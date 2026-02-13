Battlefield 6: Roadmap für Season 2 – Das passiert Anfang 2026

Battlefield 6: Roadmap für Season 2 – Das passiert Anfang 2026

Battlefield 6 startet bald in seine zweite Season und damit ihr wisst, was euch im laufenden Jahr erwartet, haben die Entwickler schon mal eine kleine Roadmap veröffentlicht. Wir zeigen euch deshalb die wichtigsten Änderungen in der Übersicht.

Wann startet Season 2? Battlefield 6 und REDSEC erhalten ihre Season 2 am 17. Februar um 13:00 Uhr deutscher Zeit – das ist ein Dienstag. Mit dem Release der neuen Season kommen neue Waffen, Fahrzeuge, Maps und Modi in den Shooter. Wir haben uns durch den Ankündigungspost gewühlt und euch die wichtigsten Änderungen der Roadmap zusammengefasst.

Roadmap 2026 – Das solltet ihr zu Season 2 wissen

Was sollte ich zu Season 2 wissen? Season 2 ist in drei Stufen eingeteilt und jede Stufe wird erst zu einem bestimmten Zeitpunkt freigeschaltet. Die Stufen und ihre Release-Zeiträume lauten:

  • Extreme Measures
    • Start: 17. Februar
  • Nightfall
    • Start: 17. März
  • Hunter / Prey
    • Start: 14. April

Wenn eine neue Stufe aktiv ist, werden auch neue Inhalte freigeschalten, mit denen ihr euch austoben könnt.

BF6-Roadmap-Season-2

Was sind die wichtigsten Änderungen? Season 2 soll euch mit einer Menge neuer Inhalte versorgen. Zu den wichtigsten Änderungen zählen dabei folgende:

  • 2 neue Maps im Laufe von Season 2
  • 6 neue Modi (einige davon nur in REDSEC verfügbar)
  • 3 neue Fahrzeuge
  • 7 neue Waffen (die meisten erscheinen zum Release von Season 2 am 17. Februar)

Portal soll zudem ebenfalls im Laufe von Season 2 Updates erhalten und sein System erweitern. Dazu gehört:

  • Zum Start von Season 2:
    • Alle Portal-Ersteller erhalten zum Launch von Season die gesamte Hardware, die im Battle Pass von Season 2 enthalten ist. Besitzer von Battlefield 6 erhalten zudem Zugriff auf die neue Karte „Kontaminiert“
  • Beim Release von Nightfall:
    • In Nightfall erhält das SDK-Tool von Portal mehrere Benutzerfreundlichkeits-Verbesserungen sowie eine geskriptete Kamera.
  • Beim Release von Hunter / Prey:
    • Hunter / Prey führt zwei neue verifizierte Modi ein, einen für REDSEC und einen für Battlefield 6
    • Duos für den Battle Royale soll kostenlos für alle Spieler als verifizierter Modus sein.
    • Besitzer von Battlefield 6 können zusätzlich auch eigene verifizierte Eskalations-Erlebnisse erstellen

Mehr Details über weitere, kleinere Änderungen findet ihr in der offiziellen Übersicht von Battlefield.

Das waren alle wichtigen Änderungen, die ihr für den Start von Season 2 für Battlefield 6 wissen solltet. Seid ihr schon darauf gespannt, wie sich die neuen Waffen anfühlen werden oder möchtet ihr lieber zuerst die Meinungen der Community abwarten? Mehr zu Battlefield 6 findet ihr hier: Battlefield 6 möchte mit neuem Trailer Hype für Saison 2 aufbauen, doch fehlt den Fans eine Sache und davon viel

