles andere als rosig aus. So sieht es auch Reddit-Nutzer Happy_Abbreviations3 der seine Meinung klar ausdrückt: „Dice versucht, einen neuen Rekord für die niedrigste Spielerzahl aufzustellen. Der perfekte Zeitpunkt, um einen Monat Pause zu machen und ins Fitnessstudio zu gehen.“

Wie steht es um Battlefield 6? Kaum ein Shooter war 2025 so gefragt wie Battlefield 6, und das zeigte sich auch an den Spielerzahlen zum Release. Mehr als 700.000 Spieler starteten zeitgleich auf Steam in den Titel. Parallel kamen noch weitere Spieler auf den Konsolen hinzu.

Heute steht Battlefield 6 hingegen nur noch bei knapp 75.000 Spielern zur Spitzenzeit unter der Woche, während am Wochenende zuletzt laut SteamDB noch gerade so die 100.000 Spielermarke erreicht wurde.

Battlefield 6 hat viele seiner Spieler wieder verloren, was die Bedeutung von Season 2 noch größer macht, denn hier geht es darum, die Spieler wieder aufs Schlachtfeld zu bringen.

Die Spieler von Battlefield 6 sind hungrig nach neuen Inhalten. Falls die Entwickler die Season 1 verlängern und der Leak damit recht behält, könnte dies noch mehr Spieler in eine Pause senden, als ohnehin schon abgewandert sind. Battlefield 6 steht zwar auf dem Treppchen der größten Shooter, doch ein Titel ist ungeschlagen: Die größten Multiplayer-Shooter aus dem Herbst 2025 im Ranking – Welches Spiel krallt sich Platz 1?

Quelle(n): reddit.com
FraggleFrag
#1252902

Kein Wunder es ist halt doch kein BF3, außerdem wurden die reinen Botserver kastriert etc. etc.

0
